MZ promove primeira edição do Canada Day

Going Public in Canada

Com transmissão ao vivo, evento apresentará as opções de abrir capital na Canadian Securities Exchange

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, April 5, 2022 / EINPresswire.com / -- Com transmissão ao vivo , evento apresentará as opções de abrir capital na Canadian Securities ExchangeLíder em soluções para relações com investidores, a MZ promoverá, 5 de abril, às 16h, a primeira edição do Canada Day. O evento, que terá parceria com a Canadian Securities Exchange (CSE), tem como objetivo apresentar aos investidores brasileiros as opções de investimento na bolsa canadense. Com transmissão online pelo Portal MZ, o encontro terá a participação do diretor da CSE, Barrington Miller, de Peter Simeon, Advogado de Direito Comercial e de Valores Mobiliários e de Corey Giasson, Presidente & CEO da MustGrow Biologics Corp.De acordo com a sócia da MZ, Amanda Munhoz, serão abordados temas relevantes e agregadores para o mercado a fim de aproximar as empresas brasileiras do mercado canadense.“O Canadá tem a maior quantidade de companhias abertas per capita do mundo e uma forte cultura de investimento no mercado de capitais. Hoje, não há fronteiras para buscar novos investidores e o ambiente canadense é muito amigável”, avalia.Barrington Miller, diretor da CSE explica que o mercado canadense tem muito a oferecer às empresas brasileiras, como acesso a um ecossistema orientado para apoiar a fase inicial de financiamento de capital de risco (venture capital). Além disso, diz, o Canadá pode atuar como uma plataforma com o capital americano e outros mercados. Em relação ao perfil das empresas listadas na bolsa canadense, Miller explica que o leque é variado.“A CSE tem hoje empresas de perfis diferentes e estágios, de startups a grandes corporações consolidadas. Há um grande contingente de mineração e exploração mineral e nosso setor de cannabis é robusto. As empresas de tecnologia vêm crescendo de forma constante. Além disso, temos várias empresas de proteína vegetal, e-sports e blockchain”, completa.Sobre a MZA MZ ( mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.