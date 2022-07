Latest Update on List of Red Code Zones （Last Update：2022/07/15 18:30）

MACAU, July 15 - List of Red Code Zones(Last Update:2022/07/15 18:30)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. FAI FU : Rua do Comandante João Belo, Rua de Fái Chi Kei 2022/07/05 2022/07/17` 2022/07/19 2 EDF. VAI VONG: Pátio de S. Paulo 21-23, Rua da Tercena 57 2022/07/10 2022/07/16 2022/07/18 3 SUN STAR PLAZA : Praça das Portas do Cerco 194 2022/07/10 2022/07/16 2022/07/18 4 EDF. VAI LONG (BLOCO 1): Alameda da Tranquilidade 31 2022/07/12 2022/07/18 2022/07/20 5 CASA REAL HOTEL: Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues 1086-1142J, Rua de Malaca 192-210 2022/07/13 2022/07/19 2022/07/21 6 Vila Universal, Hotel Kou Va, Vila Tong Keng : Travessa do Auto Novo 1-15A, Travessa do Bazar Novo 13-13A, Rua da Felicidade 69-73, Travessa da Felicidade 2-18 2022/07/14 2022/07/20 2022/07/22

` Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 11 July to 17 July.

List of Yellow Code Zones Upgraded to Red Code Zones (Last Update: 2022/07/15 18:30)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. SAN MEI ON: Rua Cinco do Bairro da Areia Preta 16-28, Rua Dois do Bairro da Areia Preta 55-67, Rua Três do Bairro da Areia Preta 56-68 2022/06/29 2022/07/17$ 2022/07/19 2 EDF. CONCÓRDIA SQUARE (BLOCO 2): Rua da Tribuna 82C 2022/07/04 2022/07/16= 2022/07/18 3 EDF. YAU KAI: Rua Um do Bairro Iao Hon 19-37 2022/07/09 2022/07/21* 2022/07/23 4 EDF. VAI LONG (BLOCO 2): Avenida da Longevidade 376 2022/07/09 2022/07/21# 2022/07/23 5 EDF. KWOK CHEONG : Estrada de Adolfo Loureiro 5-5B 2022/07/11 2022/07/17 2022/07/19 6 THE PRAIA T4: Rua da Bacia Sul 38 2022/07/12 2022/07/18 2022/07/20 7 EDF. LIN FONG (BLOCO 5): Rua do Templo Lin-Fong 75 2022/07/12 2022/07/18 2022/07/20

$Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 11 July to 17 July.

=Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 10 July to 16 July.

# Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 15 July to 21 July.

* Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 15 July to 21 July.