Axxel-Bromelin, Capital GRH, et Alliance RH+ une nouvelle image sous une seule bannière : Axxel RH

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, July 6, 2022 /EINPresswire.com/ -- Axxel, un cabinet de conseils multidisciplinaire spécialisé dans les fusions et acquisitions, a dévoilé aujourd’hui la nouvelle identité de marque ainsi que le logo de sa division de services en ressources humaines. La nouvelle identité d’Axxel RH, reflète l’intégration de trois acquisitions : Bromelin, Capital GRH et Alliance RH+. Cette nouvelle marque exprime la croissance de cette division au cours des trois dernières années et son engagement à accompagner ses clients dans le cycle complet de la gestion des ressources humaines.

Notre engagement à toujours viser l’excellence nous a amenés à réinventer la façon de mieux servir nos clients tout en offrant à nos employés un environnement où ils peuvent grandir et se développer avec l’entreprise », a déclaré Mandy Di Lazzaro, associée principale d’Axxel RH.

Axxel RH se démarque des cabinets conseils RH traditionnels avec une offre de services qui comprend des services RH et légaux, acquisition de talents, formation et développement ainsi que paie et avantages sociaux notamment en assurances collectives.

Pour compléter le lancement de sa nouvelle marque, Axxel RH dévoile un nouveau site web offrant une expérience améliorée et une ressource clé pour faire connaitre ses secteurs d’activités, ses services, sa culture et son engagement envers ses employés. Axxel RH est disponible sur www.axxelhr.com.

Aujourd’hui, nous entreprenons cette nouvelle aventure d’Axxel RH avec enthousiasme et passion, agrandissant notre offre de services dans l'espace RH. Fournir un service exceptionnel de sa catégorie est ce qui nous définit. Axxel RH s’ajoute à notre vision et à nos valeurs pour un avenir renouvelé afin de mieux servir nos clients », a déclaré Eric Haggar, président d’Axxel.

À propos d’Axxel

Axxel, une entreprise familiale depuis plus de 20 ans, est devenue un cabinet de conseils multidisciplinaire spécialisé dans les fusions et acquisitions, la finance d’entreprise et les ressources humaines. Nous visons l’excellence, des relations honnêtes avec les personnes que nous respectons ainsi que les produits en lesquels nous croyons. Visitez-nous sur www.axxel.ca.

Depuis 2019, date à laquelle Axxel a acquis Bromelin, elle fournit à ses clients des services RH bilingues. Les acquisitions subséquentes d’Alliance RH+ et de Capital GRH en 2021 ont conduit à renommer la division RH en tant qu’Axxel RH et à élargir davantage son offre de services et sa portée sur les marchés canadien et américain. Axxel RH est aujourd’hui un cabinet de conseils RH offrant l’accompagnement dans le cycle complet des ressources humaines et pouvant personnaliser tous ses services en fonction des objectifs organisationnels de ses clients. La société combine une forte expertise et plus de 35 ans d’expérience dans de multiples industries afin d’offrir des services supérieurs à ses clients par l’intermédiaire de ses quatre divisions : RH et légal, acquisition de talents, formation et développement, et services de paie et d’assurances collectives. Pour plus d’informations, visitez-nous sur www.axxelhr.com.

