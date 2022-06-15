Senate Bill 960 Printer's Number 1778
PENNSYLVANIA, June 15 - THE PUBLIC INTEREST. IT IS FURTHER DECLARED TO BE IN THE
INTEREST OF THE DAIRY INDUSTRY AND OF THE CONSUMING PUBLIC THAT
THERE BE UNIFORMITY OF STANDARDS FOR FROZEN DESSERTS AS BETWEEN
THE VARIOUS STATES AND THE FEDERAL GOVERNMENT TO THE END THAT
THERE MAY BE FREE MOVEMENT OF FROZEN DESSERTS BETWEEN THE STATES
AND TO THE END THAT THE INEFFICIENCY, NEEDLESS EXPENSE, AND
CONFUSION CAUSED BY DIFFERENCES IN PRODUCTS SOLD UNDER THE SAME
NAME, AND DIFFERENCES IN LABELING OF IDENTICAL PRODUCTS MAY BE
ELIMINATED.
IT IS FURTHER DECLARED TO BE THE PURPOSE OF THIS ACT TO
PROMOTE HONESTY AND FAIR DEALING IN THE INTEREST OF CONSUMERS,
TO INSURE FAIR COMPETITION AS BETWEEN THE MANUFACTURERS AND
DISTRIBUTORS OF THE DIFFERENT PRODUCTS AND TO PREVENT CONFUSION
AND DECEPTION IN THE SALE OF ALL SUCH PRODUCTS BY ESTABLISHING
DEFINITIONS AND STANDARDS OF IDENTITY FOR SUCH PRODUCTS, AND BY
PROVIDING FOR RULES AND REGULATIONS WHICH WILL EFFECT THEIR
ORDERLY MARKETING AND INSURE UNIFORM AND PROPER SANITARY
STANDARDS.
(B) (1) FOR THE PURPOSE OF THIS ACT, AND FOR ANY RULES,
REGULATIONS, DEFINITIONS, STANDARDS OF IDENTITY, OR LABELING
REQUIREMENTS PROMULGATED PURSUANT THERETO, THE TERM "FROZEN
DESSERTS" SHALL BE DEEMED TO INCLUDE ICE CREAM, FROZEN CUSTARD,
FRENCH ICE CREAM, FRENCH CUSTARD ICE CREAM, ARTIFICIALLY
SWEETENED ICE CREAM, ARTIFICIALLY SWEETENED ICE MILK, ICE MILK,
FREEZER MADE MILK SHAKES, FRUIT SHERBET, WATER ICE, QUIESCENTLY
FROZEN CONFECTION, QUIESCENTLY FROZEN DAIRY CONFECTION, WHIPPED
CREAM CONFECTION, BISQUE TORTONI, MELLORINE FROZEN DESSERTS AS
ALL SUCH PRODUCTS ARE COMMONLY KNOWN, TOGETHER WITH ANY MIX USED
IN SUCH FROZEN DESSERTS AND ANY PRODUCTS WHICH ARE SIMILAR IN
APPEARANCE, ODOR, OR TASTE TO SUCH PRODUCTS OR ARE PREPARED OR
20210SB0960PN1778 - 9 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30