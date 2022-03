ev.energy und Hubject starten eine strategische Partnerschaft, um umfassende Daten & Consulting Services anzubieten

BERLIN, GERMANY, March 28, 2022 / EINPresswire.com / -- ev.energy und Hubject freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine globale, strategische Partnerschaft eingegangen sind, die ev.energy‘s weltweit führenden flächendeckenden Smart Home und Ladenetzwerkdaten, Hubjects Ladenetzwerkdaten aus der weltweit größten eRoaming Plattform für Elektrofahrzeuge und Hubjects Beratungsdienstleistungen kombiniert. Durch die Harmonisierung der Daten und die Automatisierung der Prozesse innerhalb und zwischen den Unternehmen entstehen Synergien, die zu einer erheblichen Effizienzsteigerungen führen. All dies bietet Kunden eine 360°-Sicht auf das Ladeökosystem für Elektroautos.Der Wandel der Automobilindustrie erzeugt heutzutage eine Dynamik auf dem Markt, die sich nicht zuletzt in den rasant steigenden Verkaufszahlen der Elektroautos widerspiegelt. Die zunehmende Akzeptanz dieser Entwicklung veranlasst Unternehmen und Regierungen dazu, Lösungen zu erarbeiten, zu bewerten, vorherzusagen und bereitzustellen, um mit den Verbrauchern Schritt zu halten. Angesichts der starken Präsenz beider Unternehmen in verschiedenen Kanälen können alle Interessengruppen der Energie- und Transportbranche von dieser Zusammenarbeit profitieren."Christian, unsere beiden Teams und ich freuen uns sehr über die Weiterentwicklung und Festigung unserer Partnerschaft. Durch die Kooperation zwischen Hubject und ev.energy haben wir den weltweit umfassendsten Datensatz in Bezug auf das Ladeökosystem von Elektrofahrzeugen konsolidiert. Die Kombination unserer Daten ermöglicht allen Interessensgruppen sowohl Einblicke in das Laden zu Hause als auch im öffentlichen Raum. Diese Daten helfen CPOs, Energieversorgern und Regierungen, die Bedürfnisse der Fahrer von Elektrofahrzeugen besser zu verstehen und E-Fahrzeuge besser in unsere Verkehrs- und Energiesysteme zu integrieren. Letztlich helfen wir damit allen, da somit die Dekarbonisierung beschleunigt wird, " sagt Nick Wolley, CEO und Mitbegründer von ev.energy.Christian Hahn, CEO von Hubject, fügt hinzu: „Die Zusammenarbeit von Hubject mit ev.energy und O2 in einem Projekt für die Association of Directors of Environment, Economy, Planning and Transport (ADEPT) in Großbritannien hat den Wert unserer vereinten Kräfte deutlich gemacht. Der Austausch unserer Daten hat zu einem tiefen Verständnis des Marktes geführt, während der Austausch von Fachwissen zwischen beiden Unternehmen unseren Kunden neue Einblicke in das eMobilität-Ökosystem gewährt hat. Wir freuen uns sehr darauf, nun eine langfristige strategische Zusammenarbeit mit ev.energy einzugehen und unser gemeinsames Know-how so vielen Akteuren wie möglich zugänglich zu machen."Über ev.energyeev.energy ist eine Certified B Corporationmit dem Ziel, das Laden von Elektrofahrzeugen für Versorgungsunternehmen und deren Kunden umweltfreundlicher, kostengünstiger und intelligenter zu machen. Die End-to-End-Softwareplattform von ev.energy verbindet sich drahtlos mit einer Reihe von Elektrofahrzeugen und L2-Ladegeräten und verwaltet das Aufladen von Elektrofahrzeugen intelligent in Übereinstimmung mit Versorgungs- und Netzwerksignalen, während die Kunden über eine preisgekrönte mobile App eingebunden und belohnt werden.. Mit einem weltweiten Kundenstamm von Energieversorgern, darunter National Grid, Southern Company, E.ON Energy, UK Power Networks und AusNet, verwaltet ev.energy täglich Hunderte von Megawatt an EV-Ladung über seine Plattform.Erfahren Sie mehr unter https://ev.energy/ Über HubjectHubject vereinfacht das Laden von Elektrofahrzeugen. Mit seiner eRoaming-Plattform intercharge verbindet der eMobility-Spezialist Charge Point Operators (CPOs) und eMobility Service Providers (EMPs), um netzunabhängig einen standardisierten Zugang zur Ladeinfrastruktur zu ermöglichen. Hubject hat das weltweit größte anbieterübergreifende Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge aufgebaut, indem es CPO-Netzwerke mit über 400.000 angeschlossenen Ladepunkten und mehr als 1.000 B2B-Partnern in 52 Ländern und auf vier Kontinenten verbindet. Darüber hinaus ist Hubject ein vertrauenswürdiger Beratungspartner im eMobilität-Markt und berät Automobilhersteller, Ladeanbieter und andere Unternehmen, die eMobilität-Dienste einführen oder Plug&Charge nach ISO 15118 implementieren möchten. Im Wesentlichen fördert Hubject die eMobilität und deren Weiterentwicklung weltweit. Hubject wurde 2012 gegründet und ist ein Joint Venture der BMW Group, Bosch, Mercedes-Benz, EnBW, Enel X, E.ON, Siemens und des Volkswagen Konzerns. Der Hauptsitz von Hubject befindet sich in Berlin, Niederlassungen gibt es in Los Angeles und Shanghai.Erfahren Sie mehr unter https://www.hubject.com/ MedienkontakteWilliam GoldschmiedLeiter der Abteilung Grid- und Datendiensteev.energiedata.services@ev.energyChristian HahnCEOHubject+49 30 587 088 91 13presse@hubject.com