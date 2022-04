Rodrigo Coelho, sócio da Vinci Partners, aborda carreira e gestão de investimentos no IR Talks, da MZ

Rodrigo Coelho, sócio da Vinci Partners participa do segundo episódio do IR Talks

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, April 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Sócio da Vinci Partners e membro do time de Real Estate desde 2012, onde é responsável pelas estratégias de shopping centers, imóveis urbanos, ativos financeiros imobiliários, agro e relação com investidores de fundos imobiliários, Rodrigo Coelho é a atração do segundo episódio do IR Talks, o primeiro talk show do universo de RI, produzido pela MZ, empresa líder em soluções para relações com investidores. O bate-papo irá ao ar nesta segunda-feira (4/4), às 12h, na seção “News” do Portal MZ Durante o programa, Rodrigo Coelho falou sobre a sua trajetória profissional de 20 anos e a intensa rotina que inclui administrar diferentes frentes de negócios, além de pensar novas oportunidades para a Vinci Partners, que mantém mais de 200 fundos de diferentes perfis sob sua gestão.A atração tratou ainda de temas como os desafios impostos por questões como a pandemia, a guerra da Ucrânia e como as eleições afetam os fundos de investimento. Ele também analisou as oportunidades geradas com o movimento de entrada de um grande número de pessoas físicas na B3. Rodrigo contou ainda como a família e as atividades de lazer são um combustível para o bom desempenho do seu trabalho.“O IR Talks é uma oportunidade de conhecer como pensam e trabalham os principais gestores e profissionais de RI do Brasil de uma maneira bem próxima. Vale como uma verdadeira aula sobre RI com quem está em atividade, tomando importantes decisões no mercado”, diz Cássio Rufino, sócio da MZ.IR TalksTodo mês é apresentado um novo episódio do IR Talks, com convidados inéditos. Executivos da área de Relações com Investidores das principais empresas de capital aberto e gestoras de fundos do Brasil contam suas trajetórias e os desafios da carreira. Os programas ficam disponíveis no recém-lançado Portal MZ, maior ecossistema do mercado de capitais ao reunir, uma única plataforma, um menu completo de conferências de resultados, estudos de mercado, fatos relevantes e matérias exclusivas.Sobre a MZA MZ ( mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

