Latest Update on List of Red Code Zones(02.07.2022-16H00)

MACAU, July 2 - List of Red Code Zones(Last Update:2022/07/02 16:00)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 HOTEL FORTUNA: Rua de Cantão 49-63, Rua de Foshan 48A-78, Praça de D. Afonso Henriques 76-90 (Obs.:O Auto-Silo Pak Tou e reaberto.) 2022/06/21 2022/07/02* 2022/07/02 2 EDF. COMANDANTE PINTO RIBEIRO (TORRE I):Praça das Portas do Cerco 315 2022/06/24 2022/07/06# 2022/07/08 3 EDF. SON LEI: Avenida da Longevidade 51 2022/06/25 2022/07/07& 2022/07/09 4 EDF. CHONG KIO: Rua de Entre-Campos 2-2C/ Rua do Patane 24 2022/06/27 2022/07/03 2022/07/05 5 EDF. DO JARDIM KAM SAU : Estrada da Areia Preta 40-40F, Estrada Marginal do Hipódromo 2-12, Rua Sete do Bairro da Areia Preta 19-39 2022/06/29 2022/07/05 2022/07/07 6 EDF. WING SENG : Estrada de Coelho do Amaral 18G-18I 2022/06/29 2022/07/05 2022/07/07 7 EDF. TIM FOK : Rua de Abreu Nunes 17-17AB 2022/06/30 2022/07/06 2022/07/08

# Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 30 June to 6 July.

* Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 26 June to 2 July.

& Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 1 July to 7 July.

List of Yellow Code Zones Upgraded to Red Code Zones (Last Update: 2022/07/02 16:00)