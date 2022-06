ESI TECHNOLOGIES ET OVHCLOUD S'ALIGNENT POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE SÉCURISÉE

Ce partenariat renforce notre objectif de continuer à aider nos clients à gérer leurs données de manière optimale et sécurisée, afin qu’ils puissent en tirer tout le potentiel” — Stéphane Moisan

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, June 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- ESI Technologies et OVHcloud sont heureux d'annoncer un partenariat stratégique destiné à sécuriser la transformation numérique des organisations privées et publiques au Canada et au-delà. Répondant aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données, ce partenariat combine l'expertise d'ESI en matière de modernisation des TI et de résilience numérique avec les solutions infonuagiques de pointe et souveraines d'OVHcloud. Il constitue ainsi un engagement ferme à fournir des infrastructures cloud de confiance, dans un paysage sécuritaire en pleine évolution.

OVHcloud, fournisseur mondial de solutions infonuagiques implanté au Canada depuis 10 ans, est idéalement positionné pour soutenir les besoins numériques des moyennes et grandes entreprises comme du secteur public. Spécifiquement conçues pour l'hébergement de données sensibles, telles que les données personnelles, financières ou de recherche et développement, les solutions OVHcloud répondent aux normes de sécurité et aux certifications les plus élevées dans les secteurs hautement réglementés, et sont conformes de bout en bout aux lois provinciales et fédérales. Avec plus de deux décennies d’expérience dans la fourniture d'infrastructures infonuagiques, OVHcloud a développé un modèle industriel qui garantit la souveraineté technologique et opérationnelle de ses clients, tout en déployant des technologies respectueuses de l'environnement et économes en ressources. Élaborées dans les propres centres de données du Groupe, les solutions OVHcloud garantissent une réversibilité totale des données et une immunité aux lois extraterritoriales. Le partenariat avec ESI Technologies apportera une valeur ajoutée décisive à toutes les organisations qui souhaitent un accompagnement complet pour sécuriser leur transformation numérique.

ESI, et sa division cybersécurité Gardien Virtuel, apporte son expertise en matière de migration et d'architecture (infrastructure, application, cybersécurité), de tests de pénétration pour mettre à l'épreuve la robustesse du SI, et de cadres de cybersécurité (notamment les évaluations NIST, les certifications ISO et PCI DSS) et de protection des données personnelles (loi 25, RGPD), qui sont tous directement en ligne avec l'approche de l'environnement infonuagique de confiance d'OVHcloud. ESI est expert en infrastructures informatiques traditionnelles, ce qui inclut le conseil en architecture, d’affaires, technologies, processus et gestion de projet, ainsi que les Opérations en TI pour la mise en service d'infrastructures existantes, la migration de données et l'infrastructure cloud. Pour les clients d'OVHcloud, ESI apportera son expertise en matière d'infrastructures traditionnelles, sa capacité à aider ses clients à migrer vers le cloud, et sa capacité à délivrer des projets de manière sécurisée.

« Pour ESI Technologies Inc., ce partenariat renforce notre objectif de continuer à aider nos clients à gérer leurs données de manière optimale et sécurisée, afin qu’ils puissent en tirer tout le potentiel », déclare Stéphane Moisan, vice-président des ventes d'ESI.

« Guidées par des valeurs corporatives communes, OVHcloud et ESI Technologies innovent ensemble pour construire un avenir numérique de confiance. Ce partenariat permettra d'accélérer la mise en place de stratégies cloud responsables, permettant aux organisations canadiennes de reprendre le contrôle de leurs données et de bénéficier de la meilleure expertise pour les sécuriser », déclare Estelle Azemard, VP Amériques chez OVHcloud.

À propos d'ESI Technologies

Depuis 1994, ESI a toujours mis l'accent sur la gestion et la protection des données. En septembre 2021, ESI a consolidé son portefeuille de services et de solutions de cybersécurité sous la marque Gardien Virtuel, illustrant l'engagement d'ESI à fournir une protection numérique claire et efficace à 360 degrés. ESI Technologies facilite l'agilité et l'innovation des entreprises en leur fournissant des solutions pour intégrer, connecter, gérer et protéger leurs données afin d'obtenir un avantage concurrentiel tangible sur un marché en constante évolution. En combinant son expertise technologique en matière de modernisation des TI et de résilience numérique avec sa compréhension approfondie des défis commerciaux, ESI soutient la transformation numérique des organisations nord-américaines. Basée à Montréal, ESI possède des bureaux dans tout le Canada et aux États-Unis. www.esitechnologies.com

À propos d'OVH Cloud

Implanté au Canada depuis 2011, OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans ses 33 centres de données sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ces centres de données en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

