تستمر الأبحاث للكشف عن الفوائد الصحية لحمض ألفا لينولينيك

تستمر الفوائد الصحية لحمض ألفا لينولينيك في أمراض القلب والأوعية الدموية والإدراك في الزيادة مع البحث المستمر.

ISTANBUL, TURKEY, April 22, 2022 / EINPresswire.com / -- اسطنبول – 22 نيسان 2022 - يواصل المحققون اكتشاف الفوائد الصحية الفريدة لحمض ألفا لينولينيك بشكل منفصل وبصرف النظر عن السمات المعروفة على نطاق واسع من المصادر البحرية. بالنظر إلى الأدلة على الفوائد الصحية للأنظمة الغذائية النباتية، هناك اهتمام كبير بفهم أفضل لدور حمض ألفا لينولينيك، وهو حمض أوميغا 3 الدهني المشتق من النبات، في أمراض القلب والتمثيل الغذائي والإدراك. يعتمد الدليل العلمي المتزايد لاستهلاك حمض ألفا لينولينيك إلى حد كبير على مصادره الغذائية الرئيسية مثل الجوز.وجدت مراجعة جديدة،12 نُشرت في Advances in Nutrition، أن استهلاك حمض ألفا لينولينيك كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10% وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية المسببة للوفاة بنسبة 20%.أحد المؤلفين الأساسيين للمراجعة الأخيرة، بيني إم كريس إيثرتونPhD ، RD ، FAHA ، FNLA ، FASN ، CLS ، أستاذ علوم التغذية بجامعة إيفان بوغ، قسم علوم التغذية في جامعة ولاية بنسلفانيا، أشار إلى أنه "قد تحسنت معرفتنا بفوائد حمض ألفا لينولينيك للقلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي. بالنظر إلى البيانات المتاحة، يقلل حمض ألفا لينولينيك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الأهم من ذلك، هناك فوائد صحية لحمض ألفا لينولينيك للقلب بالنسبة للأفراد الذين لا يستهلكون أحماض أوميغا 3 الدهنية المشتقة من البحر، كما أن هناك أيضاً فوائد إضافية لأولئك الذين يتناولونها. لهذا السبب، يوصى بأن يستهلك الجميع كميات كافية من حمض ألفا لينولينيك".يكشف المنشور أن التجارب العشوائية الخاضعة للمراقبة تظهر أن نظام حمض ألفا لينولينيك الغذائي قد يقلل الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية وضغط الدم. كما أظهرت الدراسات الوبائية وجود تأثير مضاد للالتهابات لـحمض ألفا لينولينيك؛ والتي تمثل مجتمعةً الفوائد القلبية الوعائية لـحمض ألفا لينولينيك. أفاد تحليل وصفي بوجود توجه نحو الحد من مخاطر الإصابة بمرض السكري باستخدام حمض ألفا لينولينيك في كل من الحميات الغذائية والعلامات الحيوية.ومن المثير للاهتمام والأهم من ذلك أنه جاء في الوقت المناسب، فقد خلصت ورقة بحثية حديثة إلى أن هناك نقصًا في المعرفة فيما يتعلق بأوميغا 3 ومصادره الغذائية وفوائده الصحية في المملكة العربية السعودية.3 تشير التقديرات إلى أن 54% من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية في إقليم شرق المتوسط ترجع إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.لقد ساهمت الوفيات في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (من إجمالي الوفيات) تتراوح من 49% في عُمان إلى 13% في الصوماليعتبر الجوز مصدراً غنياً بحمض ألفا لينولينيكالجوز هو نوع المكسرات الوحيد الذي يحتوي على كمية مهمة من حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 النباتي (2.7 جم / 30 جم). هناك ثلاثة أشكال رئيسية من أوميغا 3 في النظام الغذائي، بما في ذلك EPA (حمض ايكوسابنتانويك) و DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، وهما نوعان من الأحماض الدهنية التي توجد عادة في المصادر البحرية مثل الأسماك والطحالب. الشكل الثالث من حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 هو حمض دهني نباتي أساسي ومتوفر بكثرة في الجوز والكتان وبذور الشيا.يظهر حمض ألفا لينولينيك أدلة واعدة لمواجهة التدهور المعرفيوفقًا للأبحاث، فإن دور حمض ألفا لينولينيك في الإدراك لا يزال في المراحل المبكرة ولكنه يظهر أدلة واعدة للتصدي للضعف الإدراكي.نبذة عامة عن هيئة الجوز في كاليفورنيالقد تم تمويل هيئة الجوز في كاليفورنيا والتي تأسست عام 1987 من خلال التقييمات الإلزامية للمزارعين تعتبر الهيئة بمثابة وكالة تابعة لولاية كاليفورنيا تعمل بالاتفاق مع سكرتير إدارة الأغذية والزراعة بكاليفورنيا تشارك هيئة الجوز في كاليفورنيا بشكل رئيسي في البحوث الصحية وأنشطة تطوير أسواق التصدير. لمزيد من المعلومات حول الصناعة والأبحاث الصحية وأفكار الوصفات، قم بزيارة www.californiawalnuts.ae المصدر: