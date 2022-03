WEB 3.0 E BLOCKCHAIN AL CENTRO DEL CORSO DI FORMAZIONE DI KNOBS IN COLLABORAZIONE CON MARCO MONTEMAGNO

KNOBS WEB3 ACADEMY

KNOBS e Marco Montemagno inaugurano “The Web3 Academy”, con docenti ed esperti della software house KNOBS

MILANO, MI, ITALY, March 17, 2022 / EINPresswire.com / -- KNOBS software house e tech advisory firm, che riveste il ruolo di leader in sviluppo blockchain e Distributed Ledger Technology in Italia e detiene il primato di prima società italiana ad aver sviluppato un sistema basato su NFT, collabora con Marco Montemagno alla creazione di “The Web3 Academy”.Montemagno, imprenditore digitale ed esperto di tecnologie all’avanguardia con una community di oltre 3 milioni di follower, ha lanciato poco più di un mese fa la sua collezione di Non Fungible Token, composta da 10.000 Crazy Fury che rappresentano il primo progetto italiano di Utility NFT.Chi li acquista o li detiene, acquisisce il diritto di accedere al Monty Lab, la community digitale che offre a tutti i suoi membri eventi, iniziative e contenuti gratuiti, esclusivi e sempre aggiornati.The Web3 Academy inizia un percorso di approfondimento sull’universo blockchain e Web 3.0 e sui temi di settore più discussi del momento, come mercato NFT, DeFi e professioni del futuro.L’Academy è strutturata in un percorso di 3 mesi, con un appuntamento live ogni settimana che porterà aziende, professionisti e appassionati alla scoperta degli strumenti, delle opportunità e dei possibili rischi di tecnologia blockchain e decentralizzazione.Offerta gratuitamente a coloro che fanno parte della community NFT Crazy Fury e agli utenti registrati sul canale Discord di Montemagno, l’Academy si pone l’obiettivo di portare il mondo crypto e la blockchain fuori da una ristretta cerchia di appassionati per renderla paradigma di una trasformazione diffusa e condivisa dei modelli di business e stili di vita tradizionali.Nel primo appuntamento di ieri alle 19, Vincenzo Rana, CEO di KNOBS, ha raccontato sul canale Discord di Montemagno la rivoluzione del Web 3.0 e le innovazioni che l’adozione di un internet decentralizzato e basato su blockchain introdurrà progressivamente anche nel nostro quotidiano.Vincenzo Rana commenta così: “Oltre a KNOBS, dove sono CEO, sono anche ricercatore dell’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano e quindi ho il lusso di poter vedere questa tecnologia da diversi punti di vista.Ci occupiamo di blockchain a 360°. Analizziamo quotidianamente i problemi e le esigenze di innovazione e trasformazione digitale e tecnologica delle aziende per individuare possibili soluzioni.Sappiamo che la blockchain può trovare soluzioni e creare business. Purtroppo ancora pochi lo sanno e The Web 3 Academy è l’occasione per diffondere conoscenza e consapevolezza. Ci sono business e formule di business inedite a cui la blockchain permette di dare forma. E che sono ancora tutte da scoprire”.L’Academy curata da KNOBS vedrà la partecipazione di altri esperti e nomi illustri nel panorama italiano e internazionale e una varietà appassionante di temi, dalla notarizzazione alla firma digitale a strumenti come smart contract, token, wallet e meccanismi di consenso fino ad un focus sulle diverse tipologie di piattaforme blockchain esistenti e sui marketplace NFT.Su KNOBS :KNOBS S.r.l. è una software house & tech advisory firm, leader italiana in ambito blockchain e tecnologie all’avanguardia. Si occupa della progettazione, prototipazione e realizzazione di sistemi informatici complessi e personalizzati in ambito blockchain, IoT, domotica, applicazioni mobile e piattaforme web e sviluppa come partner full stack progetti informatici d’eccellenza.Promuove l’innovazione e l’aggiornamento tecnologico di grandi aziende, PMI e start-up e l’adozione della tecnologia blockchain come driver di crescita cruciale per molteplici settori industriali e professionali.Vincenzo Ranavincenzo.rana@knobs.it