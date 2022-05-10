إطلاق سلسة هواتف "ريلمي 9برو" و "9i" في 16 مايو في السوق السعودي
إطلاق سلسة هواتف "ريلمي 9برو" و "9i" في 16 مايو في السوق السعوديRIYADH, SAUDI ARABIA, May 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- تستعد شركة "ريلمي" للإطلاق الثلاثي للهواتف الذكية الجديدة "9 برو +" و"9 برو" و"i9"
إطلاق سلسة هواتف "ريلمي 9برو" و "9i" في 16 مايو في السوق السعودي
ينضم للباقة منتج AioT لسماعات الأذن "ريلمي Buds Q2"
10 مايو 2022، المملكة العربية السعودية: - ستطلق شركة "ريلمي"، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا في العالم، ثلاثة هواتف ذكية في المملكة العربية السعودية. منهم الهاتفين الرائدين لسلسلة الهواتف الذكية المتوسطة "ريلمي 9 برو +" و"ريلمي 9 برو"، وهما من أسرع الأجهزة والتي وصلت معدلات شحناتها عالمياً لـ40 مليون شحنة. بجانب أيضا الهاتف الذكي "ريلمي i9" والذي سيتم إطلاقه في 16 مايو مع مبيعات تبدأ من 18 مايو.
وسيتم طرح سماعات الأذن اللاسلكية "ريلمي Buds Q2" في الإطلاق الكبير في مايو من نظامها البيئي AioT.
تعد سلسلة "ريلمي 9 برو" واحدة من أسرع خطوط إنتاج الهواتف الذكية في العالم ، وجميعها تدعم شبكات 5G وتستفيد من كونها أول من يتبنى معالج MediaTek Dimensity 920 5G.
الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو +" مزود بكاميرا رائدة من الفئة المتوسطة، في حين أن "ريلمي 9 برو" هو هاتف 5G قوي مدعوم بمعالج Antutu Score 403K ، وهو الأعلى في النطاق السعري. يأتي الطراز بتصميم Light Shift مع تغيير مزدوج للون الهاتف تحت الشمس، وهو أيضًا أول هاتف ذكي يتم عرضه على مدرج أزياء "باريس فاشون".
مع سلسلة "9 برو"، تقدم "ريلمي" مرة أخرى تقنية متميزة جديدة إلى سوق المملكة العربية السعودية، يصاحبه روح علامتها التجارية "Dare to Leap".
كاميرا سوني IMX766 OIS
"ريلمي 9 برو +" هو أول هاتف ذكي في الفئة المتوسطة يتميز بكاميرا سوني IMX766 OIS وهو مستشعر الصور الممتاز، الذى يعد أحد المستشعرات ذات الأداء المتميز على الهاتف الذكي الرائد، ويحتوي على مستشعر كبير جدًا مقاس 1 / 1.56 بوصة ومساحة بكسل كبيرة. وايضاً توفر عدسة OIS للمستخدمين جودة صورة غير عادية.
كذلك، يأتي الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو +" مع مكبر صوت استريو مزدوج مع Dolby Atmos وشاشة Ultra Smooth مع معدل تحديث عالٍ. يعتمد "ريلمي 9 برو +" على أفضل كاميرا في فئتها، ومجهزة بتقنية ProLight Imaging التي تدعمها Sony IMX766 و OIS و EIS ثنائي الاستقرار وتقنية إلغاء الضوضاء AI 3.0. والتي تقدم أفضل جودة للصورة في هذا القطاع.
مع معالج MediaTek® Dimensity ™ 920 5G ، يتمتع الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو +" أيضًا بأفضل أداء في فئته، مع درجة معيارية تزيد عن 500،00. شاشته مصنوعة من مادة Super AMOLED وتدعم معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز، مما يوفر ألوانًا رائعة وشاشة سلسة بشكل لا يصدق، مع مستشعر بصمة داخل الشاشة يمكنه اكتشاف معدل ضربات القلب.
وقد تم تصميمه بواسطة realme Design Studio™ بثلاثة ألوان متنوعة، مما يوفر تصميمًا ملهمًا متغيرًا في صناعة الهواتف الذكية - Light Shift Design. وأكثر من ذلك، مع الاستريو المزدوج مع Dolby Atmos ومحرك اللمس X-axis وتقنية الشحن الفائق Super60W Super Dart Charge، يوفر الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو +" تجربة شاملة للهاتف الرائد.
الهاتف الذكي "ريلمي 9 برو " - أقوى أداء 5G في فئته
كإصدار قياسي في سلسلة "ريلمي 9 برو" القوية، فإن " 9 برو" من أقوى الأجهزة أداءاً هذا القطاع أيضاً. مزود بمعالج Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G ، وذاكرة وصول عشوائي ديناميكية تصل إلى 13 جيجا بايت ونظام تبريد سائل، ويتمتع "ريلمي 9 برو " بأداء رائع. كما أنه يتميز بتصميم Light Shift المتقدم وكاميرا ثلاثية قوية بدقة 64 ميجابكسل مع تقنية Street Mode 2.0 الحصرية. كما أنه يتميز بمقبس سماعة رأس معتمد من Hi-Res مقاس 3.5 ملم وأحدث إصدار من "ريلمي" UI 3.0 قائم على نظام التشغيل أندرويد 12.
ظهور "ريلمي i9" لأول مرة مع Snapdragon 680
سيكون "ريلمي i9" أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على شريحة Snapdragon 680 6nm. ومن المتوقع أن يكون "ريلمي i9" بالنسبة للمستهلكين الشباب فقزة قوية فيما يتعلق بتجربة الأداء.
يعتمد معالج Snapdragon 680 على عملية إنتاج 6 نانومتر المتقدمة. وهي تعتمد على وحدة معالجة مركزية ثماني النواة بما في ذلك أربعة 2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 وأربعة 1.9 جيجا هرتز Cortex-A53 و Adreno 610 GPU. يستهلك المعالج 6 نانومتر طاقة أقل بنسبة 62٪ ويوفر أداءً أكثر بنسبة 46٪ من المعالج 12 نانومتر.
بجانب أحدث شريحة SDM 680 6nm ، تم تجهيز الهاتف الذكي"ريلمي i9" أيضًا بشحن وبطارية رائدة، مما يوفر أداءً فائقًا في هذا القطاع. وكمعيار ودليل لقوة مبيعات الهاتف، بمجرد طرحة في عروض بيع يتم نفاذ الكميات المعروضة بالكامل.
سماعات الأذن "ريلمي Buds Q2" من بيئة AIoT
تفي سماعات الأذن "ريلمي Buds Q2" بالتخطيط الاستراتيجي للشركة "1 + 5" من الهاتف المحمول إلى التلفزيون والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي والجهاز القابل للارتداء وسماعة الرأس، والمنتج هو جوهر ومدخل لتقنيات التوصيل البيني الجديد.
هذه السماعات اللاسلكية ذات الأسعار المعقولة هي خليفة لـ "ريلمي Buds Q"، وتأتي مع تقنية إلغاء الضوضاء النشط ودعم التطبيقات.
سماعة الأذن تزن كل منها 4.6 جرام، وهي متوفرة بلونين - الأسود والرمادي. تحتوي على منطقة عاكسة خارجية حساسة للمس تعرض ألوانًا مختلفة في زوايا مختلفة بفضل "تقنية التصفيح اللامع" من "ريلمي".
تعد حقيبة الشحن المدمجة إضافة قيمة أخرى. هناك عامل تمييز آخر في جودة نطاق الصوت، ويُعرف تطبيق realme Link في جميع أنحاء العالم بأنه أحد أفضل المنتجات الصوتية ومنتجات إنترنت الأشياء. سماعات الأذن "ريلمي Buds Q2" متوافق مع أجهزة iOS وكذلك أندرويد.
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حول "ريلمي":
"ريلمي" هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة. وتوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تقنيات نمط الحياة بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.
أسس الشركة "سكاي لي" في العام 2018 وتحركها روح "الجرأة على التقدم"، أصبحت "ريلمي" سابع أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم وواحدة من أفضل 5 لاعبين في سوق الهواتف الذكية في 15 سوقًا على مستوى العالم في غضون عامين فقط. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2021، دخلت “ريلمي" 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 70 مليون مستخدم.
Eyad Zakee
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