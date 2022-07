Whistleblowing Canada Annonce la Nomination d'un Nouveau Membre du Comité Consultatif

logo New Advisory Board Member, Whistleblowing Canada

La nouvelle membre du comité consultatif apporte une connaissance considérable de l'environnement de la dénonciation.

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, July 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Whistleblowing Canada (WC) a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouveau membre à son comité consultatif, ce qui porte à 15 le nombre de membres du comité consultatif.La nouvelle membre, Vicky Poirier, présidente d'ALIAS, Ligne de signalement, possède une vaste expérience pour aider les organisations à s'assurer qu'elles fonctionnent de manière efficace, légale et conforme.Vicky Poirier est Comptable Professionnelle Agréée (CPA) et experte en juricomptabilité (CPA∙IFA, CFF). Depuis dix ans, elle possède et dirige le Groupe Quantum, qui regroupe trois sociétés complémentaires. Elle possède plus de 27 ans d'expérience dans le domaine des services professionnels. Mme Poirier a été impliquée dans le traitement de centaines de plaintes, depuis la gestion de leur réception et le soutien aux auteurs des plaintes, jusqu'à la coordination de leur traitement, l'analyse de leur recevabilité et leur enquête approfondie. La qualité des services rendus par elle et son équipe font d’eux un prestataire d'excellence et un leader au Québec et au Canada.En 2016, Mme Poirier et son équipe ont développé ALIAS, un mécanisme de signalement confidentiel et anonyme. Cet outil technologique, ainsi que les services professionnels qui le complètent, sont présents dans plusieurs types d'organisations (OBNL, PME, municipalités, fédérations sportives, sociétés d'État), au Canada et à l'international. Ces services comprennent des services d'enquête spécialisés et la gestion indépendante du mécanisme de signalement. Mme Poirier anime également des séances de formation et des conférences sur la prévention des actes répréhensibles, les processus d'enquête, les techniques d'interrogation, etc."Vicky apporte de grandes idées et perspectives grâce à son expérience dans le secteur privé", a déclaré Pamela Forward, Présidente de Whistleblowing Canada. "Le secteur privé est un domaine où la grande majorité des travailleurs adultes à temps plein sont employés au Canada et où il n'existe aucune législation sur la protection des dénonciateurs. L'expérience suggère qu'un mécanisme de dénonciation indépendant serait plus susceptible d'inspirer la confiance des employés".Mme Poirier a déclaré : "C'est un grand honneur de me joindre au comité consultatif de Whistleblowing Canada afin de contribuer activement à la compréhension du phénomène de la dénonciation, y compris la culture éthique de la dénonciation, les mécanismes de signalement sécuritaires et le traitement des dénonciateurs de manière objective et professionnelle. Mon expérience quotidienne en matière de dénonciation contribuera certainement au travail de WC."À propos du Mécanisme de signalement d'ALIASALIAS offre un outil moderne pour prévenir les actes répréhensibles et contribuer à un environnement sain, et constitue une pratique de gestion concrète et saine pour l'amélioration continue des organisations. Ce mécanisme représente un canal supplémentaire confidentiel, anonyme et bienveillant pour signaler tout acte répréhensible ou comportement non éthique tel que le harcèlement, la discrimination, le racisme, l'incivilité, la fraude, etc.ALIAS se distingue par son mécanisme hautement sécurisé, son support personnalisé et son équipe multidisciplinaire d'experts en gestion de rapports, enquêtes et services de conseil. ALIAS(MC) offre la flexibilité d'un service facile à administrer et à mettre en œuvre dans les organisations, sans aucune implication technologique de la part du client.Contactez le Mécanisme de signalement d'ALIAS à l'adresse infoalias@alias-solution.com ou visitez son site web à l'adresse Whistleblowing Canada Research Society (WCRS) est un organisme de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à l'avancement de l'éducation sur le phénomène de la dénonciation au Canada par le biais de la recherche. Cette recherche est partagée publiquement et alimente le débat public et l'élaboration de politiques publiques.# # #Contact média:Pamela Forward,Présidente, directrice exécutiveCOU - pamela@whistleblowingcanada.comTEL - 604-989-9789Web - www.whistleblowingcanada.com