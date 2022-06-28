TRAFFIC ALERT VT RT 108 S THE NOTCH STOWE & CAMBRIDGE
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
WILLISTON BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
THE NOTCH (VT RT 108 STOWE/CAMBRIDGE) IS BLOCKED DUE TO A COMMERCIAL VEHICLE DISREGARDING ALL OF THE SIGNAGE AND BECOMING STUCK IN THE ROCKS.
THIS INCIDENT IS EXPECTED TO LAST FOR THE FORESEEABLE FUTURE. UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA AND SHOULD SEEK ALTERNATE ROUTES.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111