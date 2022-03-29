ADAO ПРОВОДИТ 18-Ю ЕЖЕГОДНУЮ «ВСЕМИРНУЮ НЕДЕЛЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ АСБЕСТЕ» С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
EINPresswire.com/ -- ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЫЗЫВАЕМЫХ АСБЕСТОМ (ADAO) ПРОВОДИТ 18-Ю ЕЖЕГОДНУЮ «ВСЕМИРНУЮ НЕДЕЛЮ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ АСБЕСТЕ» С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), независимая некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением воздействия асбеста посредством образования, адвокации и общественной работы, сегодня объявила о начале 18-й ежегодной «Всемирной недели осведомленности об асбесте», которая пройдет с 1 по 7 апреля. 2022.
Всемирная неделя осведомленности об асбесте (GAAW) посвящена просвещению, повышению осведомленности и профилактике опасностей, связанных с асбестом и вызываемыми асбестом заболеваниями. Образовательные ресурсы от ведущих организаций и экспертов, видеоролики и истории жертв асбеста будут представлены в течение недели. Большинство материалов переведены на пять разных языков (испанский, французский, португальский, русский и хинди), чтобы охватить как можно больше людей и сделать эту неделю глобальной образовательной возможностью. Неделя завершится 7 апреля виртуальным всемирным бдением со свечами в честь и память о тех, кто пострадал от асбеста.
Опираясь на силу и сотрудничество между нашими партнерами, в этом году (GAAW) сосредоточится на:
● Запрет добычи, производство и использование асбеста во всем мире.
● Предотвращение воздействия асбеста
● Повышение соответствия и обеспечения соблюдения существующих законов и правил.
● Укрепление международного партнерства для защиты здоровья населения
«Мы рады снова донести наши сообщения об асбесте до мировой аудитории. Просвещение и профилактика асбеста спасают жизни, потому что, когда люди понимают опасность асбеста и узнают, как предотвратить воздействие асбеста дома, в школе, на рабочем месте и на полках магазинов, они смогут лучше защитить себя, свои семьи и свои сообщества», — сказала Линда Рейнштейн. , вдова мезотелиомы и соучредитель ADAO.
В течение 20 века асбест широко применялся в строительстве, судостроении и автомобилестроении. Ежегодно во всем мире более 200 000 человек умирают от предотвратимых болезней, вызванных асбестом. В странах, где продолжается добыча асбеста, таких как Бразилия, рабочие и их семьи неосознанно подвергаются воздействию того, что промышленность ошибочно считает асбест безопасным минералом.
«Асбест убивает. Асбест является известным канцерогеном для человека, и не существует безопасного уровня воздействия. Почти 70 стран уже запретили использование асбеста. США — одна из немногих стран, которые продолжают разрешать импорт и использование. В то время как многообещающие исследования болезней и болезней, связанных с асбестом, продолжаются, предотвращение воздействия остается единственным известным лекарством», — пояснил Рейнштейн.
Для получения дополнительной информации о мероприятиях Всемирной недели осведомленности об асбесте посетите
https://bit.ly/3IAhwoJ
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Об Организации по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO) была основана жертвами асбеста и их семьями в 2004 году. ADAO — крупнейшая некоммерческая организация в США, цель которой — предоставить жертвам асбеста и заинтересованным гражданам единый голос посредством нашего образования, защиты интересов и общественные инициативы. ADAO стремится повысить осведомленность общественности об опасностях воздействия асбеста, выступать за запрет асбеста и защищать гражданские права жертв асбеста.
Kim Cecchini
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), независимая некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением воздействия асбеста посредством образования, адвокации и общественной работы, сегодня объявила о начале 18-й ежегодной «Всемирной недели осведомленности об асбесте», которая пройдет с 1 по 7 апреля. 2022.
Всемирная неделя осведомленности об асбесте (GAAW) посвящена просвещению, повышению осведомленности и профилактике опасностей, связанных с асбестом и вызываемыми асбестом заболеваниями. Образовательные ресурсы от ведущих организаций и экспертов, видеоролики и истории жертв асбеста будут представлены в течение недели. Большинство материалов переведены на пять разных языков (испанский, французский, португальский, русский и хинди), чтобы охватить как можно больше людей и сделать эту неделю глобальной образовательной возможностью. Неделя завершится 7 апреля виртуальным всемирным бдением со свечами в честь и память о тех, кто пострадал от асбеста.
Опираясь на силу и сотрудничество между нашими партнерами, в этом году (GAAW) сосредоточится на:
● Запрет добычи, производство и использование асбеста во всем мире.
● Предотвращение воздействия асбеста
● Повышение соответствия и обеспечения соблюдения существующих законов и правил.
● Укрепление международного партнерства для защиты здоровья населения
«Мы рады снова донести наши сообщения об асбесте до мировой аудитории. Просвещение и профилактика асбеста спасают жизни, потому что, когда люди понимают опасность асбеста и узнают, как предотвратить воздействие асбеста дома, в школе, на рабочем месте и на полках магазинов, они смогут лучше защитить себя, свои семьи и свои сообщества», — сказала Линда Рейнштейн. , вдова мезотелиомы и соучредитель ADAO.
В течение 20 века асбест широко применялся в строительстве, судостроении и автомобилестроении. Ежегодно во всем мире более 200 000 человек умирают от предотвратимых болезней, вызванных асбестом. В странах, где продолжается добыча асбеста, таких как Бразилия, рабочие и их семьи неосознанно подвергаются воздействию того, что промышленность ошибочно считает асбест безопасным минералом.
«Асбест убивает. Асбест является известным канцерогеном для человека, и не существует безопасного уровня воздействия. Почти 70 стран уже запретили использование асбеста. США — одна из немногих стран, которые продолжают разрешать импорт и использование. В то время как многообещающие исследования болезней и болезней, связанных с асбестом, продолжаются, предотвращение воздействия остается единственным известным лекарством», — пояснил Рейнштейн.
Для получения дополнительной информации о мероприятиях Всемирной недели осведомленности об асбесте посетите
https://bit.ly/3IAhwoJ
###
Об Организации по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом
Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO) была основана жертвами асбеста и их семьями в 2004 году. ADAO — крупнейшая некоммерческая организация в США, цель которой — предоставить жертвам асбеста и заинтересованным гражданам единый голос посредством нашего образования, защиты интересов и общественные инициативы. ADAO стремится повысить осведомленность общественности об опасностях воздействия асбеста, выступать за запрет асбеста и защищать гражданские права жертв асбеста.
Kim Cecchini
Asbestos Disease Awareness Org
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