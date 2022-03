ESI TECHNOLOGIES NOMMÉE « ACTEUR MAJEUR » DANS L’ÉDITION 2022 DU IDC MARKETSCAPE POUR LES SERVICES DE SÉCURITÉ CANADIENS

Il est essentiel non seulement de relever les défis actuels en matière de menaces, mais aussi de continuer à évoluer en fonction de l’augmentation exponentielle des surfaces d'attaque.” — Marc Veilleux

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, March 24, 2022 /EINPresswire.com/ -- ESI TECHNOLOGIES est nommé “MAJOR PLAYER” dans l'IDC MarketScape : Canadian Security Services 2022 Vendor Assessment (doc #CA48060922, mars 2022)

Le modèle IDC MarketScape comprend des entrevues rigoureuses avec les fournisseurs et un ou plusieurs clients de chacun d’eux. En combinant la connaissance qu’a IDC des offres et des capacités de services de sécurité des entreprises, aux demandes du marché et aux capacités actuelles et de stratégies futures pour les services au Canada, IDC brosse un portrait précis du marché canadien pour les entreprises en services TI.

Apparaître dans le rapport IDC Marketscape, « est déjà impressionnant et nous comble de fierté, d’autant plus que de recevoir le positionnement d'acteur majeur dans notre domaine d'expertise. Le monde de la cybersécurité évolue rapidement, et ce rapport soutient le travail que nous effectuons pour continuer à améliorer notre entreprise afin de répondre à ces changements dans un paysage de menaces en constante évolution », déclare Jennifer Oddo, Directrice principale des communications chez ESI.

« Aujourd'hui, il n’est pas seulement question de savoir si une brèche de sécurité va se produire, mais plutôt quand elle se produira! Offrir des services de sécurité exemplaires seuls ne suffit plus. Il est primordial de concevoir et de livrer des solutions globales de bout en bout qui protègent les systèmes et les données et qui met en place une bonne gouvernance peu importe où se trouvent les applications et informations de nos clients, et ce, en assurant une résilience maximale. L'ADN de notre entreprise a toujours été la gestion et la protection des données des clients. Cela nous a positionné favorablement pour évoluer en tant que leader de confiance en matière de solutions avancées en cybersécurité », déclare Patrick Naoum, VP Exécutif d'ESI et PDG de Gardien Virtuel/ Virtual Guardian.

Selon le rapport, « ESI possède une expertise et une longue expérience de travail avec les systèmes critiques, la sauvegarde des données, l'archivage et la reprise après sinistre. Leurs clients en cybersécurité citent cela comme des atouts clé. Leurs clients apprécient également l'expertise d'ESI en matière de sécurité, la flexibilité et le temps réponse rapide du personnel et la bonne gestion des relations comme des attributs positifs de leur engagement en matière de cybersécurité avec l'entreprise.

Selon Marc Veilleux, Chef de l’exploitation de Gardien Virtuel, la filiale de cybersécurité d'ESI, « Nous avons lancé de multiples nouveaux services en cybersécurité depuis que l'étude de IDC a été menée à la fin 2021; entre autres pour inclure le MDR, la gouvernance en infonuagique et la surveillance en sécurité pour des clients de Azure et AWS. Il est essentiel non seulement de relever les défis actuels en matière de menaces, mais aussi de continuer à évoluer en fonction de l’augmentation exponentielle des surfaces d'attaque qui nuisent à la transformation numérique efficace et rapide de nos clients. »

Pour acheter IDC MarketScape : ÉVALUATION DES VENDEURS DES SERVICES DE SÉCURITÉ CANADIENS 2022 : {LINK} https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=CA48060922&utm_medium=email&utm_campaign=idc_notifications&utm_source=alert

Pour en savoir plus sur la pratique de sécurité d'ESI et sa division de cybersécurité connue sous le nom de VIRTUAL GUARDIAN, visitez : https://www.esitechnologies.com/digital-transformation/cybersecurity/

À propos d'IDC MarketScape :

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour fournir un aperçu de l'aptitude concurrentielle des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des communications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui se traduit par une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs des fournisseurs d'informatique et de télécommunications peuvent être comparés de manière significative. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos d'ESI Technologies

Depuis 1994, ESI s'est toujours concentrée sur la gestion et la protection des données. Aujourd'hui, à travers sa famille d'entreprises, ESI Technologies fournit le conseil, la conception, l'intégration et la gestion de solutions de cybersécurité, de cloud et de résilience numérique. ESI soutient la transformation numérique des organisations nord-américaines grâce à Civatree Technologies, basée à Miami, NaviLogic, basée à St. Paul (Minnesota), et Virtual Guardian, basée à Montréal. Également basée à Montréal, ESI possède des bureaux partout au Canada et aux États-Unis. www.esitechnologies.com

À propos du gardien virtuel

Virtual Guardian fournit des solutions et des services de cybersécurité aux organisations en veillant à ce que les actifs et les systèmes numériques soient protégés contre les menaces internes et externes. De plus, Virtual Guardian propose le VG© Security Operations Center (SOC) en tant qu'extension des équipes de sécurité de ses clients. La société est également spécialisée dans la gouvernance et la conformité, la gestion des risques et la réponse aux incidents. Il s'agit d'une filiale en propriété exclusive d'ESI Technologies (Canada) avec des professionnels réactifs et expérimentés avec une gamme de capacités en tant qu'organisation de cybersécurité à guichet unique. www.virtualguardian.com