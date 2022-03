ADAO LANCE LA 18E SEMAINE MONDIALE ANNUELLE DE SENSIBILISATION À L'AMIANTE DU 1 - 7 AVRIL 2022

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES, March 29, 2022 / EINPresswire.com / -- L'ORGANISATION DE SENSIBILISATION AUX MALADIES DE L'AMIANTE (ADAO) LANCE LA 18E SEMAINE MONDIALE ANNUELLE DE SENSIBILISATION À L'AMIANTE DU 1 - 7 AVRIL 2022L'Organisation de Sensibilisation aux Maladies de l'Amiante (ADAO), un organisme indépendant à but non lucratif qui se consacre à la prévention de l'exposition à l'amiante par l'éducation, la défense des droits et le travail communautaire, a annoncé aujourd'hui le lancement de la 18è Semaine Annuelle de Sensibilisation à l'Amiante, qui aura lieu du 1er au 7 avril 2022.La Semaine Mondiale de Sensibilisation à l'Amiante (GAAW) est consacrée à l'éducation, à la sensibilisation et à la prévention des dangers de l'amiante et des maladies causées par l'amiante. Des ressources éducatives provenant d'organisations et d'experts de premier rang, des vidéos et des récits de victimes de l'amiante sont présentés tout au long de la semaine. La plupart des documents sont traduits en cinq langues différentes (espagnol, français, portugais, russe et hindi) afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible et de faire de la semaine une occasion d'éducation mondiale. La semaine culmine le 7 avril avec une veillée aux chandelles virtuelle mondiale en l'honneur et en souvenir des personnes touchées par l'amiante.S'appuyant sur la force et la collaboration de nos partenaires, la GAAW de cette année se concentrera sur les points suivants :• l'interdiction de l'exploitation minière, de la fabrication et de l'utilisation de l'amiante dans le monde entier• la prévention de l'exposition à l'amiante• l'amélioration de la conformité et de l'application des lois et règlements existants• le renforcement des partenariats internationaux pour protéger la santé publique."Nous sommes ravis de transmettre une fois de plus nos messages de sensibilisation à l'amiante à un public mondial. L'éducation et la prévention de l'amiante sauvent des vies, car lorsque les gens comprennent les dangers de l'amiante et apprennent à prévenir l'exposition à l'amiante dans les maisons, les écoles, les lieux de travail et sur les étagères des consommateurs, ils sont mieux à même de se protéger eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés", a déclaré Linda Reinstein, veuve du mésothéliome et cofondatrice de l'ADAO.Au cours du 20e siècle, l'amiante était largement utilisé dans la construction, la construction navale et l'industrie automobile. Dans le monde, plus de 200 000 personnes meurent chaque année de maladies causées par l'amiante dont elles peuvent se prévenir. Dans les pays où l'exploitation minière se poursuit, comme au Brésil, les travailleurs et leurs familles sont exposés sans le savoir à ce que l'industrie considère faussement comme un minéral sûr."L'amiante tue. L'amiante est un cancérigène humain connu et il n'existe aucun niveau d'exposition sans danger. Près de 70 pays ont déjà interdit l'amiante. Les États-Unis sont l'une des rares nations qui continuent d'en autoriser l'importation et l'utilisation. Alors que la recherche prometteuse sur les maladies liées à l'amiante se poursuit, la prévention de l'exposition reste le seul remède connu", a expliqué Reinstein.Pour plus d'informations sur les événements de la Semaine Mondiale de Sensibilisation à l'Amiante, rendez-vous sur le site###À propos de l'Organisation de Sensibilisation aux Maladies de l'AmianteL'Organisation de Sensibilisation aux Maladies de l'Amiante (ADAO) a été fondée par des victimes de l'amiante et leurs familles en 2004. L'ADAO est le plus grand organisme à but non lucratif des États-Unis qui se consacre à fournir aux victimes de l'amiante et aux citoyens concernés une voix unie par le biais de nos initiatives d'éducation, de défense et de communauté. ADAO cherche à sensibiliser le public aux dangers de l'exposition à l'amiante, à plaider pour une interdiction de l'amiante et à protéger les droits civils des victimes de l'amiante.