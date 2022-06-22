Senate Bill 1094 Printer's Number 1806
PENNSYLVANIA, June 22 - HOUSE AMENDED
PRIOR PRINTER'S NOS. 1419, 1728
PRINTER'S NO. 1806
THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA
SENATE BILL
No.
1094
Session of
2022
INTRODUCED BY GEBHARD, ARGALL, MARTIN, BARTOLOTTA, GORDNER,
MENSCH, PITTMAN, STEFANO AND DiSANTO, FEBRUARY 23, 2022
AS REPORTED FROM COMMITTEE ON TRANSPORTATION, HOUSE OF
REPRESENTATIVES, AS AMENDED, JUNE 22, 2022
AN ACT
Amending Title 75 (Vehicles) of the Pennsylvania Consolidated
Statutes, IN REGISTRATION OF VEHICLES, PROVIDING FOR
APPORTIONED REGISTRATION RENEWAL; IN COMMERCIAL DRIVERS,
FURTHER PROVIDING FOR COMMERCIAL DRIVER'S LICENSE; IN
MISCELLANEOUS PROVISIONS, REPEALING PROVISIONS RELATING TO
SNOW AND ICE DISLODGED OR FALLING FROM MOVING VEHICLE AND
PROVIDING FOR SNOW AND ICE; AND, in motor carrier safety,
repealing provisions relating to findings and declaration of
policy and further providing for definitions and for Motor
Carrier Safety Advisory Committee.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania
hereby enacts as follows:
Section 1. Section 7802 of Title 75 of the Pennsylvania
Consolidated Statutes is repealed:
SECTION 1. TITLE 75 OF THE PENNSYLVANIA CONSOLIDATED
STATUTES IS AMENDED BY ADDING A SECTION TO READ:
§ 1309.1. APPORTIONED REGISTRATION RENEWAL.
THE DEPARTMENT SHALL ESTABLISH A SYSTEM OF STAGGERED
APPORTIONED REGISTRATION RENEWAL IN A MANNER THAT APPORTIONED
REGISTRATIONS WILL EXPIRE IN NO LESS THAN FOUR PERIODS
THROUGHOUT THE YEAR. IN ORDER TO IMPLEMENT AND MAINTAIN THE
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