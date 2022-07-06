Senate Bill 1171 Printer's Number 1848
PENNSYLVANIA, July 6 - DRIVERS OPERATING ONLY IN INTRASTATE COMMERCE, EXCEPT AS
FOLLOWS:
(III) NO FEDERAL STATUTE, REGULATION, STANDARD OR
CRITERIA SHALL BE EXTENDED TO COVER FARM TRACTORS OR
DRIVERS OF FARM TRACTORS, REGARDLESS OF WHETHER THE FARM
TRACTOR IS OPERATED AS A COMBINATION.
(IV) NO FEDERAL STATUTE, REGULATION, STANDARD OR
CRITERIA SHALL BE EXTENDED TO COVER IMPLEMENTS OF
HUSBANDRY OTHER THAN FARM TRACTORS, FARM VEHICLES OR
DRIVERS OF THESE VEHICLES, REGARDLESS OF WHETHER THE
VEHICLE IS OPERATED AS A COMBINATION, PROVIDED THAT:
(A) THE VEHICLE'S OR COMBINATION'S GROSS WEIGHT,
GROSS VEHICLE WEIGHT RATING OR GROSS COMBINATION
WEIGHT RATING DOES NOT EQUAL OR EXCEED 26,001 POUNDS;
(B) THE VEHICLE OR COMBINATION IS NOT CARRYING
HAZARDOUS MATERIALS IN AN AMOUNT THAT REQUIRES THE
TOWING OR TOWED VEHICLE TO BE PLACARDED UNDER CHAPTER
83 (RELATING TO HAZARDOUS MATERIALS TRANSPORTATION);
AND
(C) THE VEHICLE OR COMBINATION IS NOT DESIGNED
OR USED TO TRANSPORT 16 OR MORE PEOPLE, INCLUDING THE
DRIVER.
(V) FOR PURPOSES OF [THIS PARAGRAPH] SUBPARAGRAPHS
(III) AND (IV), THE TERM "FARM TRACTORS" INCLUDES
TRACTORS DESIGNED FOR OFF-ROAD AGRICULTURAL USE,
COMBINES, CROP PICKERS, CROP AND FORAGE HARVESTERS,
THRESHERS, PLOWS, TILLERS, PLANTERS, SEEDERS, FIELD
SPRAYERS, FORAGE CUTTERS, BALERS AND SIMILAR VEHICLES
THAT ARE INFREQUENTLY OPERATED OR MOVED UPON HIGHWAYS AND
THAT ARE USED BY A FARMER IN AGRICULTURAL PRODUCTION.
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