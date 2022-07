Tìm bảng giá chỗ may đồng phục spa, thẩm mỹ viện đẹp giá sỉ lẻ

Bảng giá đồng phục spa Bảng giá đồng phục bảo hộ lao động HCM

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, July 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Đồng phục gần như bắt buộc với các đơn vị kinh doanh làm đẹp như spa, thẩm mỹ viện – kỹ thuật viên, nhân viên tư vấn, lễ tân… phải mặc trong quá trình làm việc. May đồng phục được các spa, thẩm mỹ viện thực hiện với mong muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, giúp nhân viên thoải mái hơn khi làm việc…Xưởng May Đồng Phục Spa, Thẩm Mỹ Viện Uy TínXưởng May DONYVới hơn 30 năm kinh nghiệm thiết kế và sản xuất đồng phục hàng đầu tại HCM, DONY bao quát được gần như các mẫu đồng phục thẩm mỹ viện, spa trên thị trường để tư vấn phù hợp cho từng đơn vị. Không chỉ dừng lại phục vụ khách hàng trong nước, DONY còn là đối tác cung cấp đồng phục cho thị trường nước ngoài (châu Âu).Tại sao nên chọn DONY khi cần may in đồng phục spa, thẩm mỹ viện + DONY có đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, sáng tạo, tay nghề cao: cho ra đồng phục bắt mắt, phù hợp với từng spa/thẩm mỹ viện.+ Hình ảnh in thêu trên đồng phục được DONY thiết kế khéo léo, góp phần làm nổi bật thương hiệu spa.+ Đội ngũ công nhân may tay nghề cao, kinh nghiệm dày dặn: đảm bảo cắt may đồng phục chuẩn form, đường kim mũi chỉ sắc nét.+ Báo giá may đồng phục spa, thẩm mỹ viện rẻ tận gốc – cạnh tranh so với thị trường – không phát sinh chi phí.+ Thiết kế mẫu miễn phí 100%, không giới hạn số lần.+ Cam kết chất lượng, mẫu mã và thời gian hoàn thành đơn hàng – hoàn tiền 100% nếu không đảm bảo chất lượng, sai mẫu, sai số lượng, giao đơn chậm.+ Đặc biệt, dịch vụ sau mua được DONY triển khai để tìm hiểu ý kiến của khách hàng khi nhận đồng phục spa, thẩm mỹ viện. DONY cam kết hỗ trợ dịch vụ sau mua tốt nhất cho khách hàng.Thông tin liên hệ:Xưởng & Văn Phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCMXưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, HCMXưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, HCMĐiện thoại: 0906718123 (Mr Hồ Long) – 0938842123 (Ms Mỹ Linh)Email: info@dony.vnĐồng Phục Nhật MinhĐồng phục spa, thẩm mỹ viện do Nhật Minh sản xuất được đánh giá cao bởi thiết kế mới mẻ, hiện đại, tinh tế. Các mẫu đồng phục tạo ra bởi những nhà thiết kế thời trang giỏi, trẻ trung, năng động. Với đa dạng kiểu dáng, màu sắc đồng phục spa, thẩm mỹ viện – Nhật Minh mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng.Xưởng Đồng Phục Sơn HùngXưởng Đồng Phục Sơn Hùng chuyên sản xuất đồng phục cho nhiều lĩnh vực, trong đó có spa, thẩm mỹ viện tại Đà Nẵng. Sơn Hùng có quy trình làm việc rõ ràng, chuyên nghiệp – đảm bảo quá trình sản xuất đồng phục spa, thẩm mỹ viện thuận lợi.Áo Thun Cần ThơVới gần 10 năm thiết kế và cung cấp đồng phục nhân viên spa, thẩm mỹ tại Cần Thơ, Áo Thun Cần Thơ là lựa chọn tin cậy của nhiều cơ sở làm đẹp tại địa phương. Đơn vị nhận may nhiều loại đồng phục spa: áo thun, áo sơ mi, áo khoác….Đồng Phục Trầm HươngĐồng Phục Trầm Hương là đơn vị tư vấn, thiết kế đồng phục được nhiều thẩm mỹ viện, spa ở Nha Trang tin chọn. Đến với Đồng Phục Trầm Hương, khách hàng được miễn phí thiết kế theo yêu cầu, đảm bảo phù hợp với đặc trưng của spa, thẩm mỹ viện.Gia Minh UniformNếu có nhu cầu tìm xưởng may đồng phục spa, thẩm mỹ viện ở Đắk Lắk, bạn có thể tìm hiểu Gia Minh Uniform. Những mẫu động phục sản xuất bởi Gia Minh được quan tâm đặc biệt đến thiết kế, form dáng – giúp thương hiệu spa tạo ấn tượng, vừa đảm bảo thoải mái cho nhân viên khi làm việc.Đồng Phục JUNIĐồng Phục JUNI có gần 10 năm kinh nghiệm về may in đồng phục tại Bình Dương, là nơi tin cậy cho các spa, thẩm mỹ viện ở khu vực có nhu cầu làm đồng phục đẹp, bền, giá tốt. JUNI mang đến các mẫu đồng phục spa chất liệu cao cấp: thấm mồ hôi tốt, co giãn tốt, độ bền cao, không nhăn, không xù…Công Ty TNHH Thời Trang Hải Nguyễn VinaNếu bạn cần tìm xưởng may đồng phục spa, thẩm mỹ viện ở Đồng Nai – Hải Nguyễn Vina là lựa chọn đáng tin cậy. Hải Nguyễn Vina có quy trình sản xuất đồng phục khép kín (thiết kế, in, thêu, may thành phẩm), tạo ra sản phẩm đẹp với giá tiết kiệm>> Top 10 Địa chỉ sản xuất đồng phục lao động , đồ bảo vệ quán ăn, nhà hàng, trường học, spa, công sởNhững mẫu đồng phục chất lượng giúp spa tạo dấu ấn với khách hàng, thể hiện sự đồng bộ của nhân sự… Hy vọng các xưởng may được đề cập trên đây sẽ giúp thẩm mỹ viện, spa tìm được đối tác cung ứng đồng phục uy tín.

