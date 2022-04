Memorias del exoficial de la CIA Ric Prado se vuelven un bestseller en Amazon

Portada del Bestseller internacional de Ric Prado Ric Prado, Autor de Black Ops y ex Jefe de Operaciones del Centro Contra Terrorista de la CIA

El libro sobre la vida de este agente retirado de la CIA ya ha sido uno de los más vendidos de la plataforma en varias categorías.

El libro está diseñado para hacer una interpretación correcta de lo que es mi agencia y, lo más importante, lo que es la dedicación, el patriotismo y el sacrificio de mis colegas.” — Enrique (Ric) Prado

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 14, 2022 / EINPresswire.com / -- “ Black Ops: The life of a CIA shadow warrior ”, obra de Enrique (Ric) Prado, exoficial de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), ha sido todo un éxito editorial en Amazon desde que fuera publicado a inicios de marzo, reforzando así el principal objetivo de su autor de homenajear a sus colegas y reivindicar el rol de esta agencia federal.«Yo tenía una deuda de honor con mis colegas, 137 almas que donaron sus vidas por este país, anónimamente, en su mayoría. Un tercio de ellos murieron después del 9/11 y a varios los conocía bien. Entonces, el libro está diseñado para hacer una interpretación correcta de lo que es mi agencia y, lo más importante, lo que es la dedicación, el patriotismo y el sacrificio de mis colegas», explicó Prado en exclusiva con el Dr. Rafael Marrero , a propósito de sus primeras declaraciones para un medio hispano, Diario Las Américas , donde pronto saldrá una extensa entrevista sobre su vida y obra.Según esta especie de James Bond cubano, que salió de la isla gracias a la operación Peter Pan y dedicó más de dos décadas al servicio de la CIA, nunca pensó en escribir un libro, pero se animó a hacerlo para redimir la imagen de sus compañeros de lucha y del sitio que fuera su hogar por tanto tiempo.«Siempre me molestaba ver cómo Hollywood muestra a mi agencia. Mi agencia tiene la peor reputación entre todas las agencias del Gobierno, porque los secretos que tenemos, que son éxitos, no los podemos divulgar. Entonces, argumentó, tenemos 137 estrellas en nuestra pared de honor; héroes anónimos de la patria que merecen una mejor apreciación pública y no la infame reputación que Hollywood les da».El ahora oficial retirado de la CIA espera cumplir con esos objetivos luego de realizar numerosas operaciones en varios países, entre ellos, Honduras, Costa Rica, Filipinas y Corea del Norte, y cumplir con misiones tan relevantes como la de luchar contra la expansión del comunismo, «ese pulpo con tentáculos que se come la libertad», y conocer el paradero de Osama bin Laden mucho antes de los atentados del 9/11.[Justamente], aseveró, «eso es lo que espero cumplir, y ya lo he recibido de mucha gente que sí concuerda con el libro en que nosotros hacemos operaciones increíbles; operaciones que muy pocas organizaciones pueden hacer, hechas por gente de alta moral, con educación, entrenamiento y dedicación».En lo que respecta a su mensaje para las nuevas generaciones, el otrora entrenador paramilitar apuntó que eso también es parte de lo que espera inculcar en el libro: «inculcarles que el árbol de la libertad necesita agua, sacrificios y atención; y que cada ciudadano americano tiene el deber de servir de alguna forma, pues todos tenemos una deuda de honor con nuestros antecesores, la gente que se sacrificó antes que nosotros».Condecorado con la Medalla de Inteligencia Distinguida, el galardón más alto concedido a un oficial retirado, Prado añadió que no cambiaría su profesión por nada. «Mi vida ha sido una bendición, así que puedo mirarme en el espejo y estar tranquilo de que hice lo que pude cuando pude. Soy un hombre de fe y tengo el pensamiento de que Dios nos pone un camino delante y otros caminos laterales. Si uno tiene el coraje de pagar el precio y entra a ese camino designado, va a tener éxito, porque es lo que te pusieron en la tierra para hacer».Con la convicción de que este libro es su última batalla, el aguerrido exoficial de la CIA finalizó sus declaraciones con la certeza de haber vivido su vida a su manera. «Estoy orgulloso de lo que logré por mi país y por la democracia internacional. También [estoy] muy orgulloso de mi familia, por lo cual no puedo cambiar nada».Acerca de “Black Ops: The life of a CIA shadow warrior”Tal como describe la reseña en Amazon, “Black Ops: The life of a CIA shadow warrior” es un libro de memorias del guerrero encubierto de la CIA Enrique (Ric) Prado, que ofrece un vistazo a las guerras en la sombra que Estados Unidos ha librado desde la era de Vietnam, incluyendo la Guerra Fría y la era del terrorismo.Hijo de una familia cubana de clase media atrapada en medio de la revolución de Castro, Ric llegó a EE. UU. a los 10 años mediante la operación Peter Pan y luego se reencontró con su familia, la que huyera de la isla con la esperanza de una vida mejor en la tierra de las oportunidades. Cincuenta años después, el otrora refugiado cubano se retiró de la CIA como el equivalente a un general de dos estrellas.Durante sus 24 años de servicio en esta agencia federal, él y sus compañeros oficiales lucharon en una guerra poco vista y prácticamente desconocida para mantener a EE. UU. a salvo de aquellos que le harían daño. Black Ops, por tanto, sigue su trayectoria de vida y obra, en lo que constituye un verdadero testimonio del coraje, la creatividad y la dedicación del Grupo de Actividades Especiales de la CIA y sus guerreros en la sombra.Acerca de Rafael Marrero & CompanyRafael Marrero & Company es una consultoría de gestión que asesora a emprendedores sobre cómo hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos. Con el Dr. Rafael Marrero a la cabeza, la firma ha sido reconocida en dos ocasiones por la revista Inc. como una de las 500 empresas privadas de mayor crecimiento del país y como una de las 50 mejores compañías en términos de cultura empresarial.En 2016, el Dr. Marrero recibió el máximo galardón otorgado a negocios minoritarios del país por parte del Concilio Nacional del Desarrollo para Empresas Minoritarias. En 2019, ganó el Premio Sunshine en la categoría de Small Business del año, que otorga la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, y en ese mismo año, publicó el bestseller de Amazon La salsa secreta del Tío Sam, primer libro sobre contratación federal especialmente dedicado a la comunidad hispana.

Black Ops: The Life of a CIA Shadow Warrior