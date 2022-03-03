تطلق هيئة كاليفورنيا للجوز حملة عالمية بعنوان "قوة الثلاثة" لتناول أهمية استهلاك أوميغا ثلاثة
حفنة واحدة فقط من الجوز كل يوم يمكن أن تساعد في دعم الصحة العامةISTANBUL, TURKEY, March 3, 2022 /EINPresswire.com/ -- أعلنت هيئة كاليفورنيا للجوز اليوم عن الحملة التسويقية العالمية السنوية الثالثة " لزيادة الوعي بفوائد أوميغا 3 ولتسليط الضوء على كيفية اعتبار الجوز بمثابة مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك أوميغا 3. يمكن الحصول على الجوز بسهولة وهو متعدد الاستخدامات في الوجبات الرئيسية والخفيفة، وهو طريقة لذيذة للمستهلكين لتلبية الاستهلاك اليومي الموصى به من حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 النباتي (1.6 جرام / يوم للرجال و 1.1 جرام / يوم للنساء).1
بناءً على دراسة أجرتها مجلة الشرق الأوسط للعلوم التطبيقية؛ فقد وُجد أن المشاركين الذكور يظهرون نقصًا في المعرفة بمصادر أوميغا 3 مقارنةً بالمشاركات الإناث بالإضافة إلى نطاق واسع من الأمراض التي
يمكن أن تمنع أوميغا 3. لذلك، يمكن استنتاج أن هناك نقصًا في الوعي بخصوص أوميغا 3 في الإمارات
https://www.curresweb.com/mejas/mejas/2018/83-90.pdf
يعتبر الجوز هو الشجرة الوحيدة التي تحتوي على كمية كبيرة من حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 النباتي (2.5 غ / أوقية)، والتي تشير الأبحاث إلى أنها قد تلعب دورًا في صحة القلب والدماغ والشيخوخة الصحية.2،3،4هناك ثلاثة أشكال من أوميغا 3، بما في ذلك EPA و DHA الموجودان بشكل شائع في المصادر البحرية مثل الأسماك والطحالب، و حمض ألفا لينولينيك؛ وهو حمض دهني نباتي أساسي يمكن العثور عليه في المصادر الغذائية بما في ذلك الجوز والكتان وبذور الشيا. تستمر الأبحاث في الكشف عن الفوائد الفريدة لحمض ألفا لينولينيك، منفصلة وبصرف النظر عن الفوائد المعروفة على نطاق واسع للمصادر البحرية.
تسهّل الحملة على المستهلكين في جميع أنحاء العالم تضمين حفنة من الجوز في وجباتهم اليومية والخفيفة. ستنطلق الحملة العالمية خلال شهر آذار في وقت واحد في عدة قارات وستشمل عروضاً ترويجية للبيع بالتجزئة، وإعلانات، ووصفات نباتية، ومقاطع فيديو، والمزيد - لكي يتمكن المستهلكون من القيام بتجارب تناول طعام متعددة الثقافات في المنزل بسهولة.
تقول بام غرافييت، مديرة التسويق المسؤولة لدى هيئة جوز كاليفورنيا "لقد شهدنا نجاحًا لا يُصدق مع حملة Power of 3 على مدار العامين الماضيين ويسعدنا إعادتها لعام 2022". "مع تبني المزيد من الناس لطريقة تناول الطعام النباتية؛ فقد كانت طريقة رائعة لمشاركة كيف يمكن للجوز أن يساعد الأفراد في تحقيق أهدافهم الشخصية. من المثير دائمًا أن نرى كيف يشارك المستهلكون تجاربهم الشخصية مع هيئة جوز كاليفورنيا ".
يمكن للمستهلكين إظهار كيف يقومون بالمزيد من الإجراءات لأجل صحتهم من خلال حفنة من الجوز في كل مرة، وذلك من خلال مشاركة وسم: #SharethePowerof3 على وسائل التواصل الاجتماعي. لمزيد من المعلومات حول حمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 النباتي وهيئة (CWC)جنبًا إلى جنب مع الوصفات اللذيذة، يرجى زيارة walnuts.org/ power-of-3.
الأساس العلمي لحمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 النباتي:
حمض ألفا لينولينيك وصحة القلب
وجدت دراسة أجريت من قبل Advances in Nutrition أن حمض ألفا لينولينيك من الممكن أن يساعد في تحسين صحة القلب تماماً كما رأينا في الدراسات التي تركز على EPA و DHA.3 قدم استعراض التقارير دليلاً يظهِر الدور الذي يمكن أن يكون مفيداً لحمض ألفا لينولينيك في الوقاية الأولية والثانوية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية. وفقًا لتجربة سريرية نُشرت في مجلة التغذية؛ فإن تناول نظام غذائي غني بحمض ألفا لينولينيك أوميغا 3 من أطعمة مثل الجوز من الممكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب من خلال التأثيرات المضادة للالتهاب.5 بالنظرِ إلى البيانات الواعدة الحالية؛ هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية جيدة المراقبة لتوضيح تأثيرات حمض ألفا لينولينيك على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحديد الكمية الموصى بها من الحمض للاستهلاك من أجل فوائد صحة القلب.
حمض ألفا لينولينيك وصحة الدماغ
قامت دراسة مراجعة أجريت من قبل Progress in Lipid Research بتقييم مستويات أنسجة أوميغا-3 DHA المتكونة من حمض ألفا لينولينيك.6 لقد أبلغوا عن العديد من النتائج المهمة. لقد كانت أولى النتائج أن حمض ألفا لينولينيك يؤدي إلى تخليق EPA في بعض الحالات، وقد يساهم على وجه الخصوص في مستويات DHA في الدماغ. تشيرُ الأدلة المستقاة من دراسات متنوعة إلى أن حمض ألفا لينولينيك الغذائي قد يكون قادراً على تلبيةِ الاحتياجاتِ البشرية من حمض DHA في الجسم عند استهلاك مستويات أعلى من حمض ألفا لينولينيك (على الأقل 1.2 جرام). يقتصر تقييم تخليق EPA و DHA من حمض ألفا لينولينيك في البشر على قياسات مستوى الدم. تتمثل خلاصة هذه الدراسة في أنه قد يلعب حمض ألفا لينولينيك من خلال عملية تحويله دوراً في الحفاظ على مستويات DHA في الأنسجة المهمة مثل الدماغ. هناك حاجة إلى المزيد من البحث لفهم تأثير هذه العملية في الجسم بشكلٍ كامل.
حمض ألفا لينولينيك والشيخوخة الصحية
استعرضت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب (2020) الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بأوميغا 3 البحرية أو النباتية وخطر الوفاة بين الأفراد الذين أصيبوا بنوبة قلبية.7 بالإضافة إلى ذلك فقد أشار بحث أجري في واحدة من أكبر التجارب السريرية التي تستعرض فوائد اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط إلى أن الأفراد الإسبانيون من كبار السن (الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاماً) والذين يعانون من مخاطر قلبية مرتفعة ويضيفون على النظام الغذائي مكملات غنية بالسمك مع حمض ألفا لينولينيك الغذائي، قد شهدوا انخفاضاً في خطرِ الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.8 لقد كان المشاركون في الدراسة الذين استهلكوا ما لا يقل عن 0.7% من سعراتهم الحرارية اليومية من حمض ألفا لينولينيك يعانون من خطر أقل بنسبة 28% من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.
Berk Utku
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