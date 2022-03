El Ing. Antonio Velardo habla de las recientes noticias negativas sobre él que son completamente falsas.

Antonio Velardo

Los periodistas cubriendo la filtración de Credit Suisse han errado al decir que las cuentas de Antonio Velardo fueron secretas y ocultas a las autoridades.

Todas estas acusaciones han sido probadas falsas en las cortes, los periodistas al parecer no han leído las resoluciones de la justicia” — Antonio Velardo

MADRID, COMUNIDAD DE MADRID, ESPAñA, March 11, 2022 / EINPresswire.com / -- En una serie de artículos publicados recientemente en los principales diarios internacionales, el Ing. Antonio Velardo ha sido señalado como sujeto implicado en una serie de hechos delictivos que van desde el blanqueo de capitales hasta asociación mafiosa. En particular, se hace referencia a los artículos originalmente publicados por los grupos IrpiMedia en Italia y OCCRP en el extranjero relacionados primordialmente a la investigación resultante de la filtración de datos del banco Credit Suisse catalogada “Suisse Secrets”.Al respecto, el Ing. Antonio Velardo ha precisado que:1. Nunca ha tenido cuentas secretas en Suiza. Todas sus cuentas, incluyendo las suizas, fueron investigadas por el poder judicial italiano que primero ordenó el bloqueo e investigación de las mismas y luego las desbloqueó porque no detectó ninguna irregularidad ya que se pudo reconstruir el origen del dinero depositado en las cuentas. Por su parte el gobierno suizo, a raíz del bloqueo de las cuentas a solicitud del poder judicial italiano, también realizó una investigación y concluyó igualmente que no había ningún indicio criminal en los movimientos de las cuentas o el origen de los fondos. Por lo tanto, su nombre fue mencionado errónea e injustamente en este reportaje de investigación periodística conocido como “Suisse Secrets".2. Fue absuelto por “no haber cometido el delito” en el juicio Metrópolis en el que estaba involucrado por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organizaciones criminales de la mafia. Todos los cargos cayeron durante el juicio e incluso el Ing. Antonio Velardo fue totalmente absuelto incluso a petición de la misma fiscalía ya que no encontraron indicios criminales.3. Nunca ha conocido a miembros de la familia Mancuso y nunca ha estado involucrado en temas de mafia o crimen organizado y esto se establece claramente en el resultado del juicio. Antonio Velardo nunca ha bautizado al hijo del Sr. Antonio Maccarone cómo admiten los artículos periodísticos. De todas formas, el Sr. Maccarone no posee antecedentes penales. Antonio Velardo no es católico y no es el padrino del hijo de Maccarone como se puede consultar en los registros de la iglesia.4. Nunca ha recibido pagos directos por la intermediación de propiedades relacionadas con el proyecto Jewel of the Sea en Calabria. El dinero pasaba de clientes extranjeros a un despacho de abogados, principalmente el del abogado Giambrone quien, después de la debida diligencia, pagó a la constructora Cuppari por la venta y a la empresa VFI (de la que Velardo era socio), por la intermediación como agencia inmobiliaria. VFI estaba desarrollando ventas en varios proyectos y Jewel of the Sea era solo uno de ellos. Velardo no recibió ningún dinero directamente de Jewel of the Sea, pero tomó un dividendo de su empresa VFI que no participó en ninguna acción de compensación y Velardo nunca fue demandado por responsabilidad relacionada con la falla del proyecto Jewel of the Sea.5. El Ing. Velardo también fue absuelto en el juicio de Black Money donde la teoría acusatoria tenía como objetivo probar que Velardo, junto con su abogado y contadores, habían invertido indebidamente el dinero de la amnistía fiscal en otras empresas en Italia, constituyendo esto en lavado de activos en el que el delito precedente sería únicamente la evasión fiscal. La acusación en sí es ridícula y controvertida ya que reinvertir el dinero de la amnistía era precisamente el objetivo de la misma, de hecho, el Ing. Antonio Velardo fue nuevamente absuelto por completo de estas acusaciones porque, como indica el veredicto de la corte “el hecho no constituye delito”.El Ing. Velardo no tiene antecedentes penales ni juicios pendientes. Fue totalmente absuelto de todos los cargos que se le imputaron. A través de las sentencias absolutorias es posible reconstruir todo el historial judicial. Los artículos anteriores están desprovistos de todo fundamento y no corresponden a la verdad procesal.Ing. Velardo quisiera señalar que estos artículos lo han desestabilizado profundamente y han creado un daño a su imagen, rastreando hechos del pasado que habían sido cerrados en las salas de audiencias y que deberían haber quedado confinados al pasado.“Todas estas acusaciones han sido probadas falsas en las cortes, los periodistas al parecer no han leído las resoluciones de la justicia. Los fiscales me investigaron por años y concluyeron que de hecho no había cometido ningún delito y fui totalmente absuelto y especialmente en el primer caso en donde se me acusó de mafia el mismo fiscal solicitó el retiro de los cargos en mi contra porque no había cometido ningún crimen.” Señaló el Ing. Velardo.El sitio web llamado "Antonio Velardo Truth" o "La verdad sobre Antonio Velardo" ha publicado los hechos contados por el Ingeniero Antonio Velardo con toda la documentación legal que se puede verificar con las autoridades italianas y suizas que prueban los puntos de Velardo y el error de este grupo de periodistas.El Ing. Velardo indicó también que se reserva el derecho de proteger su imagen y reputación en todas las estancias legales en contra de quienes lo están difamando.Para revisión de los procesos judiciales:- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Reg. gen no. 33566/2013- LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 1224/16 Reg. Sent.; N. 975/15 Reg. Gen.; N. 5490/13 R.N.R.- Ministero Pubblico della Confederazione MPC; Nicole Schwab; Lugano; Procedimiento no: SV.13.0350-REZ; 18 marzo 2013- Ministero Pubblico della Confederazione MPC; Nicole Schwab; Lugano; Procedimiento no: SV.13.0350-REZ; 2 marzo 2020- ECC.MA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA; 02.11.2018; procedimento, il n. 3369/2008 RGNR DDA Reggio Calabria e n. 3254/2009 R.Gip DDA- TRIBUNALE DI LOCRI NR.3369/08 r.g.n.r. D.D.A.; n.r. 659/14 r.g.dib.; sent. n.r. 79 del 29 gennaio 2016Contacto de abogados del caso:Firma de abogados: Labate Avv. AldoTeléfono: +39 0965 813326