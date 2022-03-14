WILLISTON BARRACKS / MOTOR VEHCILE CRASH
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
NEWS RELEASE
MOTOR VEHICLE CRASH
CASE#:22A100149
RANK/TROOPER FULL NAME: TROOPER CARL EXANTUS
STATION: WILLISTON
CONTACT#: 802-585-4891
DATE/TIME: 03/13/2022 13:11
STREET: Route 116
TOWN: ST GEORGE
LANDMARK AND/OR CROSS STREETS: S BROWNELL RD
INTERSTATE MILE MARKER: N/A
WEATHER: CLOUDY
ROAD CONDITIONS: SLUSH
VEHICLE #1
OPERATOR: ERIKA CONVERY
AGE: 20
SEAT BELT? YES
CITY, STATE OF RESIDENCE: RUTLAND, MA
VEHICLE YEAR: 2017
VEHICLE MAKE: TOYOTA
VEHICLE MODEL: CAMRY
DAMAGE TO VEHICLE #1: FRONT
INJURIES: NO
HOSPITAL: N/A
VEHICLE #2
OPERATOR: MATTHEW LUCIA
AGE: 42
SEAT BELT? YES
CITY, STATE OF RESIDENCE: BURLINGTON, VT
VEHICLE YEAR: 2012
VEHICLE MAKE: VOLVO
VEHICLE MODEL: XC6
DAMAGE TO VEHICLE #2: FRONT
INJURIES: NO
HOSPITAL: N/A
SUMMARY OF CRASH:
ON 03/13/22, AT 1311 VERMONT STATE POLICE RESPONDED TO A TWO CAR MOTOR VEHICLE CRASH ON ROUTE 116 IN THE TOWN OF ST. GEORGE. THROUGH THEIR INVESTIGATION TROOPERS LEARNED OPERATOR 1 ERIKA CONVERY WAS TRAVELING NORTH ON ROUTE 116 WHEN SHE LOST CONTROL OF HER VEHICLE, CROSSED THE CENTER LINE AND HIT OPERATOR 2 MATTHEW LUCIA WHO WAS TRAVELING SOUTH ON ROUTE 116. NO INJUIRES WERE REPORTED. HINESBERG FIRE DEPARTMENT AND WILLISTON RESCUE WERE ABLE TO ASSIST AND CLEAR THE SCENE. BOTH VEHICLES WERE TOWED FROM THE SCENE.
Trooper Carl Exantus
Vermont State Police
Williston Barracks
2777 St George Rd,
Wiliston, VT 05495
(802)585-4891