Voxco ajoute trois fonctionnalités puissantes à sa plateforme d'insights

Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux utilisateurs de recueillir, de mesurer et d'agir rapidement sur les commentaires des enquêtes.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Voxco, la plateforme d'enquêtes omnicanales, a annoncé le lancement de trois nouvelles fonctionnalités : Importation Word », « Close the Loop » et « Analyse de Texte ».Suite au lancement de Voxco Intelligence plus tôt cette année, Voxco a ajouté ces nouvelles fonctionnalités pour tenir sa promesse de permettre aux organisations de prendre facilement des mesures stratégiques basées sur les données.« Importation Word », « Close the Loop » et « Analyse de Texte » sont des fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de Voxco de "recueillir", "mesurer" et "agir" sur les commentaires de l'enquête, selon le cas."La rapidité, la précision, la facilité d'utilisation et la flexibilité ont été les facteurs clés de différenciation pour Voxco et les raisons pour lesquelles les clients nous font confiance", a déclaré Sumit Aneja, PDG de Voxco."Avec ces nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir nos différentes solutions, nos clients pourront créer des enquêtes, analyser et agir sur les réponses aux enquêtes de façon instantanée pour favoriser le succès."Les nouvelles fonctionnalités de Voxco facilitent la « collecte », la « mesure » et « l'exploitation » des résultats d'enquête.« Importation Word » permet aux utilisateurs d'importer des questionnaires d'enquêtes directement à partir de n'importe quel document Microsoft Word dans Voxco Online. Cette nouvelle fonctionnalité fait de la création d'enquêtes un jeu d'enfant, permettant aux utilisateurs de créer et de personnaliser des enquêtes à grande échelle avec un minimum d'efforts.« Close the Loop » (activé par l' intégration de Salesforce ) est une fonctionnalité conçue pour faire entendre la voix du client au sein de l'organisation et y répondre directement sans quitter l'environnement Voxco.Cette fonctionnalité envoie aux utilisateurs des alertes instantanées chaque fois qu'ils reçoivent des commentaires d'enquête (négatifs et positifs) afin de clôturer le parcours avec leurs clients en agissant instantanément sur les commentaires et en améliorant ainsi la satisfaction des clients.« Analyse de Texte » permet aux utilisateurs d'analyser les réponses ouvertes aux enquêtes en temps réel grâce à une IA avancée. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent effectuer une analyse des sentiments ainsi qu'une analyse thématique.L'analyse de sentiments détermine si une expression est positive, négative ou neutre, et à quel degré. Elle vous donne également un aperçu de l'émotion qui se cache derrière les mots pour comprendre les principaux facteurs de la satisfaction client.D'autre part, l'analyse thématique décompose le langage humain afin que vous puissiez trouver des modèles et débloquer des structures sémantiques dans les textes pour extraire des insights qui vous aideront à prendre des décisions basées sur les données.Grâce à un ensemble existant de fonctionnalités robustes, Voxco assure une solution transparente de bout en bout pour + de 100 entreprises qui cherchent à recueillir des commentaires, à mesurer le sentiment, à découvrir des insights et à agir en conséquence. Cette solution permet aux organisations de mener des études approfondies, d'en tirer des insights exploitables et d'améliorer l'expérience client.À propos de VoxcoVoxco, une plateforme d’insights exploitables de qualité, aide les plus grandes sociétés du monde à prendre des décisions basées sur les données afin de stimuler la croissance et alimenter les expériences omnicanales. Grâce à Voxco, les entreprises peuvent favoriser la fidélisation, augmenter la valeur de la vie du client et améliorer la gestion des risques, ce qui permet d'obtenir des retours sur investissement exceptionnels. Plus de 500 organismes d'études de marché, agences gouvernementales et non gouvernementales, universités et entreprises mondiales utilisent Voxco pour recueillir des données, mesurer le sentiment, découvrir des insights et agir en conséquence.