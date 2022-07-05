ريلمي تطلق هاتف "C35" في أسواق الإمارات
الهاتف يعد الأخف وزناً والأقل سمكاً ضمن سلسة هواتف "C" ومزود بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسلDUBAI, UAE, July 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- بتصميم أنيق جعله الإصدار الاقتصادي الأفضل ضمن فئة السعرية لعام 2022
دبي 5 يوليو 2022: أعلنت شركة "ريلمي" والتي تعد العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم عن طرح هاتف "C35" في أسواق الإمارات، ويعد "سي35" الإصدار الإقتصادي ذو التصميم الأكثر أناقة الذي تطرحه الشركة خلال عام 2022، حيث يوفر العديد من المميزات المبتكرة والرائدة بسعر مناسب يبدأ من 629 درهماً إماراتياً لطراز 4 +128 جيجابايت.
ويعد "C35" الهاتف الأخف وزناً والأقل سمكاً في سلسلة ريلمي "C"، بسمك يصل إلى 8.1 ملم ووزن يصل إلى 187 جراماً، وحرصت "ريلمي" على تزويد الهاتف بالمواصفات الحديثة والتصميمات الجمالية الأنيقة حيث يتمتع الإطار الخارجي بشكل بارز أنيق، كما حصل الإصدار الجديد على شهادة TUV Rheinland الموثوقة والتي تدعم الهواتف ذات الجودة الأفضل في العالم.
التصميم الخارجي والمميزات الإستثنائية
يأتي هاتف ريلمي "C35" بوزن أقل من iphone13 مما جعله يتمتع بشكلٍ وتصميم متناسق، وهو محاط بالكامل بإطار أنيق، مع تصميم ذو زاوية يمنى وبشكل انسيابي أنيق مريح للنظر، بالإضافة إلى الانطباع الجيد والمريح عند حمله واستخدامه، كما يتوفر هاتف "C35" بلونين وهما الأسود والأخضر، والجدير بالذكر أن هاتف "C35" قد تمت الإشادة به باعتباره هاتف بإمكانيات فريدة ومتعددة مقارنة بالهواتف الأخرى المماثلة لفئته السعرية.
ويوفر إصدار "C35" الذي يعد الأكثر مبيعاً ضمن سلسلة "ريلمي C" العديد من المواصفات الرائدة مما يجعله يتفوق على الهواتف الأخرى المماثلة لفئته، بالإضافة إلي تصميمه المتميز يأتي الجهاز بشاشة كبيرة بدقة FHD+ وبحجم 6.6 بوصة مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات بالإضافة إلى معالج Unisoc T616 المصمم في إطار أنيق رفيع للغاية.
وتماشياً مع استراتيجية التطوير المتقدمة الذي تنتهجها "ريلمي" تم تزويد إصدار "C35" بثلاث كاميرات رئيسية بفئة AIبدقة 50 ميجابكسل، والتي تضع هذا الجهاز في صدارة الأجهزة المزودة بالمستشعرات فائقة الكفائة التي عززت من مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث يُعد هاتف"C35" جهازاً أنيقاً مزوداً بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل ومتوفر بسعر أقل من 700 درهم إماراتي.
هاتف "C35" مزود بثلاث كاميرات أساسية ذات مساحة كبيرة وفتحة عدسة F/1.8 لتسهيل التقاط الصور بأدق التفاصيل، مما يتيح للمستخدمين التمتع بتجربة تصوير رائعة، أما بالنسبة للقطات العمودية يتمتع إصدار "C35" بكاميرا بفتحة عدسة F/2.8 أبيض وأسود وعدسة بفتحة F/2.4 بعرض ماكرو يصل إلى 4 سم.
شهادة الموثوقية العالية من موقع TÜV Rheinland
حصد هاتف "C35" على شهادة مزدوجة وهي شهادة الموثوقية العالمية للهواتف الذكية من مؤسسة TUV، بالاضافة إلى شهادة الجودة الحقيقية مما يضيف له المزيد من القيمة ويضعه في صدارة المنافسة مع الهواتف التي ضمن فئته.
وتعتمد مؤسسة TÜV Rheinland على مراعاة مقاييس السلامة والجودة في جميع مجالات العمل والحياة. وقد أصبحتTÜV Rheinland منذ عام 2006، عضواً في الإتحاد العالمي للأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفساد حيث تضع شهادة الموثوقية العالية للهواتف الذكية من مؤسسة TÜV Rheinland معيارًا عالي الجودة للإلكترونيات الاستهلاكية ومعايير الصناعة للأسواق ذات الأهمية في جميع أنحاء العالم.
بطارية قوية وشاشة بجودة FHD
هاتف "C35" مزود ببطارية قوية بقوة 5000 مللي أمبير مع خاصية دعم الشحن السريع بقوة 18 وات بالإضافة إلى احتوائه على ميزة إبقاءه في وضع الاستعداد لمدة 39 يوماً من دون انقطاع، كما يمكن شحن الجهاز ليصل إلى نسبة 50% خلال 49 دقيقة. ويعد"C35" الإصدار الأول من نوعه ضمن سلسلة "ريلمي C" الذي يتمتع بشاشة بجحم 6.6 بوصة بدقة FHD والتي تعد الشاشة الأكبر ضمن فئتها، مما يوفر تجربة بصرية لامثيل لها بجودة وتكنولوجيا الــــFHD.
ريلمي تطلق Narzo 50 في أسوق الإمارات
على هامش إطلاق هاتف "C35"، أعلنت "ريلمي" عن إطلاق هاتف ريلمي "Narzo 50" المزود بشريحة MediaTek Helio G96 مما يجعله يتميز بأسرع معالج ألعاب ضمن فئته، بالإضافة إلي أنه يتميز ببطارية بقوة 5000 ملي أمبير بقوة شحن تصل إلى نسبة 100% خلال 70 دقيقة مع شاحن "دارت" بقوة 33 وات، ومزود أيضاً بثلاث كاميرات AI بدقة 50 ميجابكسل، حيث أعلنت شركة "ريلمي" بشكلٍ رسمي عن إطلاق فئة ريلمي Narzo 50 حصريًا على منصة "نون" للتجارة الإلكترونية في الإمارات بسعر 799 درهم إماراتي.
Eyad Zakee
Medai4U for Marketing and PR
+971 52 790 2626
email us here
Visit us on social media:
Facebook