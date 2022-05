KNOBS, BCODE E YOUNG PLATFORM: NASCE UNA NUOVA PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO DI PROGETTI BLOCKCHAIN A 360°

KNOBS, BCode e Young Platform, tra le realtà italiane più all’avanguardia in ambito blockchain, uniscono la loro expertise per offrire un servizio di consulenza

MILANO, MILANO, ITALY, May 31, 2022 / EINPresswire.com / -- Nasce una nuova partnership tra KNOBS, BCode e Young Platform, che mira a rendere l’adozione della tecnologia blockchain sempre più accessibile e alla portata di tutti.KNOBS, società leader italiana nel supporto e nella realizzazione di progetti su misura in ambito blockchain, e BCode, spinoff del Politecnico di Milano specializzata nella notarizzazione tramite API, già da tempo lavorano fianco a fianco per garantire ai propri clienti prodotti e servizi all’avanguardia e di uso semplice e intuitivo.L’ingresso nella partnership di Young Platform, la principale piattaforma italiana per la compravendita crypto, segna ora un passo ulteriore verso una sinergia ancora più completa e verso la piena integrazione dei servizi, con la possibilità di coprire tutte le esigenze di adozione della blockchain e di implementazione di processi produttivi, gestionali ed economici con questa tecnologia.Ciascuna delle tre società, tra le più innovative del panorama italiano, metterà a disposizione il proprio know-how con l’obiettivo di guidare insieme l’innovazione e l’aggiornamento digitale di individui, professionisti e aziende di ogni settore. Ognuna per le proprie competenze, forniranno servizio di supporto tecnico e strategico a 360° in ambito blockchain e cureranno la realizzazione di progetti complessi comuni.All’annuncio ufficiale della partnership, Vincenzo Rana, CEO di KNOBS, e Andrea Ciliberti, CEO di BCode, commentano così: “Young Platform rappresenta una delle realtà più promettenti in Italia nel settore delle criptovalute e KNOBS e BCode sono orgogliose di poterla affiancare come partner tecnologici.La blockchain non è la tecnologia del futuro. Sta definendo e trasformando già tanti aspetti del nostro presente. E poter contare su professionisti con un’esperienza consolidata e in grado di coprire tutti i suoi diversi ambiti di applicazione può davvero fare la differenza.”Visione condivisa da Edoardo degli Innocenti, Head of Business Development di Young Platform: “Dal design di un progetto blockchain alla conversione delle criptovalute in moneta FIAT: la partnership di Young Platform con KNOBS e BCode chiude un cerchio importante, permettendoci di offrire un servizio a 360° in ambito blockchain. È un puzzle che finalmente si completa”.KNOBS S.r.l. è una software house & tech advisory firm, leader italiana in ambito blockchain e tecnologie all’avanguardia. Si occupa della progettazione, prototipazione e realizzazione di sistemi tecnologici complessi e personalizzati in ambito blockchain, IoT, domotica, applicazioni mobile e piattaforme web e sviluppa come partner full stack progetti informatici dagli standard elevati.BCode è una società di sviluppo software, spin-off del Politecnico di Milano, che offre servizi blockchain tramite API.Insieme, promuovono l’innovazione e l’aggiornamento tecnologico di grandi aziende, PMI e start-up e l’adozione della tecnologia blockchain come driver di crescita cruciale per molteplici settori industriali e professionali.Young Platform è il principale exchange italiano per la compravendita di criptovalute.La sua mission è rendere il mondo crypto alla portata di tutti, principianti ed utenti esperti, e promuoverne le opportunità attraverso attività educative e di divulgazione e un’intuitiva piattaforma di trading.Contatti MediaPolyhedraSara Nogglersara.noggler@polyhedrahouse.comPer maggiori informazioni:CEO di KNOBSVincenzo Ranavincenzo.rana@knobs.itCEO di BCodeAndrea CilibertiAndrea.ciliberti@bcode.cloudGrowth Hacker di Young PlatformMatteo Bordinom.bordino@young.businesshttps:// youngplatform .com/