رحلات تُشارك سنتربوينت ودانوب وايوا لحملة رمضان كريم
رحلات تُشارك سنتربوينت ودانوب وايوا لحملة رمضان كريمDUBAI, DUBAI, UAE, April 20, 2022 /EINPresswire.com/ -- رحلات تُشارك سنتربوينت ودانوب وايوا لحملة رمضان كريم
توقعت رحلات وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ازدياد عمليات السفر خلال شهر رمضان المبارك، ولذلك أطلقت حملتها "رمضان كريم".
٢٠ أبريل ٢٠٢٢، دبي، الإمارات العربية المتحدة، توقعت رحلات وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ازدياد عمليات السفر خلال شهر رمضان المبارك، ولذلك أطلقت حملتها "رمضان كريم" حيث يحصل المستخدمون على استرداد نقدي بنسبة ١٠٠%، وتذاكر طيران وعطلات محلية وقسائم مجانية من مختلف العلامات التجارية المُشارِكة.
تهدف رحلات من خلال هذه الحملة إلى تزويد المستخدمين بمزايا وعروض إضافية تتماشى مع احتياجاتهم المتعلقة بالسفر وتساعدهم على التوفير في احتياجات التسوق الخاصة بهم أثناء سفرهم. وقد دخلت رحلات في شراكة مع العلامات التجارية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتجزئة مثل: سنتربوينت ودانوب وايوا وغيرهم. يُمكن للمستخدمين الفوز بقسائم وعروض مخفضة من هذه العلامات التجارية كجزء من تلك الحملة. كما أطلق موقع رحلات صفحة ويب مخصصة لخدمة هذه الحملة، حيث يُمكن للمستخدمين معرفة كل شيء عن الهدايا ومزايا برنامج الولاء "نادي كرم".
وقد عقّب عبد الحسن، قائد قسم التحالفات والشراكات الاستراتيجية في رحلات عن هذه الحملة، قائلًا: "بعد الاحتفالات الصامتة في العامين الماضيين، يستعد كل من مستخدمينا ورحلات هذا العام لاحتفالات مبهجة، وحجوزات خالية من المتاعب، وأسعار تنافسية وعروض خاصة تُساعد المسافرين الذين يتطلعون للاحتفال بشهر رمضان مع عائلاتهم وأصدقائهم".
معلومات عن رحلات: تأسست شركة رحلات في عام ٢٠١٥، وهي وكالة السفر عبر الإنترنت الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أحدثت الشركة ثورة في مجال حجوزات السفر من خلال الاستفادة من معرفتها المباشرة بالتحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة. منصة الشركة السلسة، والأسعار التنافسية، ودعم العملة المحلية، وخدمات توفير الأموال، والعروض التي لا مثيل لها، هي بعض القنوات التي تسهل تجربة حجز سفر سلسة لكل فرد.
لتحقيق شعار "هان الدرب"، يجسد النظام البيئي لشركة رحلات مبادئ الاستقرار والسلامة والدعم. وقد انعكس صدى الجهود الدؤوبة لتلبية احتياجات العملاء في الفوز بجوائز عديدة بما في ذلك جائزة "وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت عام ٢٠٢١ في الإمارات العربية المتحدة"
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