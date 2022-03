Chuyên thiết kế, gia công, may đồng phục thêu logo giá rẻ theo yêu cầu

Logo DONY Dịch vụ in may thêu đồng phục có logo thương hiệu giá rẻ In logo lên áo thun đồng phục uy tín chất lượng cao

Top Mẫu Đồng Phục In – Thêu Logo Đẹp, Cao Cấp Cho Doanh Nghiệp, trường học, học sinh, hội nhóm, câu lạc bộ, nhân viên văn phòng

Hồ CHí MINH, Hồ CHí MINH, VIệT NAM, March 30, 2022 / EINPresswire.com / -- Đối với công ty, doanh nghiệp thì logo chính là “linh hồn” của bộ nhận diện thương hiệu. Vì vậy trên các thiết kế đồng phục thời trang , việc in/thêu logo như thế nào cực kỳ quan trọng.1. Đồng Phục Áo Thun In/Thêu Logo Áo thun hiện đang là dòng đồng phục thông dụng nhất hiện nay. Sở hữu thiết kế đơn giản, màu sắc bắt mắt cùng chất liệu co giãn thoải mái, loại đồng phục này “hứa hẹn” đem lại sự năng động, trẻ trung cho doanh nghiệp.Thông thường, đồng phục áo thun sẽ được in hoặc thêu logo ở ngực trái, lưng áo hoặc cánh tay trái để tạo dấu ấn thương hiệu tốt nhất.2. Đồng Phục Áo Sơ Mi Thêu LogoĐồng phục áo sơ mi phối quần tây/chân váy là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là với môi trường làm việc công sở. Loại đồng phục này nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn so với áo thun nhưng vẫn dễ mặc, dễ phối đồ và tạo được nét cá tính riêng cho doanh nghiệp.Với các chất liệu mỏng để may sơ mi như: poplin, thun cá sấu, kate, linen, bamboo,… thì logo thương hiệu thường được thêu ở ngực, cổ áo để đảm bảo độ thẩm mỹ và cao cấp cho đồng phục.3. Đồng Phục Vest Thêu LogoThể hiện được sự chuyên nghiệp, thanh lịch và trang trọng, đồng phục vest cũng được rất nhiều công ty, doanh nghiệp ưu ái lựa chọn. Tuy vậy, dòng đồng phục này có chi phí may gia công cao nên thường chỉ sử dụng cho nhóm nhân viên cao cấp trong doanh nghiệp.Đồng phục vest được thêu logo trên phần ngực trái áo – cách thêu này vừa đủ tạo điểm nhấn cho thương hiệu, vừa không làm mất sự sang trọng, lịch lãm của set đồ.4. Đồng Phục Áo Khoác Thêu LogoBên cạnh áo thun hay áo sơ mi thì đồng phục áo khoác cũng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn cho nhân viên. Tùy theo mục đích sử dụng là đồng phục mùa đông hay đồng phục thị trường mà chất liệu và kiểu dáng của áo sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung, đa số đồng phục áo khoác sẽ được thêu logo ở phần ngực trái để đảm bảo độ bền, độ sáng, hạn chế phai màu.5. Đồng Phục Team Building In LogoVới những doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động ngoài trời hoặc thì đồng phục team building được xem là một dòng đồng phục không thể thiếu. Những mẫu đồng phục này có chất vải mỏng, kiểu dáng đơn giản nhằm đem lại sự thoải mái và năng động nhất cho người mặc.Thông thường, đồng phục team building sẽ được in logo ở phần ngực trái, sau lưng hoặc được phá cách ở bất kỳ vị trí khác trên áo.6. Đồng Phục Đồ Bộ Cho Các Ngành Dịch VụNhững ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn hay liên quan đến mảng kỹ thuật, máy móc thì yêu cầu về chất liệu vải, kiểu dáng của đồng phục khá khắt khe. Do đó, đa số các dòng đồng phục này sẽ được thêu logo để đảm bảo được độ bền và phù hợp hơn với chất liệu vải.Trên đây là những chia sẻ của DONY.VN về các mẫu gia công đồng phục in – thêu logo đẹp, cao cấp dành cho doanh nghiệp. Tùy vào đặc thù công việc, môi trường, màu sắc thương hiệu và văn hóa của từng công ty mà sẽ có những thiết kế phù hợp. Vì thế, nếu vẫn chưa xác định được may đồng phục như thế nào, in/thêu logo ra sao, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0938.842.123 – 0906.718.123 để được hỗ trợ nhanh chóng.

PROFILE CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONY