تعلن شركة -كم دراي (Chem-Dry) عن توفر امتياز رئيسي لها في مصر
يخلق تواجد ها في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة وحاسمة لريادة الأعمالEGYPT, June 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- ناشفيل، تينيسي (Chem-Dry) عن توفر فرصة توقيع اتفاقية امتياز رئيسي خاص بمصر.
التوقيت مثالي حيث يتزامن مع وجود في مصر، وخاصة -دراي متخصصة في التنظيف والتعقيم، م ما ً لأن شركة كم سيؤهل استمرارية نجاح علامتنا التجارية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر.
"نحن متحمسون ًجدا لتوفير هذه الفرصة النادرة لرجال الأعمال المتعهدين لتولي امتياز تجاري رئيسي متين ودائم،" ّ كما عبر ج و مانونزاك، نائب رئيس التنمية العالمية ". -مك ادر ي (Chem-Dry) تمتعت بنجاح في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحن نتطلع إلى تعيين شريك أعمال للتأسيس في مصر."
تعتبر -كم دراي (Chem-Dry) أكبر علامة تجارية في العالم للسجاد والمفروشات وتنظيف الأرضيات الصلبة، وهي الشركة الرائدة في إزالة البقع عن السجاد والأرضيات. ولديها ما ايق رب
منزلاً وشركةً ال3500 امتياز تجاري وهي تخدم أكثر من 11000
ً يوميا في حوالي 55 دولة.
توفر عملية الإستخراج بالكربونات الساخنة المبتكرة لدى شركة -كم دراي (Chem-Dry) تنظيفا أسرع وأعمق وأكثر صداقة للبيئة، مما يناسب أصحاب المنازل والشركات في جميع أنحاء العالم. كما أن تلك الشركة تقدم خدمات التنظيف والتجديد للبلاط والحجر، وأسطح العمل المصنوعة من الغرانيت، والجلود والمفروشات، وقنوات الهواء وفتحات التهوئة. إنها شركة رائدة عالميًا في خدمات التعقيم، وهي في طليعة التكنولوجيا الخضراء مع أكثر من 50 ً منتجا يستحق الشهادة الخضراء.
سيتحكم مالك الإمتياز الرئيسي الجديد ب حقوق الإمتياز في جميع أنحاء مصر، إلى جانب الحق في تطوير العديد من مواقع الإمتياز كما يناسبه . يستفيد أصحاب الإمتياز الرئيسيون ً أيضا على ا لفور من شركة عالمية لها سجل حافل، وتسويق ناجح ومجرب، ومواد تشغيلية وتدريبية متوفرة ، بالإضافة إلى الدعم الكامل من المكتب الدولي للشركة ومن قبل أصحاب الإمتياز الرئيسيين في دول م جلس التعاون الخليجي المجاورة.
يقول جو مانونزاك، نائب رئيس التنمية العالمية: "إن سجل الشر كة الحافل في هذه المنطقة غني عن التعريف ". ما ايق رب ال50ً عاما
من النمو القوي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوسع المستمر
ُظهر أن الشركة هي شركة ديناميكية ومتعددة في البصمة العالمية، ي الأوجه تنجح في أي اقتصادٍ كان ، وقابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الثقافات. نحن على يقين من أن شريكنا الرئيسي الجديد ف ي مصر سيخرق وينمو بسرعة في هذا السوق الفريد والنابض بالحياة، و ّ يكمل عمل زملائنا أصحاب الإمتياز الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى."
لمعرفة المزيد حول -كم دراي (Chem-Dry) والفرص العالمية المتوفرة الخاصة بالإمتياز التجاري لدى الشركة ، قم بزيارة ال موقع التالي:
لمن ي رغب أن يحدد موعد بهدف لقاء السيد منوزاك (Mr. Manuszak) فإنه سيكون متواجد في معرض ال متياز (The International Franchise Expo) الدولي الذي سيعقد في الرياض من 12 إلى 14 حزيران/يونيو 2022.
www.chemdryinternational.com
تواصل معنا:
جو مانونزاك
نائب رئيس تطوير الإمتياز التجاري العالمي
joe.manuszak@hrisupport.com
+1 616 560 8686
Joe Manuszack
Chem-Dry International
+1 616-560-8686
email us here