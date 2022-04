Järjestölehti voi olla tuottoisa

Printmix Oy tekee Valjaissa-lehteä Opaskoirayhdistykselle. Valjaissa-lehden kansikuva.

Järjestölehdet ovat hyvin tärkeitä lukijoilleen, mutta tuottavat usein tappiota omistajilleen. Toisinkin voi olla, miten tappion voi kääntää tuotoksi?

Ilmoitusmyynnin organisoiminen on monesti lehtien pullonkaula. Siihen on vaikea löytää sitoutuneita ja ammattitaitoisia tekijöitä. Tämän tietää myös Opaskoirayhdistyksen puheenjohtaja.” — Mika Tolvanen

HELSINKI, UUSIMAA, SUOMI, April 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Järjestö- ja yhdistyslehdet ovat hyvin luettuja, niitä luetaan moneen kertaan miltei hiirenkorville. Moni päivälehti voi vain uneksia yhtä uskollisesta lukijakunnasta.Yhdistyksille lehden tekeminen on yleensä suuri ponnistus. Se valjastaa kourallisen henkilöitä sekä myös maksaa pitkän euron. Lehti tarvitsee kiinnostavaa sisältöä, jotta se lunastaa paikkansa. Tarvitaan toimitusneuvosto, päätoimittaja, kirjoittajia, kuvaajia ja taittaja. Vaikka nämä toimet hoidettaisiinkin osin talkootyöllä, niin paino- ja postikulut tulee joka tapauksessa maksettaviksi.Ilmoitusmyynnin organisoiminen on monesti lehtien pullonkaula. Siihen on vaikea löytää sitoutuneita ja ammattitaitoisia tekijöitä. Tämän tietää myös Opaskoirayhdistyksen puheenjohtaja Mika Tolvanen.- Yhdistyksemme kolme kertaa vuodessa julkaisema Valjaissa-lehden printtiversio jäisi tekemättä, jos emme olisi voineet ulkoistaa ilmoitusmyyntiä Printmix Oy :lle, sanoo Tolvanen ykskantaan.Lehti tuo varoja yhdistyksellePääsääntöisesti yhdistyksien lehdet ovat tappiollisia. Tappioita yritetään pienentää hakemalla tukea eri luukuilta. Valjaissa-lehti on tässäkin suhteessa poikkeus. Se ei saa lehden tekoon tukea ulkopuolisilta tahoilta.- Lehti tuottaa ilmoitusmyynnin ansiosta tällä hetkellä voittoa. Sen tähden voimme tarjota muun muassa opaskoirakoulutusta. Meillä oli kurssi Oulussa, jossa opeteltiin koirankäyttöä talvella. Kurssit ovat erittäin tärkeitä näkövammaisille. Niissä on mukava yhteisöllinen meininki. Tämäkin talvikurssi olisi jäänyt pitämättä, ilman lehdestä tulevaa tuottoa, huomauttaa toiminnanjohtaja Tolvanen.Juuri siitä syystä Valjaissa-lehden kustantaminen ulkoistettiin Printmixille, joka kuuluu METSEK Group Oy :n- Voimme keskittyä lehden sisältöön, iloitsee Tolvanen.Valjaissa on Opaskoirayhdistyksen tiedotus- ja kannatusjäsenlehti. Se sisältää opaskoira-aiheisia kirjoituksia ja uutisia, tietoa kaikenikäisistä opaskoirista kuvineen. Lehdessä on asiantuntijatekstejä, syvällisiä kertomuksia koirakoiden arjesta ja haastatteluita mielenkiintoista henkilöistä.Ilmoitusmyynti on haastavaaPrintmix Oy poikkeaa muista painotaloista edukseen, sillä se hoitaa myös haastavan ilmoitusmyynnin asiakkaan puolesta.- Ilmoitusmyynti on haastavaa, muttei mahdotonta. Useissa tapauksissa hoidamme avaimet käteen -periaatteella asiakkaalle koko lehden eli taiton, graafisen suunnittelun, jopa mainosten teon, ilmoitusmyynnin ja postituksen. Vain vastuu lehden sisällöstä jää asiakkaalle, selvittää Printmix Oy:n toimitusjohtaja Mika-Matti Trogen Printmixin myynnin hoitaa Suomen Myyntimediat Oy, joka on myös osa METSEK Groupia. Myyntityövälineenä käytetään kotimaista Soittolinjaa. Se poistaa päällekkäiset soitot lähes sataprosenttisesti. Internetpohjaiseen sovellukseen taltioituu niin puhelut, tilaukset, tilausvahvistukset kuin muukin tärkeät asiat tyytyväisen asiakaskokemuksen saavuttamiseksi.- Telemarkkinointi on hyvin vastuullista työtä. Sitä on tehtävä tarkkojen ohjeistusten mukaan.- Olemme toimineet alalla vuodesta 2008. Opaskoirayhdistyksen kanssa olemme tehneet työtä jo vuodesta 2010 lähtien, sanoo Printmixin toimitusjohtaja.Kokonaisvaltaista palvelua- Vaikka ilmoitusmyynti on haastavaa, niin opaskoirat ovat hyvin sympaattisia ja Valjaissa-lehteen on helpompi saada kannatusilmoituksia kuin joihinkin toisiin lehtiin, tietää Trogen.Printmix huolehtii Valjaissa-lehden graafisesta suunnittelusta, taitosta, mainosten tekemisestä, ilmoitusmyynnistä sekä postituksesta. Lehti lähetetään yhdistyksen kannatusjäsenille sekä vapaaehtoistyöhön osallistuville peesareille, yhteyshenkilöille ja yhdistyksen sidosryhmille.Vieläkin suurempi näkyvyysMoni järjestölehti ilmestyy myös sähköisessä muodossa, mutta poikkeuksetta pdf-muodossa, jolloin hakukone ei löydä esimerkiksi yksittäisen lehden sisältöjä.- Haluan tarjota hyvän asiakassuhteen kunniaksi Opaskoirayhdistyksen Valjaissa-lehdelle verkkosivualustan, joka taittuu mainiosti sähköisen lehden formaattiin. Hakukoneystävällisen alustan ansiosta lukijat pystyvät hakemaan yksittäisiä artikkeleita ja jakamaan niitä somessa.- Tämä on kaikkien etu. Lehden suuri sidosryhmä hyötyy. Myös ilmoitusmyyjän haasteellinen työ helpottuu, kun pystyy näyttämään asiakkaalle haluttuja otoksia lehdestä, vaikka puhelinkeskustelun aikana, selvittää innovatiivinen Trogen, jolle asiakkaan etu on sydämen asia.Alkuperäinen artikkeli on julkaistu sttinfo-palvelussa.Lisätietoja:METSEK Group OyPrintmix OySuomen MyyntimediatMika-Matti TrogenVaihde: 010 319 6380 (ma-pe 10-14)Höyläämötie 11B, 00380 Helsinki