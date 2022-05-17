"ريلمي" تشعل المنافسة في أسواق هواتف الفئة المتوسطة عبر طرح سلسة "9 برو" و"9i" في الإمارات العربية المتحدة
EINPresswire.com/ --
• عروض بيع على موقع نون في بداية الإطلاق بتاريخ 18 مايو 2022، مع تقديم هدايا مفاجئة.
• طرح "9 برو+" بسعر 1,299 درهم إماراتي و"9 برو" بسعر 999 درهم إماراتي، و"9i" بسعر 719 درهم إماراتي.
17 مايو 2022، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "ريلمي" realme عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية، تشمل طرازين رائدين من سلسلة هواتف "9 برو"، و الثالث الهاتف "9i"، الأول في سلسلة "ريلمي 9" في العام 2022، والذي يقدم ميزات رائدة تشعل من خلالها سباق الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية في سوق الإمارات العربية المتحدة.
قامت "ريلمي"، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأذكى من حيث النمو عالميًا، بتجهيز مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة والتي تستطيع أن تنافس بعضًا من أقرانها المتميزين في الأسواق من خلال الأسعار المعقولة التي لا تقبل المنافسة.
صرح "مادهاف سيث"، نائب رئيس الشركة، ورئيس مجموعة "ريلمي" الدولية للأعمال: "ندفع أنفسنا باستمرار في "ريلمي" من أجل رفع مستوى أجهزتنا. إن أرقام مبيعات سلسلة "ريلمي" وصلت إلى إجمالي 40 مليون وحدة لتنافس على قمة أفضل عشر سلاسل منتجات هواتف ذكية مبيعًا في العالم".
يتبع فور الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة، عروض بيع مذهلة لهاتف "9 برو"عبر المتجر الإلكتروني لشركة نون في 18 مايو، حيث تقدم "ريلمي" أيضًا عددًا محدودًا من الهدايا المفاجئة للمشترين الأوائل. وسيأتي مع الهاتف الذكي ريلمي 9 برو مكبر صوت صغير.
للحصول على أحدث الميزات المبتكرة، طرح "9 برو+"، أول هاتف ذكي يتم عرضه على مدرج أزياء "باريس فاشون" بسعر يبدأ من 1,299 درهم إماراتي، و"9 برو" بسعر يبدأ من 999 درهم إماراتي، و"9i" بسعر يبدأ من 719 درهم إماراتي.
يأتي كل موديل بميزات مذهلة، من حيث الابتكارات التكنولوجية والوظائف والذوق الجمالي.
وأضاف "مادهاف": "نعتقد أن التكنولوجيا المتقدمة التي تم وضعها في مجموعة من سلسة المنتجات قد أدت لتجربة مستخدم أكثر ذكاءً، إلى جانب ابتكار تقنيات الكاميرا والتصميم الرائد، كل ذلك جعل المزيد من المستخدمين يختارون سلسلة منتجات ريلمي".
سلسلة "ريلمي 9 برو" تدعم تقنية الإتصال لشبكات 5G بالكامل، ويعد "9 برو+" أول هاتف ذكي يتبنى معالج MediaTek Dimensity 920 5G. يأتي "9 برو+" بكاميرا رائدة ضمن الفئة المتوسطة، بينما يعد "9 برو" هاتفًا قويًا يعمل بتقنية 5G مدعومًا بمعالج Antutu Score 403K ، وهو الأعلى في النطاق السعري.
"ريلمي 9 برو+" أول هاتف ذكي في الفئة المتوسطة للهواتف الذكية يحتوي على كاميرا Sony IMX766 OIS، مع مستشعر كبير جدًا مقاس 1 / 1.56 بوصة ومعدل بكسل كبير، تقدم سلسلة "9 برو" سهولة في إلتقاط الصور مع جودة صورة غير عادية عند كل نقرة.
مع سلسلة "9 برو"، تقدم "ريلمي" مرة أخرى تقنية متميزة جديدة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، يصاحبه روح علامتها التجارية "Dare to Leap".
إن شاشة الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو+" مصنوعة من مادة Super AMOLED وتدعم معدل تحديث عالي يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألوانًا رائعة وشاشة سلسة بشكل لا يصدق، مع مستشعر بصمة داخل الشاشة يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب. وقد تم تصميمه بواسطة realme Design Studio™ بثلاثة ألوان متنوعة، مما يوفر تصميمًا ملهمًا متغيرًا في صناعة الهواتف الذكية. وتشمل الميزات الأخرى للهاتف، الاستريو المزدوج مع Dolby Atmos ومحرك اللمس X-axis وتقنية الشحن الفائق Super60W Super Dart Charge.
في الإصدار القياسي في "ريلمي 9 برو"، تم تزويده بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G ، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 جيجا بايت ونظام تبريد سائل، كما أنه يتميز بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Street Mode 2.0 الحصرية، مع العديد من الميزات الأخرى.
يعد "ريلمي 9i" أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على شريحة Snapdragon 680 6nm. ومن المتوقع أن يكون "ريلمي i9" بالنسبة للمستهلكين الشباب فقزة قوية فيما يتعلق بتجربة الأداء.
بيانات المنتج:
إسم المنتج ريلمي 9 برو+
شعار المنتج التقط الضوء
اللون الخارجي أخضر أورورا / أسود ليلي
المواصفات • كاميرا Sony IMX766 OIS (كاميرا رائدة)
• معالج MTK 920 5G و نظام تبريد VC
• تصميم Light Shift / Stardust Design
• بطارية 4500 مللي أمبير، شاحن سريع 60 وات SuperDart Charge
• شاشة Super AMOLED 90 هرتز
• بصمة في الشاشة
إسم المنتج ريلمي 9 برو
شعار المنتج التقط الضوء
اللون الخارجي أخضر أورورا / أسود ليلي
المواصفات • معالج Qualcomm Snapdragon 695 5G (الأول في فئة السعر)
• شاشة فائقة النعومة 120 هرتز
• كاميرا Nightscape بدقة 64 ميجابكسل
• بطارية 5000 مللي أمبير، + 33W Dart Charge
إسم المنتج ريلمي 9i
شعار المنتج قوة من المستوى التالي.
اللون الخارجي أزرق بريزم / أسود بريزم
المواصفات • معالج Qualcomm Snapdragon 680 6nm الموفر للطاقة
• شاشة 6.6 بوصة، 90 هرتز، فائقة النعومة
• شاحن 33W Dart Charge
• كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل بالذكاء الاصطناعي
• بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير
-إنتهى-
حول "ريلمي":
"ريلمي" هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. وتوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تقنيات نمط الحياة بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.
أسس الشركة "سكاي لي" في العام 2018 وتحركها روح "الجرأة على التقدم"، أصبحت "ريلمي" سادس أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، دخلت “ريلمي" 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون مستخدم.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.realme.com.
Eyad Zakee
• عروض بيع على موقع نون في بداية الإطلاق بتاريخ 18 مايو 2022، مع تقديم هدايا مفاجئة.
• طرح "9 برو+" بسعر 1,299 درهم إماراتي و"9 برو" بسعر 999 درهم إماراتي، و"9i" بسعر 719 درهم إماراتي.
17 مايو 2022، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "ريلمي" realme عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية، تشمل طرازين رائدين من سلسلة هواتف "9 برو"، و الثالث الهاتف "9i"، الأول في سلسلة "ريلمي 9" في العام 2022، والذي يقدم ميزات رائدة تشعل من خلالها سباق الفئة المتوسطة من الهواتف الذكية في سوق الإمارات العربية المتحدة.
قامت "ريلمي"، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأذكى من حيث النمو عالميًا، بتجهيز مجموعة جديدة من المنتجات المبتكرة والتي تستطيع أن تنافس بعضًا من أقرانها المتميزين في الأسواق من خلال الأسعار المعقولة التي لا تقبل المنافسة.
صرح "مادهاف سيث"، نائب رئيس الشركة، ورئيس مجموعة "ريلمي" الدولية للأعمال: "ندفع أنفسنا باستمرار في "ريلمي" من أجل رفع مستوى أجهزتنا. إن أرقام مبيعات سلسلة "ريلمي" وصلت إلى إجمالي 40 مليون وحدة لتنافس على قمة أفضل عشر سلاسل منتجات هواتف ذكية مبيعًا في العالم".
يتبع فور الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة، عروض بيع مذهلة لهاتف "9 برو"عبر المتجر الإلكتروني لشركة نون في 18 مايو، حيث تقدم "ريلمي" أيضًا عددًا محدودًا من الهدايا المفاجئة للمشترين الأوائل. وسيأتي مع الهاتف الذكي ريلمي 9 برو مكبر صوت صغير.
للحصول على أحدث الميزات المبتكرة، طرح "9 برو+"، أول هاتف ذكي يتم عرضه على مدرج أزياء "باريس فاشون" بسعر يبدأ من 1,299 درهم إماراتي، و"9 برو" بسعر يبدأ من 999 درهم إماراتي، و"9i" بسعر يبدأ من 719 درهم إماراتي.
يأتي كل موديل بميزات مذهلة، من حيث الابتكارات التكنولوجية والوظائف والذوق الجمالي.
وأضاف "مادهاف": "نعتقد أن التكنولوجيا المتقدمة التي تم وضعها في مجموعة من سلسة المنتجات قد أدت لتجربة مستخدم أكثر ذكاءً، إلى جانب ابتكار تقنيات الكاميرا والتصميم الرائد، كل ذلك جعل المزيد من المستخدمين يختارون سلسلة منتجات ريلمي".
سلسلة "ريلمي 9 برو" تدعم تقنية الإتصال لشبكات 5G بالكامل، ويعد "9 برو+" أول هاتف ذكي يتبنى معالج MediaTek Dimensity 920 5G. يأتي "9 برو+" بكاميرا رائدة ضمن الفئة المتوسطة، بينما يعد "9 برو" هاتفًا قويًا يعمل بتقنية 5G مدعومًا بمعالج Antutu Score 403K ، وهو الأعلى في النطاق السعري.
"ريلمي 9 برو+" أول هاتف ذكي في الفئة المتوسطة للهواتف الذكية يحتوي على كاميرا Sony IMX766 OIS، مع مستشعر كبير جدًا مقاس 1 / 1.56 بوصة ومعدل بكسل كبير، تقدم سلسلة "9 برو" سهولة في إلتقاط الصور مع جودة صورة غير عادية عند كل نقرة.
مع سلسلة "9 برو"، تقدم "ريلمي" مرة أخرى تقنية متميزة جديدة إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، يصاحبه روح علامتها التجارية "Dare to Leap".
إن شاشة الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو+" مصنوعة من مادة Super AMOLED وتدعم معدل تحديث عالي يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألوانًا رائعة وشاشة سلسة بشكل لا يصدق، مع مستشعر بصمة داخل الشاشة يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب. وقد تم تصميمه بواسطة realme Design Studio™ بثلاثة ألوان متنوعة، مما يوفر تصميمًا ملهمًا متغيرًا في صناعة الهواتف الذكية. وتشمل الميزات الأخرى للهاتف، الاستريو المزدوج مع Dolby Atmos ومحرك اللمس X-axis وتقنية الشحن الفائق Super60W Super Dart Charge.
في الإصدار القياسي في "ريلمي 9 برو"، تم تزويده بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G ، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 جيجا بايت ونظام تبريد سائل، كما أنه يتميز بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Street Mode 2.0 الحصرية، مع العديد من الميزات الأخرى.
يعد "ريلمي 9i" أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على شريحة Snapdragon 680 6nm. ومن المتوقع أن يكون "ريلمي i9" بالنسبة للمستهلكين الشباب فقزة قوية فيما يتعلق بتجربة الأداء.
بيانات المنتج:
إسم المنتج ريلمي 9 برو+
شعار المنتج التقط الضوء
اللون الخارجي أخضر أورورا / أسود ليلي
المواصفات • كاميرا Sony IMX766 OIS (كاميرا رائدة)
• معالج MTK 920 5G و نظام تبريد VC
• تصميم Light Shift / Stardust Design
• بطارية 4500 مللي أمبير، شاحن سريع 60 وات SuperDart Charge
• شاشة Super AMOLED 90 هرتز
• بصمة في الشاشة
إسم المنتج ريلمي 9 برو
شعار المنتج التقط الضوء
اللون الخارجي أخضر أورورا / أسود ليلي
المواصفات • معالج Qualcomm Snapdragon 695 5G (الأول في فئة السعر)
• شاشة فائقة النعومة 120 هرتز
• كاميرا Nightscape بدقة 64 ميجابكسل
• بطارية 5000 مللي أمبير، + 33W Dart Charge
إسم المنتج ريلمي 9i
شعار المنتج قوة من المستوى التالي.
اللون الخارجي أزرق بريزم / أسود بريزم
المواصفات • معالج Qualcomm Snapdragon 680 6nm الموفر للطاقة
• شاشة 6.6 بوصة، 90 هرتز، فائقة النعومة
• شاحن 33W Dart Charge
• كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل بالذكاء الاصطناعي
• بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير
-إنتهى-
حول "ريلمي":
"ريلمي" هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. وتوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تقنيات نمط الحياة بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.
أسس الشركة "سكاي لي" في العام 2018 وتحركها روح "الجرأة على التقدم"، أصبحت "ريلمي" سادس أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، دخلت “ريلمي" 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون مستخدم.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.realme.com.
Eyad Zakee
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