Copel registra EBITDA ajustado de R$ 1,5 bilhão no trimestre (+12,2% vs. 1T21)

CURITIBA, PARANá, BRASIL, May 12, 2022 / EINPresswire.com / -- O EBITDA ajustado, excluídos os itens não recorrentes, atingiu R$ 1.461,4 milhões no 1T22, montante 12,2% superior aos R$ 1.302,1 milhões registrados no 1T21. Esse aumento deve-se, sobretudo, ao resultado da Copel GeT e Copel Distribuição, parcialmente compensado pelo desempenho da UTE Araucária que registrou menor despacho no período. Os principais fatores que explicam o aumento são:(i) o melhor desempenho da Copel GeT no resultado da compra e venda de energia, justificado, principalmente, pelo cenário hidrológico mais favorável no 1T22 (GSF de 95,3% no 1T22 ante 88,6% no 1T21) e a comercialização de 54 GWh no mercado de curto prazo, ante a compra de 115 GWh no 1T21;(ii) o crescimento de 5,8% no mercado fio da Copel Distribuição no período (4,2% considerando a Micro e Minigeração Distribuída-MMGD) e à maior remuneração da distribuidora em função do reajuste médio de 8,73% nas tarifas de uso do sistema de distribuição – TUSD aplicado no seu 5º ciclo de revisão tarifária;(iii) o aumento na remuneração sobre ativos de transmissão em decorrência, principalmente, da revisão tarifária periódica aplicada aos contratos de transmissão e do maior IPCA (Índice de Preços ao Consumidor –Amplo) no período (3,20% no 1T22 ante 2,05% no 1T21);(iv) redução de 8,7% nas despesas com pessoal e administradores, queda de R$ 26,9 milhões, em função, sobretudo, da redução de 636 empregados no comparativo entre períodos e da menor provisão de participação nos lucros e resultados (PLR);(v) entrada do Complexo Eólico Vilas no portfólio de geração, ativo adquirido em 30 de novembro de 2021, com efeito positivo de R$ 21,2 milhões no EBITDA consolidado; e(vi) crescimento de R$ 26,0 milhões (+30,0%) no resultado de equivalência patrimonial, efeito da maior remuneração sobre ativos de transmissão em função de revisão tarifária e maior IPCA no período.A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com Teleconferência: 12/05/2022 – Quinta-feiraPortuguês: 14h00 – Horário de BrasíliaSerá transmitida via internet(Tradução simultânea em inglês)Transmissão ao vivo no site ri.copel.comContato: Relações com Investidores – COPELTelefone: (41) 3331-4011E-mail: ri@copel.com