考特斯德事隆股份有限公司加入科学碳目标倡议组织

Kautex Sustainability Roadmap

BONN, NORTH RHINE-WESTPHALIA, GERMANY, May 12, 2022 /EINPresswire.com/ -- 德国波恩（2022年5月10日） – 考特斯德事隆股份有限公司（考特斯）,德事隆公司（NYSE：TXT）宣布，将加入科学碳目标倡议组织（SBTi），致力于实现公司内部符合气候科学的近期减排目标。公司还响应了SBTi关于企业气候行动的呼吁，通过企业雄心助力1.5°C限温目标行动，承诺与1.5°C和零排放项目保持一致。

“可持续性对我们的客户和员工而言越来越重要。通过加入科学碳目标倡议组织，志同道合的公司联合在一起，对可持续性做出了公开的承诺，”考特斯供应链和可持续性副总裁Sylvain Genesi说。“我们很自豪能够与科学碳目标倡议组织保持一致，并加入企业雄心助力1.5°C限温目标行动，致力于到2030年将全球排放量减半。”

考特斯于2021年11月宣布了可持续发展路线图，承诺到2030年，将范围1和2的排放量减少80%，范围3的排放量减少30%。此外，公司希望到2050年在所有三个范围实现零排放。

“考特斯的可持续发展承诺不仅是对可持续发展的承诺，也是对客户的承诺，”Genesi继续说道。“作为一级供应商，我们的排放量直接影响客户的总体排放量，因此，通过采取积极主动的方法，我们也可以帮助客户实现‘零排放’。为所有三个范围制定“从摇篮到坟墓”的产品生命周期，涉及整个供应链，是这段旅程中最具开创性、最令人振奋的部分。”

为了实现这一目标，考特斯向全球的30多家工厂提出了挑战，要求它们通过能源审计和可再生能源战略投资等实际步骤来减少自己在范围1和范围2内的排放。2022年，公司在欧洲大陆、中国和墨西哥的所有工厂都在采购绿色能源——这是减少范围2排放的重要环节。考特斯还投资于使用低耗设备的本地生产，并开发新的可持续产品、组件和原材料。公司还与客户密切合作，了解他们的可持续性要求，与供应商就可持续材料、制造、设计和回收创新进行合作。

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关于SBTi

科学碳目标倡议组织（SBTi）是CDP、联合国全球契约、世界资源研究所（WRI）和世界自然基金会（WWF）之间的合作组织。SBTi 定义并推广基于科学目标设定的最佳实践，并独立评估公司的目标。

关于考特斯德事隆股份有限公司

在考特斯，我们正在推动未来发展。考特斯是一家一级汽车供应商，在13个国家拥有30多家工厂，设计、开发和制造传统和混合动力燃料系统、用于辅助驾驶和自动驾驶的先进清洁解决方案、发动机凸轮轴和塑料工业包装解决方案。考特斯是汽车塑料燃料系统设计和制造的先驱，正在扩大产品系列，为我们的客户提供智能产品和数据驱动服务，包括热塑性复合材料和复合金属混合动力电池系统以及软件控制的ADAS清洁解决方案。从轻型电池系统到混合动力燃料系统，再到自动驾驶车辆清洁系统，考特斯致力于为新的移动时代提供开创性的解决方案。有关更多信息，请访问：www.kautex



关于德事隆公司

德事隆公司是一家多行业公司，利用飞机、国防、工业和金融业务的全球网络，为客户提供创新解决方案和服务。德事隆凭借其强大的品牌闻名于世，如Bell、Cessna、Beechcraft、Hawker、Jacobsen、Kautex、Lycoming、E-Z-GO、Arctic Cat 和德事隆系统。有关更多信息，请访问：www.textron.com

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