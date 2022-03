WASHINGTON, D.C., UNITED STATES, March 29, 2022 / EINPresswire.com / -- LANÇAMENTO: A Organização de Conscientização sobre a Doença do Amianto (ADAO) lança a 18ª “ Semana Global de Conscientização sobre o Amianto ”, de 1 a 7 de abril de 2022A ORGANIZAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DO AMIANTO (ADAO) LANÇA A 18ª "SEMANA GLOBAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AMIANTO", DE 1 A 7 DE ABRIL DE 2022.A Organização de Conscientização sobre Doenças do Amianto (ADAO), uma organização sem fins lucrativos, independente e dedicada a prevenir a exposição ao amianto por meio de educação, defesa e trabalho comunitário, anunciou hoje o lançamento da 18ª Semana Anual de Conscientização sobre o Amianto Global, de 1 a 7 de abril de 2022.A Semana Global de Conscientização sobre o Amianto (GAAW) é dedicada à educação, conscientização e prevenção dos perigos do amianto e das doenças causadas pelo amianto. Recursos educacionais de organizações e especialistas líderes, vídeos e histórias de vítimas de amianto são apresentados ao longo da semana. A maioria dos materiais é traduzida em cinco idiomas diferentes (espanhol, francês, português, russo e hindi) para alcançar o maior número possível de pessoas e tornar a semana uma oportunidade de educação global. A semana termina no dia 7 de abril com uma vigília virtual mundial à luz de velas em homenagem e lembrança aos impactados causados pelo amianto.Com base na força e colaboração entre nossos parceiros, o GAAW deste ano se concentrará na:● Proibição da mineração, fabricação e uso de amianto em todo o mundo● Prevenção da exposição ao amianto● Aumento da conformidade e a aplicação das leis e regulamentos existentes● Reforço das parcerias internacionais para proteger a saúde pública“Estamos entusiasmados em trazer mais uma vez nossas mensagens de conscientização sobre o amianto para um público global. A educação e prevenção do amianto salva vidas porque, quando as pessoas entendem os perigos do amianto e aprendem a evitar a exposição em casas, escolas, locais de trabalho e prateleiras com produtos de consumo, elas são mais capazes de se proteger, suas famílias e suas comunidades”, disse Linda Reinstein, viúva do mesotelioma e cofundadora da ADAO.Durante o século XX, o amianto foi amplamente utilizado na construção, construção naval e na indústria automotiva. Globalmente, mais de 200.000 pessoas morrem a cada ano devido a doenças evitáveis causadas pelo amianto. Em países onde a mineração continua, como o Brasil, os trabalhadores e suas famílias estão inconscientemente expostos ao que a indústria considera falsamente um mineral seguro.“O amianto mata. O amianto é um agente cancerígeno humano conhecido e não existe um nível seguro de exposição. Cerca de 70 países já proibiram o amianto. Os EUA são uma das poucas nações que continuam a permitir importações e uso. Embora pesquisas promissoras para doenças e enfermidades relacionadas ao amianto continuem, a prevenção da exposição continua sendo a única cura conhecida”, explicou Reinstein.Para obter mais informações sobre os eventos da Semana Global de Conscientização sobre o Amianto, visite:###Sobre a Organização de Conscientização sobre a Doença do AmiantoA Organização de Conscientização da Doença do Amianto (ADAO) foi fundada pelas vítimas do amianto e suas famílias em 2004. A ADAO é a maior organização sem fins lucrativos dos EUA que se dedica a fornecer às vítimas de amianto e aos cidadãos interessados uma voz unida por meio de nossas iniciativas de educação, defesa e comunidade. A ADAO procura aumentar a conscientização do público sobre os perigos da exposição ao amianto, defender a proibição do amianto e proteger os direitos civis das vítimas do amianto.