Voxco annonce un partenariat avec Retail Credit Advisors (RCA)

Voxco s'associe à RCA Voxco Intelligence

Cela permettra à Voxco d'alimenter sa base de clients par des acteurs de la fintech et du retail, et à RCA de fournir des insights grâce à la plateforme Voxco.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Voxco, une plateforme d’insights exploitables de qualité, a annoncé un partenariat avec Retail Credit Advisors (RCA), une société de conseil basée aux États-Unis et spécialisée dans le crédit au détail et dans l'analyse client.Grâce à ce partenariat, Voxco élargira considérablement sa clientèle dans les secteurs de la fintech et du retail et permettra à RCA de continuer à fournir des insights de qualité à ses clients en exploitant la puissance des plateformes Voxco Research et Voxco Intelligence.Les points forts du partenariat entre Voxco et RCA :La combinaison des résultats d’enquêtes et de la puissante plateforme analytique de Voxco, avec l'expertise de RCA dans le secteur du retail, permettra d'offrir un ensemble plus large de solutions à leurs clients.Les clients de RCA auront accès à des solutions novatrices en matière de voix du client pour compléter les informations qu'ils obtiennent déjà grâce à des analyses de pointe.RCA sera en mesure de tirer parti de la puissance combinée des données issues des feedbacks clients et des études de marché , ainsi que des données internes d'une organisation, afin de découvrir de nouveaux insights susceptibles de transformer les entreprises."Nous sommes ravis de nous associer à RCA, un conseiller expérimenté dans le secteur du crédit et des paiements de détail, afin de servir davantage de clients dans les secteurs de la finance et du retail, notamment en Amérique du Nord. Il s'agit d'une étape clé pour rendre la solution Voxco Intelligence disponible au niveau mondial", a déclaré Sumit Aneja, PDG de Voxco."Nous sommes ravis de nous associer à Voxco, une plateforme d'insights exploitables de qualité, et nous sommes impatients de tirer parti de leur plateforme afin d’améliorer de manière significative la valeur que nous fournissons à nos clients", a déclaré Wale Cole, directeur de la stratégie chez Retail Credit Advisors.À propos de VoxcoVoxco, une plateforme d’insights exploitables de qualité, aide les plus grandes sociétés du monde à prendre des décisions basées sur les données afin de stimuler la croissance et alimenter les expériences omnicanales. Grâce à Voxco, les entreprises peuvent favoriser la fidélisation, augmenter la valeur de la vie du client et améliorer la gestion des risques, ce qui permet d'obtenir des retours sur investissement exceptionnels. Plus de 500 organismes d'études de marché, agences gouvernementales et non gouvernementales, universités et entreprises mondiales utilisent Voxco pour recueillir des données, mesurer les sentiments, découvrir des insights et agir en conséquence.Pour en savoir plus sur Voxco, consultez le site : https://www.voxco.com À propos de Retail Credit AdvisorsRetail Credit Advisors (RCA) est une entreprise de conseil qui fournit des solutions de paiement omnicanal et des analyses clients aux commerçants de différents secteurs d'activité. Elle fournit des analyses pertinentes par le biais de la segmentation des commerçants et des clients, de l'analyse prédictive et de la modélisation financière.Pour en savoir plus sur Retail Credit Advisors, consultez le site : https://www.retail.credit