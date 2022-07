UnifyCloud amplía su red de socios con Arnaldo C. Castro SA, con sede en Uruguay

Accelerating cloud migration Inspirando Futuro

REDMOND, WASHINGTON, UNITED STATES, July 7, 2022 / EINPresswire.com / -- UnifyCloud , un proveedor internacional de soluciones en la nube e ISV de rápido crecimiento que desarrolló la plataforma CloudAtlas para acelerar la modernización y la migración de la nube de principio a fin, se complace en anunciar su partnership más reciente con otros galardonados con el premio Microsoft Partner of the Year 2022 Arnaldo C. Castro SA , empresa con servicios enfocados en migración de infraestructura, modernización de aplicaciones y datos, transformación digital y soporte y administración de servicios administrados.Arnaldo C. Castro SA, cuatro veces ganador de Microsoft Uruguay Partner of the Year, continúa ampliando su posición como uno de los proveedores de soluciones en la nube de mayor rendimiento en la región al aprovechar la plataforma CloudAtlas para acelerar el viaje a la nube y optimizar la nube. y entornos híbridos posteriores a la migración. Con más de 84 años de experiencia en el campo de la tecnología, Arnaldo C. Castro SA está en una posición única para anticipar y comprender las tendencias tecnológicas y ve claramente que adoptar la nube es el camino más eficiente para impulsar la innovación. El objetivo de Arnaldo C. Castro es agregar valor a los procesos de gestión empresarial, ofreciendo los últimos y mejores desarrollos en infraestructura, tecnologías de la información y la comunicación, con soluciones integrales y servicios profesionales.“Estoy ansioso por ver cómo la experiencia combinada de Arnaldo C. Castro SA y el poder de la plataforma CloudAtlas pueden elevar la entrega de servicios comerciales y acelerar el viaje a la nube para los clientes de Arnaldo C. Castro”, dice Marc Pinotti. , cofundador y director ejecutivo de UnifyCloud. “Con una historia tan profunda de innovación, Arnaldo C. Castro tiene una vasta experiencia y CloudAtlas es una herramienta nueva y poderosa en su arsenal para brindar compromisos exitosos y agregar valor en cada paso”.Con esta asociación, Arnaldo C. Castro SA impulsará el crecimiento acelerando los tiempos de evaluación, enfocándose en la creación de estrategias y brindando nuevos servicios a sus clientes con monitoreo y administración de entornos locales y en la nube para optimización, cumplimiento y seguridad, brindando mayor valor. a estos clientes.“Habiéndose establecido antes del inicio de la tecnología moderna, Arnaldo C. Castro tiene una amplia historia y tradición y el objetivo de convertirse en el aliado tecnológico de nuestros clientes, implementando soluciones abiertas e integrales y entregando un alto valor. Creemos que CloudAtlas es la plataforma adecuada para ayudarnos a cumplir ese objetivo e inspirar el futuro a través de la tecnología”, dijo Heber Pérez de Arnaldo C. Castro S.A.Acerca de UnifyCloud:UnifyCloud nació en la nube con la creación de la plataforma CloudAtlas para acelerar la modernización y migración de infraestructura, cargas de trabajo, aplicaciones y bases de datos a la nube. Basado en Azure PaaS, CloudAtlas abarca todo el viaje de migración a la nube, evaluando, migrando y optimizando a Azure. UnifyCloud ha sido reconocido como Microsoft Partner of the Year 2022 finalista por Migración a Azure, finalista 2021 por Modernizing Applications, ganador 2020 por Solution Assessment, y se enorgullece de ser Microsoft Gold Partner, Cloud Solution Provider, miembro de Azure Data PAC, IP Cosell Socio, y anteriormente nombrada una de las empresas privadas de más rápido crecimiento de Inc. 500. Para obtener más información, comuníquese con marke@unifycloud.com o visite www.unifycloud.com Sobre Arnaldo C. Castro SA:Fundada en 1937, el equipo de más de 400 profesionales de Arnaldo C. Castro SA inspira el futuro anticipándose a las necesidades dinámicas del mercado para convertirlo en líder en la integración de tecnologías de sistemas de información. Con una historia de 83 años, la empresa fue testigo del nacimiento de la informática y desde entonces ha sido líder en tecnología e innovación. Arnaldo C. Castro SA aporta valor a los procesos de gestión empresarial enfocados en los últimos desarrollos en infraestructura, tecnologías de la información y las comunicaciones, entregando soluciones integrales y servicios profesionales bajo estrictos estándares de calidad. Por cuarto año consecutivo, Arnaldo C. Castro SA ha sido nombrado Microsoft Uruguay Partner of the Year, ganando el premio en 2019, 2020, 2021 y ahora ¡2022! Para mayor información visitar www.arnaldocastro.com.uy