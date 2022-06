Top 9 Địa chỉ sản xuất đồng phục quán café

Bảng giá chuyên về may đồng phục quần áo thun quán cafe, quán trà sữa

May đồng phục nhân viên quán cafe, trà sữa ở đâu đảm bảo đẹp, giá tốt? Xưởng may in đồng phục có 8 địa chỉ may đồng phục quán cafe, quán trà sữa uy tín

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, June 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Xưởng May DONYNhắc đến đầu tiên trong danh sách thương hiệu may đồng phục quán cafe, trà sữa uy tín phải kể tên Xưởng May DONY. DONY hiện là đối tác cung cấp đồng phục cho nhiều cơ sở kinh doanh thức uống tại HCM và trên cả nước.Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, DONY nghiên cứu, sản xuất ra các thiết kế đồng phục ấn tượng, đa dạng phong cách – đáp ứng yêu cầu bản sắc riêng của từng quán cafe, trà sữa.Chọn may đồng phục quán cafe, quán trà sữa ở DONY, khách hàng sẽ hài lòng bởi:Chất liệu vải đa dạng, nguồn gốc rõ ràng và bền đẹp theo thời gian.Hệ thống xưởng với thiết bị máy móc hiện đại, dây chuyền sản xuất chuyên nghiệp: đảm bảo thiết kế, sản xuất đồng phục nhanh chóng cho quán cafe, quán trà sữa (kể cả đơn hàng lớn, đơn hàng cần giao gấp).Đảm bảo chỉn chu từng đường may, nói “không” với tình trạng đường may cẩu thả.Báo giá công khai, cạnh tranh, ổn định (tiết kiệm 20% chi phí nhờ sản xuất trọn gói – không qua trung gian).Khách hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Hoàn tiền nếu hàng không đảm bảo chất lượng, sai mẫu, thiếu hàng, giao hàng quá thời hạn.>>> Lưu ý: DONY nhận đơn đồng phục quán cafe, quán trà sữa từ 50 sản phẩm trở lên.Thông tin liên hệXưởng mẫu – Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, HCM.Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, HCM.Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, Phường 12, Q.Tân Bình, HCM.Hotline: 0938842123 – 0906718123.Website: dony.vn – dongphuc.dony.vnXưởng May Nhật Minh HươngNếu cần tìm nơi may đồng phục đẹp, giá tốt cho quán cafe, quán trà sữa ở Bình Dương thì Xưởng May Nhật Minh Hương là gợi ý hay. Nhật Minh Hương chú trọng đồng phục hợp trend, màu sắc phong phú, chất liệu và giá thành phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.May Đồng Phục NhanhMay Đồng Phục Nhanh là đơn vị cung cấp đồng phục quán cafe, quán trà sữa có tiếng ở Cần Thơ. Nhờ lợi thế chủ động nguồn nguyên liệu và năng lực sản xuất vượt trội, May Đồng Phục Nhanh đáp ứng mong muốn may in đồng phục nhanh, giá tốt cho khách hàng.Đồng Phục Bốn MùaBốn Mùa là đơn vị may in đồng phục tin cậy của nhiều quán cafe, quán trà sữa tại Hà Nội. Đơn vị đảm bảo yêu cầu chất lượng lẫn số lượng khi may đồng phục, đem đến sản phẩm bền đẹp cho khách hàng trong thời gian ngắn.Đồng Phục Trầm HươngCác quán trà sữa hay cafe ở Nha Trang cần may đồng phục nhân viên có thể tham khảo xưởng may Đồng Phục Trầm Hương. Dịch vụ của Đồng Phục Trầm Hương được đánh giá cao bởi sản phẩm đảm bảo chất lượng, giao đúng tiến độ và giá thành hợp lý.Đồng Phục AndyĐồng Phục Andy (ở Đà Nẵng) cũng góp mặt trong số các xưởng may đồng phục quán cafe, quán trà sữa chất lượng hiện nay. Đến với Andy, khách hàng được tư vấn mẫu miễn phí, dựa trên phong cách của quán và mong muốn của khách hàng. Nhờ hệ thống xưởng may rộng rãi, công nghệ in thêu hiện đại, công nhân đông đảo, Andy có khả năng cung cấp số lượng lớn đồng phục với chất lượng ổn định.May Đồng Phục Anh TúVới nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực may đồng phục ở Đồng Nai, May Đồng Phục Anh Tú trở thành lựa chọn của nhiều quán cafe, quán trà sữa trên địa bàn. Đồng Phục Anh Tú tư vấn chất liệu vải, kiểu dáng và giá thành đồng phục phù hợp với tiêu chí khách hàng hướng tới.Đồng Phục Gia MinhỞ tỉnh Đắk Lắk, Đồng Phục Gia Minh là xưởng may in đồng phục được nhiều quán trà sữa, quán cafe lựa chọn. Các mẫu đồng phục Gia Minh sản xuất được đánh giá cao bởi phù hợp với concept từng quán, dựa trên yêu cầu của khách hàng.

