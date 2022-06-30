Senate Bill 1093 Printer's Number 1840
PENNSYLVANIA, June 30 - (IV) OUTDOOR ADVERTISING DEVICES IN ZONED OR UNZONED
COMMERCIAL OR INDUSTRIAL AREAS ALONG THOSE PORTIONS OF THE
INTERSTATE SYSTEM CONSTRUCTED ON RIGHT-OF-WAY, ANY PART OF THE
WIDTH OF WHICH WAS ACQUIRED ON OR BEFORE JULY 1, 1956.
(V) OUTDOOR ADVERTISING DEVICES IN AREAS ZONED COMMERCIAL OR
INDUSTRIAL ALONG THE INTERSTATE SYSTEM AND LYING WITHIN THE
BOUNDARIES OF ANY INCORPORATED MUNICIPALITY AS SUCH BOUNDARIES
EXISTED ON SEPTEMBER 21, 1959, AND DEVICES LOCATED IN ANY OTHER
AREA WHICH, AS OF SEPTEMBER 21, 1959, WAS CLEARLY ESTABLISHED BY
LAW AS INDUSTRIAL OR COMMERCIAL.
(VI) OUTDOOR ADVERTISING DEVICES IN ZONED OR UNZONED
COMMERCIAL OR INDUSTRIAL AREAS ALONG THE PRIMARY SYSTEM.
(VII) OUTDOOR ADVERTISING DEVICES IN THE SPECIFIC INTEREST
OF THE TRAVELING PUBLIC WHICH ARE AUTHORIZED TO BE ERECTED OR
MAINTAINED BY THE SECRETARY AND WHICH ARE DESIGNED TO GIVE
INFORMATION IN THE INTEREST OF THE TRAVELING PUBLIC.
(VIII) DIRECTIONAL SIGNS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
SIGNS PERTAINING TO NATURAL WONDERS, SCENIC AND HISTORICAL
ATTRACTIONS, AND OTHER POINTS OF INTEREST TO THE TRAVELING
PUBLIC WHICH SHALL CONFORM TO THE NATIONAL STANDARDS PROMULGATED
BY THE SECRETARY OF TRANSPORTATION OF THE UNITED STATES PURSUANT
TO SECTION 131 OF TITLE 23, UNITED STATES CODE.
(IX) ANY OTHER OUTDOOR ADVERTISING DEVICES PERMITTED OR
AUTHORIZED ALONG THE INTERSTATE SYSTEM BY THE OFFICIAL AGREEMENT
EXECUTED JUNE 23, 1961, BETWEEN THE COMMONWEALTH AND THE FEDERAL
GOVERNMENT; PROVIDED SUCH OUTDOOR ADVERTISING DEVICES DO NOT
VIOLATE THE PROVISIONS OF TITLE 23, UNITED STATES CODE,
"HIGHWAYS"[; OR].
(X) OUTDOOR ADVERTISING DEVICES PERMITTED UNDER SECTION 1425
OF THE FIXING AMERICA'S SURFACE TRANSPORTATION ACT (PUBLIC LAW
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