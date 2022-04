Cansel Introduces Cansel Elite, a Survey Equipment Placement Program

New offering allows companies to acquire the latest technology without upfront investmen

BURNABY, BC, CANADA, April 26, 2022 / EINPresswire.com / -- Cansel , the company helping surveying and engineering organizations capture, transform and manage data, leading to increased field-to-finish efficiency and profitability, is pleased to introduce Cansel Elite , a new survey equipment placement program. Cansel Elite is the first offering of its kind for the Canadian surveying industry. The program will benefit surveying companies of all sizes by supplying them with the latest equipment and technology without the significant upfront investment.Cansel Elite is an ideal solution for timely projects or companies who are just starting out and do not have the capital to invest in the equipment they need to complete bigger jobs. With a lower monthly cost than renting, Cansel Elite is turnkey and comes with all components and accessories included.How does it work?With a commitment of just 18 or 24 months and a low monthly fee, Cansel Elite supplies the technology needed for companies of all sizes to compete in bids where specific technology is needed, but where they may not have had the tools to do so previously. When newer technology becomes available, the customer can trade up without penalty, so they always have access to the most efficient and productive state-of-the-art equipment.“In response to a growing number of requests from our customers to use state-of-the-art technology for time-bound projects, we have created the Cansel Elite placement program,” says Pat Hills, director of technical marketing at Cansel. “Customers can now acquire any one of our most popular system solutions without reaching into their capital budget. Cheaper than renting, this monthly, future-proof technology model allows customers to trade in and trade up as new technology is introduced. It removes barriers of entry into the industry’s most advanced measurement systems.”There are several available bundles including:●Trimble R12i Network Rover Bundle●Trimble R12i Base and Rover Bundle●Trimble S7 Robotic Bundle●Trimble SX12 Scanning Robotic Total Station Bundle●FARO S350+ Terrestrial Scanner Bundle●Trimble MX50 Mobile Mapping System Bundle●Microdrones MDLiDAR1000 Drone Bundle●Microdrones DG Payload Bundle●Radiodetection Precision Locator BundleTo learn more about Cansel Elite, visit Cansel’s website.About CanselCansel helps clients capture, transform and manage data leading to increased field-to-finish efficiency and profitability. For over 50 years, Cansel has provided field technology solutions for industry professionals in the engineering, surveying, construction, mining, utilities, forestry, and government sectors. The company is headquartered in Burnaby, BC, with stores and offices across Canada. Learn more at www.cansel.ca ###Cansel lance Cansel Elite, un programme de placement d'équipement d'arpentageCette nouvelle solution permet aux entreprises de profiter des dernières technologies sans investissement initial de leur part.Cansel, une société aidant les entreprises d'arpentage et d'ingénierie à acquérir, à transformer et à gérer leurs données afin de renforcer leur efficacité et leur rentabilité, a le plaisir de vous présenter Cansel Elite, un nouveau programme de placement d'équipement d'arpentage. Cansel Elite constitue le premier programme de ce genre pour l'industrie canadienne de l'arpentage. Le programme profitera aux sociétés d'arpentage de toutes grandeurs en leur proposant de l’équipement et des technologies de pointe sans exiger un investissement initial important.Cansel Elite représente une solution idéale pour les projets ponctuels ou les entreprises débutantes qui ne disposent pas du capital nécessaire pour investir dans l'équipement dont elles ont besoin pour réaliser des projets plus importants. Moyennant un coût mensuel inférieur à celui de la location, Cansel Elite est une solution complète, clés en main, incluant tous les composants et accessoires nécessaires.Comment fonctionne le programme ?Avec un engagement limité à 18 ou 24 mois et des faibles paiements mensuels, Cansel Elite propose aux entreprises de toute envergure les technologies dont elles ont besoin pour répondre aux appels d'offres nécessitant une technologie spécifique, mais pour lesquels elles ne disposaient probablement pas des outils adéquats auparavant. Lorsqu'une technologie plus récente est disponible, le client peut procéder à un échange sans pénalité, afin de toujours bénéficier d’un accès à l'équipement de pointe le plus efficace et le plus performant."En réponse à un nombre croissant de demandes de nos clients souhaitant exploiter des technologies de pointe pour des projets limités dans le temps, nous avons créé le programme de placement Cansel Elite", explique Pat Hills, directeur du marketing technique chez Cansel. "Les clients peuvent désormais se procurer l'une de nos solutions systèmes les plus populaires, sans pour autant puiser dans leur budget d'immobilisations. Plus avantageux que la location, ce modèle technologique mensuel et évolutif permet aux clients de mettre à niveau et de faire évoluer leur équipement au fur et à mesure de l'introduction de nouvelles technologies. Il n’existe donc plus d’obstacle pour accéder aux systèmes de mesure les plus avancés de l'industrie." Plusieurs forfaits sont disponibles , notamment :● Ensemble de mobile réseau Trimble R12i● Ensemble de base et mobileTrimble R12i● Ensemble de station totale robotisée Trimble S7● Ensemble de station totale robotisée de scan Trimble SX12● Ensemble de scanner terrestre FARO S 350+● Ensemble de système de cartographie mobile Trimble MX50● Ensemble de drone Microdrones mdLiDAR 1000● Ensemble de charge utile Microdrones DG● Ensemble de détecteur de précision RadiodetectionPour obtenir de plus amples renseignements sur Cansel Elite, rendez-vous sur le site Web de Cansel.À propos de CanselCansel aide ses clients à capturer, transformer et gérer les données géospatiales, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues. Depuis plus de 50 ans, Cansel offre des solutions technologiques de terrain aux professionnels des secteurs de l'ingénierie, l’arpentage, la construction, l’exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. La société est basée à Burnaby, en Colombie-Britannique, et compte des magasins et des bureaux partout au Canada. Pour plus d'information, consultez le site www.cansel.ca