Shantigo startete auf dem internationalen Markt

Shantigo

Shantigo, das erste Caravan-Unternehmen, das in der Türkei mit der Massenproduktion beginnt, öffnet sich dem internationalen Markt

ISTANBUL, TURKEY, March 10, 2022 / EINPresswire.com / -- Shantigo , das erste Caravan-Unternehmen, das in der Türkei mit der Massenproduktion beginnt, öffnet sich dem internationalen MarktMit der Entwicklung der Reisegewohnheiten in der Pandemie hat der Caravan-Sektor , der in den Bereichen Vermietung und Produktion sehr schnell gewachsen ist, seine Augen auf die globalen Märkte gerichtet. Tarık Irmak, Mitbegründer von Shantigo Caravan , einem der ersten einheimischen Wohnwagenhersteller in der Türkei, sagte: "Es besteht eine große Nachfrage nach einheimischen Wohnwagen sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Unser Unternehmen hat Pläne, sich dem Weltmarkt zu öffnen", sagte er.Tarık Irmak, der sein Geschäftsleben in jungen Jahren von Grund auf neu begann, gelang es nach dreijähriger Zusammenarbeit mit seinem Schulfreund, dem Pädagogen Berkan Ülker, einen der ersten inländischen Wohnwagen in der Türkei herzustellen. Irmak erklärte, dass es sowohl im In- als auch im Ausland eine Nachfrage nach Shantigo Caravan gibt, und gab Auskunft darüber, wie sie ins Caravan-Geschäft gekommen sind.Von 400 Quadratmetern zur MassenproduktionslinieIrmak erklärt, dass sie in das Geschäft eingestiegen sind, indem sie die Wohnwagen, die sie von Wohnwagenherstellern gekauft haben, vermieteten: "Wir haben das erste Geschäft in unserem Büro unter dem Hotel eröffnet. Hier haben wir begonnen, Wohnwagen zu vermieten. Die Laken, Bettdecken, Küchen- und Badartikel, die im Wohnwagen verwendet wurden, wurden vom Hotel bezogen. Wir hatten jedoch viele Probleme mit den von uns vermieteten Wohnwagen. Die Wohnwagen nahmen bei Regen Wasser auf. Dann gab es Probleme mit der Elektrik und der Heizung der Wohnwagen. Wir beschlossen, unseren eigenen Wohnwagen zu produzieren, indem wir mit der Forschungs- und Entwicklungsarbeit begannen. Der schlechte Nachbar machte uns praktisch zum Eigentümer. Wir mieteten eine kleine Werkstatt in Istanbul."Wir waren immer hochkonzentriert und haben nie aufgegeben."Später gründeten wir Forschungs- und Entwicklungsbüros in England, London und Köln. Innerhalb von 10 Monaten sammelten wir alle Informationen über die Wohnwagenproduktion. Shantigo wurde 2020 gegründet. Das Abenteuer begann mit dem Wohnwagenverleih und innerhalb eines Jahres wurden wir zu einer Fabrik, die Wohnwagen produziert. Die erste Werkstatt, die wir einrichteten, hatte eine Gesamtfläche von etwa 200 Quadratmetern, das heißt, wir begannen mit den ersten 200 Quadratmetern und mieteten dann zwei weitere Werkstätten nebeneinander. Eigentlich betrieben wir Forschung und Entwicklung auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Derzeit sind wir auf einer geschlossenen Fläche von 2.000 Quadratmetern tätig. Und wir sind das einzige Unternehmen in der Türkei, das Wohnwagen in Serienproduktion herstellen wird. Darüber hinaus haben wir mehr als 30 einzigartige patentierte Produkte unter den von uns hergestellten SG 4 Wohnwagen. Als Unternehmen beschäftigen wir mehr als 100 Mitarbeiter.“"Als Shantigo haben wir große Ziele“"Wir stehen erst am Anfang des Weges, den wir uns erträumt haben", sagt Irmak und fügt hinzu: "Wir haben sehr große Ziele und wir werden diese Träume im Einklang mit unseren Zielen verwirklichen. Wir sind sehr froh, dass wir nun einen lokalen und innovativen Wohnwagen in unserem Land hergestellt haben. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wir bereiten uns darauf vor, uns dem Weltmarkt zu öffnen. Gleichzeitig haben wir ein Projekt, bei dem wir eine echte Naturphilosophie und ein Urlaubsverständnis für Wohnwagen und Wohnmobile auf den von uns erworbenen Grundstücken in Bolu vermitteln können.“