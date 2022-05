Lionbridge Annonce un Partenariat avec Le Monde

Lionbridge accompagne Le Monde dans sa première expansion internationale numérique, avec le lancement de son site en anglais

WALTHAM, ÉTATS-UNIS, May 30, 2022 / EINPresswire.com / -- Lionbridge annonce un nouveau partenariat prometteur avec Le Monde, qui propose pour la première fois le contenu de son quotidien français emblématique à des lecteurs anglophones exigeants, en vue d’étendre son empreinte numérique à de nouveaux marchés.Le Monde a officiellement lancé sa version anglaise en ligne le 7 avril dernier. Chaque article du site d’information en ligne du Monde est désormais traduit du français vers l’anglais. Ces versions sont réalisées par une équipe spécialement formée de 20 traducteurs spécialisés qui utilisent le système de traduction automatique intelligent de Lionbridge, permettant ainsi au quotidien de publier de nombreux articles clés en anglais dans un temps opportun.« Le Monde est l’un des noms les plus reconnus de la presse écrite mondiale et nous sommes honorés que Lionbridge ait été choisie pour aider à diffuser ses informations à des lecteurs sur de nouveaux marchés », a déclaré le PDG de Lionbridge, John Fennelly. « Nous sommes extrêmement fiers de prendre part à cet ambitieux projet. »Le souhait audacieux du Monde est d’atteindre un million d’abonnés papier et web d’ici 2025. En avril 2022, le journal comptait 500 000 abonnés papier et web. L’ajout d’une version numérique en anglais séduira les abonnés anglophones informés qui souhaitent une vision européenne unique de l’actualité.« Avec Le Monde, en anglais, notre objectif est d’accélérer la croissance de notre base d’abonnés numériques et, à terme, que notre lectorat international vienne à représenter près d’un quart de nos abonnés », déclare Louis Dreyfus, PDG du Monde. « À cet égard, nous sommes fiers de nous associer à Lionbridge pour fournir à nos lecteurs anglais des traductions de la meilleure qualité. »Le Monde a choisi Lionbridge pour son Laⁱnguage Cloud™ innovant basé sur l’IA (intelligence artificielle) qui aide les entreprises à atteindre une échelle mondiale sans précédent. Exploiter l’IA pour prendre en charge le cycle de vie complet du contenu aide des chefs de file comme Le Monde à trouver un écho auprès de leurs clients mondiaux dans n’importe quelle langue. En savoir plus sur Smaⁱrt Content™ de Lionbridge : l’IA linguistique qui aide votre entreprise à se développer.À propos de LionbridgeLionbridge s’associe à des marques pour briser les barrières et construire des ponts partout dans le monde. Depuis 25 ans, nous aidons les entreprises à tisser des liens avec leurs clients et employés du monde entier en proposant des solutions de traduction et de localisation dans plus de 350 langues. Grâce à notre plateforme de calibre mondial, nous orchestrons un réseau d’experts passionnés à travers le monde qui créent des expériences culturellement riches, en collaboration avec les marques. Éternels passionnés de linguistique, nous misons sur le meilleur de l’intelligence humaine et de la machine pour forger des messages qui résonnent auprès des clients de nos clients. Siégeant à Waltham, Massachusetts, Lionbridge a des centres de solutions dans 23 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lionbridge.com/fr.