Le logiciel de gestion d'entreprise MicroDesk s'associe à Nordigen pour un accès automatisé aux données financières

Nordigen x microdesk

La société MicroDesk a choisi de s'associer à la plateforme d'open banking freemium Nordigen pour l'aperçu des données TRX.

Il était important pour nous de soulager les entrepreneurs d'une partie du stress lié à la gestion d'une microentreprise et de simplifier les procédures.” — Romain Deberteix, PDG de MicroDesk.

PARIS, FRANCE, April 22, 2022 / EINPresswire.com / -- La société MicroDesk , avec son logiciel de gestion spécialisé pour les auto-entrepreneurs, a choisi de s'associer à la plateforme d'open banking freemium Nordigen pour l'aperçu des données TRX.MicroDesk est un outil spécialement conçu pour les micro-entreprises, qui aide les entrepreneurs et les travailleurs indépendants à jongler et à gérer les divers aspects de leur activité dans une seule et unique solution. Sa panoplie d'outils comprend la création de documents officiels, comme les devis et les factures, un système de gestion des fichiers clients avec relevés et statistiques, la gestion des déclarations et tenues des registres obligatoires, ainsi que des tableaux de bord financiers avec calcul automatisé des contributions fiscales.En outre, le logiciel comprend également un agenda et un calendrier intégrés pour suivre les événements et les rendez-vous professionnels, un tableau de bord pour la gestion des stocks, des canaux de communication intégrés pour les clients et les fournisseurs, ainsi qu'une fonctionnalité d'archive pour stocker les différents documents relatifs à l'entreprise. Pour les micro-entreprises nouvellement créées, MicroDesk propose également un service de conseil."Nous avons créé MicroDesk afin d'être un compagnon apprécié des entrepreneurs, en les guidant et en les aidant dans la gestion quotidienne de leur activité. Il était important pour nous de soulager les entrepreneurs d'une partie du stress lié à la gestion d'une microentreprise et de simplifier les procédures. Nous nous sommes associés à Nordigen pour continuer sur cette lancée et automatiser davantage les processus financiers dans nos tableaux de bord de gestion,'' explique Romain Deberteix, PDG de MicroDesk.L'intégration avec Nordigen permet aux utilisateurs de MicroDesk de se connecter directement à leurs comptes bancaires dans le logiciel pour gérer leur comptabilité, attribuer, analyser, et faire correspondre les dépenses ou les recettes aux documents officiels créés sur la plateforme."Nous sommes toujours heureux de voir l'open banking ouvrir des portes à de nouveaux acteurs du monde des affaires. Cette technologie est un excellent moyen de rester au fait des paiements et des transactions, et nous sommes ravis d'avoir été choisis par MicroDesk pour aider ses clients. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat", déclare Rolands Mesters, cofondateur et PDG de Nordigen.