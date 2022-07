Angela Airoldi, Gerente de RI da Sabesp, conta sobre seu desenvolvimento profissional, em novo episódio do IR Talks

Angela Airoldi, Gerente de Relações com Investidores da Sabesp, compartilha sua trajetória pessoal e desenvolvimento profissional, em novo episódio do IR Talks, da MZ

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, July 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Responsável pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto em 363 municípios de São Paulo, a Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Com ações listadas no segmento Novo Mercado na B3 e NYSE desde 2002, a companhia desenvolveu uma estratégia robusta de relação com os investidores. Esse é um dos tópicos debatidos no IR Talks com a Gerente de Relações com Investidores da Sabesp, Angela Airoldi.Formada em ciências econômicas e ciências contábeis, Angela ingressou na empresa há 21 anos, quando encontrou uma área de RI ainda pouco estruturada, mas com grandes ambições. Desde então, ela participou de momentos históricos, como a entrada no Novo Mercado. “Sempre trabalhamos intensamente para atender as exigências e os processos que são cada vez mais complexos”, explica.Durante essa trajetória de décadas, Angela conciliou a carreira corporativa e as graduações com a criação de duas filhas que, hoje, estão prestes a se formarem na faculdade. Mesmo acostumada à rotina de elaborar relatórios e responder formulários de referência, ela diz que nunca perde o frio na barriga ao realizar seu trabalho e se orgulha de ter atuado por tanto tempo na área de RI.Em boa parte dessa jornada, Angela contou com o apoio das soluções desenvolvidas pela MZ, com quem construiu um relacionamento sólido e de confiança. Neste episódio do IR Talks, ela explica como funcionam os processos de Relações com Investidores da Sabesp, fala sobre os desafios, enumera conquistas, adianta expectativas e faz um panorama da estrada de sucesso que a empresa vem percorrendo.O bate-papo irá ao ar nesta segunda-feira, 04 de julho, às 12h, na seção “News” do Portal MZ IR TalksTodo mês é apresentado um novo episódio do IR Talks, com convidados inéditos. Executivos da área de Relações com Investidores das principais empresas de capital aberto e gestoras de fundos do Brasil contam suas trajetórias e os desafios da carreira. Os programas ficam disponíveis no Portal MZ, maior ecossistema do mercado de capitais ao reunir, uma única plataforma, um menu completo de conferências de resultados, estudos de mercado, fatos relevantes e matérias exclusivas.Sobre a MZA MZ ( mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

Episódio 5 - Angela Airoldi, Sabesp