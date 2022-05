“IL FUTURO È ORA. DALLA BLOCKCHAIN AL METAVERSO”: IL CONVEGNO IN SENATO

Presenti il Ministro Colao, i Senatori Gallone e De Poli, la giornalista parlamentare Spadorcia e alcuni dei massimi esperti italiani di settore.

MILANO, ITALY, May 27, 2022 / EINPresswire.com / -- Sala Koch di Palazzo Madama, prestigiosa sede della Biblioteca del Senato della Repubblica Italiana, ha ospitato ieri il convegno “Il futuro è ora. Dalla blockchain al Metaverso – Le nuove frontiere della digitalizzazione” dedicato al ruolo che blockchain, Metaverso e tecnologia NFT possono e sono destinati a giocare nel processo di innovazione tecnologica e digitalizzazione del nostro Paese.Nato su iniziativa della Senatrice Alessandra Gallone e del Senatore Antonio de Poli, con la moderazione della giornalista Maria Antonietta Spadorcia, l’evento è stato l’occasione per discutere potenzialità e rischi di queste tecnologie all’avanguardia e per tessere un dialogo sempre più intenso ed efficace con le istituzioni.Nel discorso di apertura, Vittorio Colao, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, ha sottolineato la portata del processo di digitalizzazione in corso e il potenziale enorme dei nuovi strumenti che grazie ad esso sono ora a disposizione di tutti i settori, dall’ambito industriale a quello educativo alla sanità: “Tecnologie all’avanguardia, quelle blockchain & DLT, che possono diventare fondamento di un nuovo modello di interazione tra i cittadini e tra i cittadini e lo stato per un rinnovato e al tempo stesso inedito rapporto di fiducia. Questo deve essere l’obiettivo e il focus di ogni nostro programma, con la consapevolezza, sempre, dei rischi e delle possibili derive causate da una regolamentazione non puntuale.”Coinvolgenti e molto chiari gli interventi tenuti in qualità di esperti in ambito blockchain da Valeria Portale e Francesco Bruschi, Direttori dell’Osservatorio Blockchain & DLT del Politecnico di Milano, Vincenzo Rana, ricercatore e docente dell’Osservatorio, e Andrea Ciliberti, che segue come CEO alcune tra le più innovative realtà italiane in ambito blockchain.La sala era gremita di professionisti, imprenditori e moltissimi giovani, interessati ad approfondire opportunità, minacce e possibili applicazioni di questa tecnologia e compatti nel recepire ed accogliere l’invito di Valeria Portale a lavorare per diffondere conoscenza e consapevolezza su queste tecnologie: “La blockchain è un treno che l’Italia non può e non deve perdere. Abbiamo a disposizione risorse interessantissime in termini di competenze tecniche specializzate e realtà aziendali innovative. È nostro dovere supportarle e creare un contesto adeguato per la loro crescita. Ne va del posto dell’Italia negli equilibri mondiali.”Il convegno segna la prima, importante occasione di un confronto aperto e diretto con le istituzioni. Altri incontri e momenti di discussione seguiranno, con la prospettiva di arrivare a definire insieme, in una collaborazione fianco a fianco tra rappresentanti del Governo e professionisti in ambito blockchain, le linee guida che consentiranno al nostro Paese di accelerare il processo di digitalizzazione, valorizzare le competenze, i tanti progetti già attivi e il ricchissimo panorama di start up e restare al passo a livello globale.Il futuro è ora.L’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger Technology del Politecnico di Milano nasce nel 2018, con la mission di generare e diffondere la conoscenza sui temi Blockchain e Distributed Ledger e contribuire allo sviluppo del mercato italiano, anche attraverso la creazione di occasioni di incontro e confronto tra i principali attori attivi sul tema.Analizza il ruolo di queste tecnologie per la crescita e l’innovazione delle imprese, attraverso la produzione di ricerche, report e aggiornamenti sulle iniziative più importanti del settore, a livello italiano e internazionale.Per maggiori informazioni:CEO di KNOBSVincenzo Ranavincenzo.rana@knobs.itMediaPolyhedraSara.noggler@polyhedrahouse.com