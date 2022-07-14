世界眼科視光學理事會與國際近視研究 所合作宣傳全球近視管理方案問卷調查
全球眼科護理從業人員近視管理方案採納情況的多語言問卷調查ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, July 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界眼科視光學理事會 (WCO) 與國際近視研究所 (IMI) 攜手合作，致力宣傳在全球眼科護理專業人士 (ECP) 間進行的近視管理方案問卷調查。該項題為《近視管理態度與實踐方式》 (Myopia Control Attitudes and Practice) 的 IMI 問卷調查，乃基於 2016 年和 2019 年期間收集的數據，以促進應對近視流行病之最新證據的採納，並了解其在不同地域及 ECP 之間有何差異。2021 年，WCO 董事會一致通過一項號召採納循證近視護理標準的決議，該標準由三大支柱組成——緩解、測量及管理。
「不論有否在業務中採用近視管理方案，我們都鼓勵全球各地的眼科護理專業人士踴躍參與這項問卷調查。」世界眼科視光學理事會主席應用科學碩士和博士 Peter Hendicott 說道。「世界眼科視光學理事會全力支持國際近視研究所的同事收集這些重要資料，以深入了解全球各地的行業現況，找出應對近視流行病的方法。」
國際近視研究所主席 Serge Resnikoff 教授則表示：「直接獲得眼科護理從業人員的意見，有助 IMI 識別出需要進一步普及知識的領域，並了解窒礙從業人員採用最佳實踐方式的因素。」
IMI 全球從業人員問卷調查提供下列語言：
• IMI 問卷調查（英文）
• IMI 問卷調查（丹麥文）
• IMI 問卷調查（希臘文）
• IMI 問卷調查（意大利文）
• IMI 問卷調查（俄文）
• IMI 問卷調查（西班牙文）
• IMI 問卷調查（簡體中文）
• IMI 玩問卷調查（繁體中文）
• IMI 問卷調查（土耳其文）
• IMI 問卷調查（越南文）
這項問卷調查開放予全球眼科護理專業人士參加，現定於 2022 年 10 月結束。調查結果預計將於 2023 年初製表及報告。
IMI 問卷調查宣傳是 WCO 與 CooperVision 持續協作計劃的一部分，該計劃現已踏入第二年，目的是促進全球採用近視管理方案作為護理標準。要掌握這些臨床教育倡議的最新資訊，敬請瀏覽 WCO 的近視資源中心：https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/。
關於世界眼科視光學理事會
世界眼科視光學理事會 (WCO) 是一個專為個人視光師、業界專才和視光師組織而設的國際非牟利會員制組織，其願景是充分發揮視光學作用，建立一個人人都能享用優質眼睛健康及視力護理的世界。其使命是透過倡導、教育、政策制定和人道宣傳，促進全球視光學發展，以及支援視光師將眼睛健康和視力護理視為人權以進行推動。如要進一步了解，請瀏覽 www.worldoptometry.org 或關注我們的 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram。
關於國際近視研究所
國際近視研究所緊隨 2015 年 WHO-BHVI 就近視及高度近視所進行的會議而成立，其成立初衷是解決全球各地近視與高度近視越趨普遍，並可能導致潛在威脅人們視力的併發症，以及因失去生產力而對全球造成負擔的嚴重問題。IMI 由全球專家組成，他們會一起商議、辯論，並以 IMI 白皮書的形式，就分類、患者管理及研究工作作出最新的循證推薦。我們的任務是促進有關近視的研究、患者管理及教育工作，從而防止日後因近視加深而導致的視力受損及失明問題。為了做到這一點，我們希望將科學家、臨床學家、政策制訂者、政府及近視方面的教育專家凝聚起來，促進彼此協作與知識分享。
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