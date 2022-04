Gordon McKernan Attorney Holly Lamarche Named Top Lawyer in Acadiana

Holly Lamarche has been recognized for her exceptional work as an immigration lawyer.

LAFAYETTE, LA, UNITED STATES, April 5, 2022 / EINPresswire.com / -- Holly Lamarche, attorney with Lafayette personal injury law firm Gordon McKernan Injury Attorneys , was recently named a top lawyer in immigration law by Acadiana Profile magazine.Lamarche, who has been with Gordon McKernan since 2019, has proven to be an advocate for Acadiana clients both this year and in past years. Acadiana Profile’s top lawyers list includes a list of the area’s most respected attorneys, all of whom are nominated by fellow co-workers in the legal space and selected by Professional Research Services. Lafayette immigration lawyer, Lamarche , was raised in Lafayette, where she graduated from St. Thomas More High School. She graduated Cum Laude with a Bachelor’s in English Literature with a minor in History from Louisiana State University. Following her undergraduate studies, Lamarche attended Loyola University-New Orleans School of Law, where she earned her law degree in 2004, with a concentration in International and Comparative Law. In 2021, she earned her Master of Business Administration from the University of Louisiana.Lamarche has practiced personal injury, workers’ compensation, and immigration law for over 15 years in jurisdictions such as New Orleans, Baton Rouge, Lafayette, Lake Charles, Opelousas, and Alexandria. She has also taught Continuing Legal Education classes to other lawyers in the field of immigration law.Lamarche is a member of the Louisiana State Bar Association, Association for Justice, Louisiana Association for Justice, and the Lafayette Bar Association. She is licensed to practice in all state and federal district courts in Louisiana, as well as in the 5th Circuit.McKernan remains proud to have Lamarche as a part of his team and looks forward to seeing her continue to excel in her career.Gordon McKernan Injury Attorneys is located at 2505 Verot School Rd, Lafayette, LA 70508, and has offices in Alexandria, Baton Rouge, Denham Springs, Gonzales, Hammond, Lake Charles, Lafayette, Monroe, Shreveport, and Zachary. For questions and inquiries, call (337) 999-9999 or visit the website for more information.La abogada de Gordon McKernan, Holly Lamarche, fue nombrada una de las mejores abogadas de AcadianaHolly Lamarche, abogada del bufete de accidentes personales Gordon McKernan Abogados de Accidentes de Lafayette, fue nombrada recientemente como una de las mejores abogadas en derecho de inmigración por la revista Acadiana Profile.Lamarche, que ha estado con Gordon McKernan desde el 2019, ha demostrado ser una persona que defiende a los ciudadanos de Acadiana tanto este año como en los anteriores. La lista de los mejores abogados de Acadiana Profile incluye una lista de abogados más respetados del área, y todos ellos fueron nominados por colegas del área legal y fueron seleccionados por Professional Research Services.La abogada de inmigración de Lafayette, Lamarche, fue criada en Lafayette, donde se graduó de la escuela secundaria St. Thomas More. Se graduó Cum Laude con una Licenciatura en Literatura Inglesa con una especialización en Historia en la Universidad Estatal de Luisiana. Tras sus estudios universitarios, Lamarche asistió a la Facultad de Derecho en la Universidad de Loyola-Nueva Orleans, donde obtuvo su título de abogada en 2004, con una especialización en Derecho Internacional y Comparado. En 2021, obtuvo su Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Louisiana.Lamarche ha practicado el derecho de accidentes personales, la indemnización laboral y el derecho de inmigración por más de 10 años en diferentes ciudades como Nueva Orleans, Baton Rouge, Lafayette, Lake Charles, Opelousas y Alexandria. También ha enseñado las clases de Educación Legal Continua a otros abogados en el campo de la ley de inmigración.Lamarche es miembra de la Asociación de Abogados del Estado de Louisiana, la Asociación Para la Justicia, la Asociación para la Justicia de Louisiana, y la Asociación de Abogados de Lafayette. Ella está autorizada a practicar en todos los estados y cortes federales en Luisiana, y también en el 5to Circuito.McKernan se enorgullece de tener a Lamarche como parte de su equipo y espera ver cómo sigue sobresaliendo en su carrera.Gordon McKernan Abogados de Accidentes se encuentra en 2505 Verot School Rd, Lafayette, LA 70508, y tiene oficinas en Alexandria, Baton Rouge, Denham Springs, Gonzales, Hammond, Lake Charles, Lafayette, Monroe, Shreveport y Zachary. Para preguntas y consultas, llame al (337) 999-9999 o visite el sitio web para obtener más información.