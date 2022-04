Hemerion Therapeutics lève plus de 3,5 millions € : nouvel espoir pour le traitement du cancer du cerveau

Ce nouveau financement permet d'accélérer la mise en place d’essais cliniques internationaux de la solution Hemerion dans le traitement du glioblastome.

C’est un véritable coup d’accélérateur pour l’intégration de notre solution dans le standard de soin du glioblastome qui touche près de 30 000 nouveaux patients par an, en Europe et aux États-Unis.” — Maximilien Vermandel, fondateur d'Hemerion Therapeutics

VILLENEUVE D'ASCQ, HAUTS-DE-FRANCE, FRANCE, April 14, 2022 /EINPresswire.com/ -- La technologie Hemerion combine molécules et traitement laser innovant pour détruire de manière sélective les cellules cancéreuses, sans endommager les tissus sains. Elle s’appuie notamment sur un médicament qui s’accumule sélectivement dans les cellules cancéreuses. Illuminé par une lumière laser spécifique, le médicament provoque la mort des cellules tumorales : les cellules tumorales sont éliminées partout où la lumière pénètre.

Utilisée en complément de la chirurgie, avant l’administration d’autres traitements, la technologie Hemerion permet d’éliminer les cellules cancéreuses dans des endroits inaccessibles à la résection standard des tumeurs. Elle est particulièrement prometteuse dans le traitement du glioblastome, l’une des tumeurs cérébrales les plus répandues et les plus agressives. Hemerion Therapeutics a déjà initié son programme clinique avec une première étude concluante chez les patients atteints d’un glioblastome. A terme, son intégration dans le standard de soin pourrait améliorer significativement la survie et la qualité de vie des patients.

Un financement d’amorçage élevé qui contribue directement au développement clinique international

D’un montant total de 3,55 M €, cette levée de fonds significative donne de belles perspectives de développement aux fondateurs d’Hemerion et à leurs équipes.

Les fonds FIRA NORD EST 2 (Finovam gestion), CapTech Santé Nutrition et Nord France Amorçage et plusieurs business angels concourent à ce tour de table avec un investissement cumulé de 2,55 millions €. Ces opérations en fonds propres, ou quasi-fonds propres sont complétées par un prêt d’amorçage de Bpifrance pour un montant de 1 million €.

Ce nouveau financement fait suite au premier tour assuré par les fondateurs d’Hemerion, la Fondation de l’Université de Lille, Bpifrance et un entrepreneur business angel. Hemerion avait alors réuni un financement total de plus 1,7 M€ depuis sa création en septembre 2020.

Cette nouvelle levée de fonds permet notamment de renforcer les ressources de l’entreprise au niveau réglementaire, clinique et industriel et de préparer la mise en place d’une Série A en 2023.

“Nous financerons dès cette année une étape décisive de la validation clinique de notre solution thérapeutique, avec la finalisation de notre nouvelle plateforme technologique et un essai clinique international de phase II. C’est un véritable coup d’accélérateur pour l’intégration de notre solution dans le standard de soin du glioblastome qui touche près de 30 000 nouveaux patients par an, en Europe et aux États-Unis.” a déclaré Maximilien Vermandel, fondateur d’Hemerion à l'occasion de l'annonce du tour de table.

Une accélération des développements cliniques, notamment aux Etats-Unis

L’entreprise travaille déjà activement avec la Food and Drugs Administration (FDA) pour obtenir le label Investigational New Drug (IND). Cette étape précède la mise en place d’un essai clinique de phase II au premier semestre 2023, en collaboration avec l’Hôpital Mount Sinai de New York.

Portant sur 10 à 15 patients, l’essai permettra de valider la sécurité de la nouvelle plateforme technologique Heliance et préfigure la phase d’essais cliniques, pivot nécessaire à la mise sur le marché de la solution Hemerion dans le traitement du glioblastome.

Des ressources pour de nouvelles applications thérapeutiques en vue

Ce nouveau financement permet également à Hemerion de développer le portfolio d’applications thérapeutiques de sa technologie. Plusieurs évaluations précliniques sont déjà en cours pour valider l’efficacité de la solution thérapeutique dans le traitement d’autres types de cancers.

