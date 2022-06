Sherpa CRM opte pour Nordigen pour une connectivité bancaire directe via une API Open Banking

Nordigen x Sherpa CRM

Sherpa CRM s'est associé à la plateforme freemium Nordigen pour permettre aux clients de connecter leurs comptes bancaires directement à leur outil en ligne.

Notre prochaine étape était d'intégrer l'open banking pour faciliter les processus comptables, c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers Nordigen.” — Ludovic Urbain, CEO de Sherpa CRM

RIGA, LATVIA, June 1, 2022 / EINPresswire.com / -- Sherpa CRM s'est associé à la plateforme freemium Nordigen pour permettre aux clients de connecter leurs comptes bancaires directement à leur outil en ligne.Sherpa CRM est une société qui a créé une solution de gestion, englobant la gestion de la relation client et la planification des ressources de l'entreprise. Le programme vise à soutenir pleinement les entreprises dans le développement de leur société grâce à un large éventail de fonctionnalités. Il s'agit notamment de processus de tâches automatisés, de suivi des interactions avec les clients, de procédures comptables, de création de rappels, d'un outil intégré de gestion de la base de clients, d'une base de données sur l'historique de l'entreprise et d'une analyse alimentée par l'IA pour mettre en évidence les futures opportunités potentielles.La plateforme de services complets facilite également la création de factures, l'organisation des produits et des stocks, ainsi que la gestion approfondie des équipes et des agendas. L'application est en constante évolution et une multitude de nouvelles fonctionnalités sont prévues dans les mois à venir. Sherpa CRM est un logiciel polyvalent qui peut bénéficier à un large éventail de clients, notamment les PME, les architectes, les magasins de détail et les entreprises de logistique. Chaque client est en mesure de recevoir une solution sur mesure qui répond à ses besoins uniques et les différents modèles de tarification permettent aux utilisateurs de choisir leur calendrier de paiement préféré.“Aujourd'hui, les clients sont au centre des entreprises et il est essentiel d'aborder le développement de logiciels en accordant une grande priorité à l'expérience utilisateur. Nous avons créé une solution qui permet aux clients de gérer leurs entreprises avec plus de facilité grâce à l'utilisation de technologies innovantes, d'analyses prédictives et d'une interface pratique. Notre prochaine étape était d'intégrer l'open banking pour faciliter les processus comptables, c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers Nordigen. Nous avons été satisfaits du niveau de qualité du support que nous avons reçu pendant le processus d'intégration, ainsi que du haut niveau de la documentation pour mettre en œuvre la solution. De plus, le prix était correct et intéressant pour nos clients,'' dit Ludovic Urbain, CEO de Sherpa CRM.L'intégration de Nordigen permet aux clients de Sherpa CRM de connecter leurs comptes bancaires directement à l'outil de gestion et de garder la maîtrise de toutes leurs finances en un seul endroit.“Nous sommes ravis de nous associer à Sherpa CRM et de les aider à améliorer leur outil de gestion de services complet grâce à la technologie Open Banking. Grâce à notre intégration, les entreprises clientes sont en mesure de superviser tous les processus de l'entreprise, ainsi que de surveiller tous leurs paiements et comptes bancaires en un seul endroit,” a remarqué Rolands Mesters, cofondateur et CEO de Nordigen.