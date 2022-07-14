世界验光协会与国际近视研究所合作在全球开展近视管理调查
用于评估全球眼科护理从业人员对近视管理理解程度的多语言调查ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, July 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- 世界验光协会（WCO）日前与国际近视研究所（IMI）合作，在全球范围内开展一项关于眼科护理专业人员如何进行近视管理的调查。这项主题为“近视控制的态度与实践”的IMI调查以2016年和2019年所收集的数据为基础，了解近视疗法的最新证据，以及不同地理位置和眼科护理专业人员之间的差异。在2021年，世界验光协会董事会一致通过一项决议，呼吁制定基于证据的近视护理标准，该标准包括缓解、测量和管理三个主要组成部分。
世界验光协会董事会主席应用科学硕士Peter Hendicott博士说道，“我们鼓励全世界的眼科护理人员参与这项调查，无论他们在实践中是否治疗近视。世界验光协会全力支持国际近视研究所的同仁收集这些关键信息，以了解世界各地的实践情况，以及如何我们在近视流行之前做好部署。”
国际近视研究所主席Serge Resnikoff教授说道：“直接从眼科护理从业人员那里获得反馈将有助于IMI确定需要进一步普及知识的领域，并了解可能阻碍从业人员采取最佳实践的因素。”
IMI全球从业人员调查将以以下语言提供：
• IMI survey（英语）
• IMI survey（丹麦语）
• IMI survey（希腊语）
• IMI survey（意大利语）
• IMI survey（俄语）
• IMI survey（西班牙语）
• IMI survey（简体中文）
• IMI survey（繁体中文）
• IMI survey（土耳其语）
• IMI survey（越南语）
这项调查面向全球的眼科护理专业人员，计划将于2022年10月结束。调查结果预计将于2023年初制成表格并发布报告。
协助IMI调查是世界验光协会与CooperVision持续合作的一个项目，目前双方合作已经进入第二年，旨在推进近视管理的全球护理标准。要了解这些临床教育计划的最新消息，请浏览世界验光协会的近视资源中心网站https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/。
关于世界验光协会
世界验光协会 (WCO) 是一个非营利性组织，成员遍布世界各国，主要包括个人验光师、行业专业人士和验光组织。协会愿景是通过验光技术构建一个人人都可以获得优质的眼部健康和视力保健的世界。协会使命是通过倡导、教育、政策制定和人道主义宣传，促进全世界的验光发展，并为验光师提供支持，将眼部健康和视力保健成为一项人权加以推广。了解更多信息，请访问 www.worldoptometry.org，或者在 LinkedIn、Facebook、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
关于国际近视研究所（IMI）
国际近视研究所是在2015年世界卫生组织（WHO）-澳大利亚华柏恩视觉研究中心（BHVI）近视和高度近视问题会议之后成立的，旨在应对世界范围内日益增长的近视和高度近视患者数量，而近视可能会导致对个人视力有潜在威胁的并发症，同时也会造成与生产力损失相关的巨大全球负担。IMI是一个全球性的专家小组，他们集体讨论、辩论并以IMI白皮书的形式提供分类、患者管理和研究方面的最新循证建议。我们的使命是推动近视研究、患者管理和教育，以防止未来与近视恶化相关的视力损害和失明。为实现该目标，我们致力于在近视领域促进科学家、临床医生、政策制定者、政府和教育工作者之间的合作与知识共享。
媒体联系人：
Dan Smith, McDougall Communications
dan@mcdougallpr.com
(585) 434-2154
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