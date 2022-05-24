تعلن شركة كم-دراي (Chem-Dry) عن توفر امتياز رئيسي لها في المملكة العربية السعودية
يخلق تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي فرصة كبيرة وحاسمة لريادة الأعمالSAUDI ARABIA, May 24, 2022 /EINPresswire.com/ -- ناشفيل، تينيسي - أعلنت شركة كم-دراي (Chem-Dry) عن توفر فرصة توقيع اتفاقية امتياز رئيسي خاص بالمملكة العربية السعودية.
إن فرصة الإمتياز التجاري الرئيسي الجديدة، التي تم توفيرها بعد تقاعد المالكين السابقين، ستستمر في البناء على نجاح علامتنا التجارية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل البحرين والكويت وقطر.
"نحن متحمسون ج ًدا لتوفير هذه الفرصة النادرة لرائد أعمال لتولي امتياز تجاري رئيسي متين ودائم،" كما ع ّبر جو مانونزاك، نائب رئيس التنمية العالمية. لقد حققت الشركة نجا ًحا كبي ًرا خلال السنين الماضية في سوق السعودية، ونحن نتطلع إلى إيجاد شريك جديد والعمل على إعادة التأسيس في المملكة.
تعتبر كم-دراي (Chem-Dry) أكبر علامة تجارية في العالم للسجاد والمفروشات وتنظيف الأرضيات الصلبة، وهي الشركة الرائدة في إزالة البقع عن السجاد والأرضيات. ولديها ما يقارب ال3500 امتياز تجاري وهي تخدم أكثر من 11000 منزلاً وشركةً يوم ًيا في حوالي 55 دولة.
توفر عملية الإستخراج بالكربونات الساخنة المبتكرة لدى شركة كم-دراي (Chem-Dry) تنظي ًفا أسرع وأعمق وأكثر صداقة للبيئة، مما يناسب أصحاب المنازل والشركات في جميع أنحاء العالم. كما أن تلك الشركة تقدم خدمات التنظيف والتجديد للبلاط والحجر، وأسطح العمل المصنوعة من الغرانيت، والجلود والمفروشات، وقنوات الهواء وفتحات التهوئة. إنها شركة رائدة عالم ًيا في خدمات التعقيم، في طليعة التكنولوجيا الخضراء مع أكثر من 50 منت ًجا يستحق الشهادة الخضراء.
سيتحكم مالك الإمتياز الرئيسي الجديد بحقوق الإمتياز في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب الحق في تطوير العديد من مواقع الإمتياز كما يناسبه. يستفيد أصحاب الإمتياز الرئيسيون أي ًضا على الفور من شركة عالمية لها سجل حافل، وتسويق ناجح ومجرب، ومواد تشغيلية وتدريبية متوفرة، بالإضافة إلى الدعم الكامل من المكتب الدولي للشركة ومن قبل أصحاب الإمتياز الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
يقول جو مانونزاك، نائب رئيس التنمية العالمية: "إن سجل الشركة الحافل في هذه المنطقة غني عن التعريف." ما يقارب ال50 عا ًما من النمو القوي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوسع المستمر في البصمة العالمية، يُظهر أن الشركة هي شركة ديناميكية ومتعددة الأوجه تنجح في أي اقتصا ٍد كان، وقابلة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الثقافات. نحن على يقين من أن شريكنا الرئيسي الجديد في المملكة سيخرق وينمو بسرعة في هذا السوق الفريد والنابض بالحياة، ويك ّمل عمل زملائنا أصحاب الإمتياز الرئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى."
لمعرفة المزيد حول كم-دراي (Chem-Dry) والفرص العالمية المتوفرة الخاصة بالإمتياز التجاري لدى الشركة، قم بزيارة الموقع التالي:
www.chemdryinternational.com
تواصل معنا:
جو مانونزاك
نائب رئيس تطوير الإمتياز التجاري العالمي
joe.manuszak@hrisupport.com
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Joe Manuszak
Chem-Dry International
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